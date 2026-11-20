BDDK, kredi kartında asgari ödeme tutarlarını değiştirdi. Buna göre 100-200 bin lira limiti olan kartların asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin lira üzerinde olanların ise yüzde 40 olacak. Limiti 100 bin ve altında olan kartlar için asgari ödeme yüzde 20 olarak uygulanmaya devam edecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının hesaplanmasında kullanılan oranları değiştirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı limitine göre uygulanacak asgari ödeme oranları yeniden belirlendi.

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LİMİTE GÖRE ORAN DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeye göre kredi kartı limiti 100 bin TL ile 200 bin TL arasında olan kartlarda asgari ödeme oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Limiti 200 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise bu oran yüzde 40 olacak.

Böylece özellikle yüksek limitli kredi kartı kullananların ödemesi gereken asgari tutarlarda değişikliğe gidilmiş oldu. Kart sahiplerinin her ay ödemekle yükümlü olduğu en düşük tutar, kredi kartının limiti ve borcuna göre belirlenecek.

Kredi kartı asgari ödeme tutarları değişti

100 BİN LİRAYA KADAR YÜZDE 20

Kredi kartı limiti 100 bin TL ve altında olan kullanıcılar için ise mevcut uygulama devam edecek. Bu gruptaki kartlarda asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle kredi kartlarında asgari ödeme oranları şöyle olacak:

100 bin TL ve altındaki limitler: Yüzde 20

100 bin TL ile 200 bin TL arasındaki limitler: Yüzde 30

200 bin TL üzerindeki limitler: Yüzde 40

ASGARİ ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Asgari ödeme tutarı hesaplanırken kredi kartının toplam limiti değil, ekstreye yansıyan dönem borcu esas alınıyor. Kartın limiti hangi gruba giriyorsa ilgili oran, dönem borcuna uygulanıyor.

Örneğin dönem borcu 30 bin TL olan bir kredi kartında asgari ödeme oranı yüzde 20 ise 6 bin TL, yüzde 30 ise 9 bin TL, yüzde 40 ise 12 bin TL asgari ödeme yapılması gerekecek.

Asgari ödeme tutarının yatırılması, kalan kredi kartı borcunun kapandığı anlamına gelmiyor. Ödenmeyen bakiye için ilgili faiz hükümleri uygulanmaya devam ediyor.

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