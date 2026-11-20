Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic'in halka arzı, çalışanlarına da büyük kazanç sağladı. Borsada işlem görmeye başlayan şirketin yaklaşık 5 bin 100 çalışanının hisse varlıkları 1 milyon doları, 600 çalışanının ise 100 milyon doları aştı.

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ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic halka arzıyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Claude isimli yapay zekâ modelinin geliştiricisi olan şirketin borsaya açılması, yalnızca yatırımcılarına değil, çalışanlarına da büyük bir servet kazandırdı.

Anthropic'in yaklaşık 5 bin 100 çalışanının hisse ve hisse opsiyonlarının değeri 1 milyon doların üzerine çıktı. Böylece şirket çalışanlarının yaklaşık yüzde 96'sının kâğıt üzerinde milyoner olduğu tahmin ediliyor.

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600 ÇALIŞANININ SERVETİ 100 MİLYON DOLARI AŞTI

Halka arz sonrasında yaklaşık 2 bin 800 çalışanın 10 milyon doların üzerinde, 600 çalışanın ise 100 milyon doların üzerinde hisse varlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu rakamlar, özel şirket hisselerini takip eden Hill'in hesaplamalarına dayanıyor. Şirket, çalışanlarının bireysel hisse varlıklarına ilişkin resmi bir dağılım açıklamadı.

Anthropic'in hisseleri 19 Kasım'da Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Hisse başına 83 dolardan halka arz edilen şirketin payları, ilk işlem gününü 97,17 dolardan tamamladı. Böylece hisseler ilk günde yaklaşık yüzde 17 değer kazandı.

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ERKEN KATILAN ÇALIŞANLAR DAHA ÇOK KAZANDI

2021 yılında kurulan Anthropic, yapay zekâ alanındaki hızlı büyümesiyle çalışan sayısını da artırdı. Şirketin çalışan sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 940 iken Eylül 2026 itibarıyla 5 bin 300'e ulaştı.

Şirketin büyüme sürecinde çalışanlarına hisse opsiyonları ve hisse bazlı ödüller sunması, halka arzla birlikte büyük bir servet artışına dönüştü. Özellikle şirkete ilk yıllarında katılan çalışanların çok daha düşük kullanım fiyatlarıyla hisse opsiyonu elde ettiği belirtiliyor.

Reuters'ın haberine göre, 2023 yılı sonuna kadar verilen ve hâlâ kullanımda olan opsiyonların ortalama kullanım fiyatı 52 sent seviyesindeydi. Bu durum, şirkete erken dönemde katılan çalışanların halka arzdan çok daha yüksek kazanç elde etmesini sağladı.

ÇALIŞANLAR HİSSELERİNİN TAMAMINI SATAMAYACAK

Öte yandan ortaya çıkan servetin tamamı çalışanların hemen nakde çevirebileceği bir kazanç anlamına gelmiyor. Halka arz kapsamında kurucu ortaklar dışındaki çalışanların hisselerinin en fazla yüzde 10'unu ilk işlem gününde, yüzde 35'ini ise 2026 mali yılı sonuçlarının ardından satabilmesine izin veriliyor.

Dolayısıyla çalışanların servetlerine ilişkin rakamlar, hisse değerleri üzerinden yapılan tahminleri yansıtıyor. Hisselerin gelecekteki fiyatı ve satış kısıtlamaları, çalışanların elde edeceği gerçek kazancı belirleyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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