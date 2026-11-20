HGS şikayetlerinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve kurumlar arası yapılan toplantıda bazı kararlar alındı. Kararları duyuran Bakan Uraloğlu, "Avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi, ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması kararlaştırıldı" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyundaki bazı şikayetlerin ardından Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek" demişti.

TÜM KURUMLAR TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİ

Beklenen toplantı gerçekleştirilirken detaylar ise merak konusu oldu. İhlalli geçişler sonrası ortaya çıkan yüksek ceza tutarlarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve otoyol işletmecisi şirketler katıldı.

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, alınan kararları duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır.

Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca % 0,43'ünü oluşturduğu tespit edilmiş olup, vatandaşlarımıza yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

İCRA UYGULAMALARI DURDURULACAK

- Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi,

- HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

- Hatalı geçişler ile ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesinin sağlanması,

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TEKNİK ALTYAPI HAZIRLANACAK

- Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapının hazırlanması,

- Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak önceliğimiz; vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları hızlıca çözmek ve benzer olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmektir. Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur."

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