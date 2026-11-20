İstanbul’da konut yatırımlarının kira geliriyle geri dönüş süresi ilçelere göre 10 ila 26 yıl arasında değişiyor. Esenyurt ve Güngören’de konut yatırımı kendini 10 yılda amorti ederken, Beykoz’da bu süre 26 yıla ulaşıyor. Yıllık kira getirisi Esenyurt ve Güngören’de yüzde 10,18 ile zirveye çıkıyor. Beykoz’da ise yüzde 3,85’e kadar geriliyor. Böylece aynı şehirde ilçeler arasında amortisman süresinde 16 yıllık fark oluşuyor.

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Konut yatırımcısının en gözde ili olan İstanbul'da sadece satış fiyatları değil, kira getirileri ve amortisman süreleri de ilçeler bazında büyük farklılık gösteriyor. Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 46 bin 790 TL'ye ulaşırken, mega kentte yıllık kira getirisi yüzde 8,07 olarak hesaplandı. Ancak ilçeler arasındaki farklılıklar dikkat çekiyor.

Endeksa tarafından açıklanan Ekim 2026 verilerine göre İstanbul'da konut yatırımlarının geri dönüş süresi bazı ilçelerde 10 yıla kadar inerken, bazı bölgelerde 26 yıla kadar yükseliyor. Bu tablo, özellikle kira geliri elde etmek amacıyla konut satın almayı düşünen yatırımcılar açısından lokasyon seçiminin önemini ortaya koyuyor.

ESENYURT VE GÜNGÖREN ÖNE ÇIKTI

İstanbul'da kira geliri odaklı konut yatırımlarında en yüksek yıllık getiri yüzde 10,18 ile Esenyurt ve Güngören'de hesaplandı. Bu ilçeleri yüzde 10,12 ile Fatih, yüzde 9,64 ile Küçükçekmece ve yüzde 9,51 ile Bahçelievler takip etti. Zeytinburnu da yüzde 9,29'luk yıllık kira getirisiyle üst sıralarda yer aldı.

Amortisman süreleri de bu tabloyu destekliyor. Esenyurt, Güngören ve Fatih'te konut yatırımlarının kira geliriyle geri dönüş süresi 10 yıl olarak hesaplanırken, Küçükçekmece'de 10, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda ise 11 yıl seviyesinde bulunuyor. Bu ilçelerde görece kısa geri dönüş süreleri, kira gelirinin konut satış fiyatına oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kira getirisinde büyük uçurum! İstanbul'da ilçeler arası fark 16 yıl

BEYKOZ VE BEŞİKTAŞ'TA GETİRİ DÜŞÜK

İstanbul'un yüksek konut fiyatlarıyla öne çıkan ilçelerinde ise kira getirileri daha düşük seviyelerde kaldı. Beykoz, 140 bin 205 TL'lik metrekare satış fiyatı ve yüzde 3,85'lik yıllık kira getirisiyle listenin son sırasında yer aldı. İlçede amortisman süresi 26 yıla kadar çıktı.

Beşiktaş'ta metrekare satış fiyatı 187 bin 841 TL ile İstanbul'un en yüksek seviyesine ulaşırken, yıllık kira getirisi yüzde 4,75, amortisman süresi ise 21 yıl olarak ölçüldü. Kadıköy'de 174 bin 416 TL'lik metrekare fiyatına karşılık yıllık kira getirisi yüzde 5,28, geri dönüş süresi 19 yıl oldu. Sarıyer ve Üsküdar'da da amortisman süreleri 18 yıl seviyesinde gerçekleşti.

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FİYAT 36 BİN TL'YE KADAR İNİYOR

İlçeler arasındaki fiyat farklılığı da yatırım kararlarında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da en yüksek metrekare satış fiyatı 187 bin 841 TL ile Beşiktaş'ta görülürken, en düşük fiyat 36 bin 386 TL ile Esenyurt'ta kaydedildi. Böylece iki ilçe arasındaki metrekare fiyat farkı 151 bin TL'yi aştı.

‘UCUZLUK’ TEK KRİTER DEĞİL

Metrekare fiyatlarının görece düşük olduğu her ilçede kira getirisinin aynı ölçüde yüksek olmadığı da dikkat çekiyor. Örneğin Arnavutköy'de metrekare satış fiyatı 52 bin 119 TL olmasına rağmen yıllık kira getirisi yüzde 7,27 seviyesinde kaldı. Silivri'de ise 51 bin 963 TL'lik metrekare fiyatına karşılık yıllık getiri yüzde 6,86 olarak hesaplandı.

Veriler, İstanbul'da konut yatırımının geri dönüş süresinin ilçeden ilçeye önemli ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar; kira getirisi ve amortisman süresinin yanı sıra konutun yaşı, lokasyonu, doluluk oranı, bakım giderleri ve muhtemel değer artışının da dikkate alınması gereken unsurlar arasında olduğunu vurguluyor.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK 5 İLÇE

Sıra İlçe Oran 1 Esenyurt %10,18 2 Güngören %10,18 3 Fatih %10,12 4 Küçükçekmece %9,64 5 Bahçelievler %9,51

(Not: Yıllık, brüt – Ekim 2026)

KİRA GETİRİSİ EN DÜŞÜK 5 İLÇE

Sıra İlçe Oran 1 Beykoz %3,85 2 Beşiktaş %4,75 3 Kadıköy %5,28 4 Sarıyer %5,42 5 Üsküdar %5,45

(Not: Yıllık, brüt – Ekim 2026)