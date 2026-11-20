Konkordato ilan etmişti! Borsada işlem gören 54 yıllık şirket üretimi azaltıp işçi çıkaracak
Borsa İstanbul'da işlem gören Uşak Seramik, mali sıkıntılar nedeniyle girdiği konkordato sürecinde yeni bir karar aldı. 1972 yılında temeli atılan şirket, yeniden yapılanma kapsamında üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 50 azaltacağını ve iş gücünde de küçülmeye gideceğini açıkladı.
Seramik sektörünün köklü şirketlerinden Uşak Seramik, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle eylül ayında konkordato ilan etmişti. Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket hakkında geçici konkordato mühleti kararı verirken konkordato komiser heyeti de görevlendirdi.
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YILDIZ PAZARDAN ÇIKARILDI
Konkordato başvurusunun ardından Borsa İstanbul da şirketin işlem gördüğü pazarda değişikliğe gitti. Yıldız Pazar'da işlem gören USAK payları, 1 Ekim 2026 itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'na alındı.
ÜRETİM KAPASİTESİ VE İŞ GÜCÜ AZALTILACAK
Konkordato süreci devam ederken, şirket faaliyetlerini sürdürebilmek ve nakit akışını iyileştirmek için yeni bir adım attı. Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, üretim kapasitesini ve iş gücünü azaltacağını bildirdi.
Uşak Seramik'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin devam eden konkordato süreci kapsamında, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nakit akışının iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla operasyonel yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.
Bu çerçevede, mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkânlar dikkate alınarak üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık %50 oranında azaltılmasına ve buna bağlı olarak da iş gücü azaltımına yönelik uygulamalar başlatılmıştır.
Söz konusu düzenlemelerle işletme giderlerinin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Şirketimizin üretim ve ticari faaliyetleri yeniden düzenlenen kapasite doğrultusunda devam etmekte olup, bu durum konkordato projesine uygun olarak yönetilmektedir..
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."