BDDK, konut kredisine ilişkin sınırlamalarda değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan tüketicilerin konut kredisi kullanım oranı yüzde 75 azaltılacak. Böylece 1'den fazla konutu olanların kullanacağı kredi miktarında büyük bir düşüş olacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişikliğe gitti. Birden fazla konut sahibi olanların kullanabileceği kredi tutarları yeniden düzenlendi.

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İKİ VE ÜZERİ KONUTU OLANLARA YÜZDE 75 SINIRI

BDDK'nın aldığı karara göre tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının malik olduğu en az iki konut bulunması halinde, konut alımı amacıyla kullandırılan kredilerde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Böylece birden fazla konutu bulunan tüketicilerin yeni bir konut alırken kullanabileceği kredi miktarı önemli ölçüde düşecek.

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HİSSELİ TAPULARLA İLGİLİ YENİ KARAR

Düzenlemede hisseli tapuların konut sahipliği değerlendirmesine ilişkin esaslar da değiştirildi. Buna göre ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az hisseye sahip kişilerin söz konusu konutu, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

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RİSKLİ YAPILAR İÇİN İSTİSNA

BDDK, kentsel dönüşüm sürecindeki konutlarla ilgili de düzenleme yaptı. 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği durumunun değerlendirilmesinde dikkate alınmayacak.

Böylece riskli yapı nedeniyle evini kaybeden veya yıkım kararı bulunan tüketicilerin konut sahipliği değerlendirmesinde bu durumun oluşturabileceği mağduriyetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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