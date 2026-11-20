Altında satış dalgası, gram fiyatının da 12 yıllık yükseliş serisini bitirme noktasına getirdi. 20 Kasım işlemlerinde sabah saatlerinde 5.720 TL'ye kadar gerileyen gram altın, 2026’da %4’e yaklaşan değer kaybına yöneldi. Böylece gram altın, 2013'ten bu yana ilk defa yıllık bazda eksiye döndü. Fiyatlar, bu yılın başında 7.800 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Ancak FED baskısıyla onsta yaşanan sert gerileme gram altını da vurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert gerileme, gram altının yıllık performansını da negatife çevirdi. 20 Kasım 2026 işlemlerinde gram altın TSİ 06:15 itibarıyla 5.720 TL'ye kadar geriledi. Böylece yılın ilk kaybı da yaşandı. 2025 yıl sonu kapanışına göre kayıp yaklaşık yüzde 4 seviyesine yaklaştı.

Böylece gram altın, 2013 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda değer kaybına yöneldi. Son olarak 2013 yılında yüzde 13,3 düşüş yaşayan gram altın, takip eden 12 yılın tamamını yükselişle kapatmıştı. Özellikle 2020 sonrasında hızlanan yükseliş, 2025 yılında yüzde 100'ü bulan primle dikkat çekmişti. Ancak 2026'daki sert satış dalgası, bugün itibarıyla “yıllık yükseliş serisini” riske attı.

12 YILLIK YÜKSELİŞ SERİSİ BİTİYOR MU?

Gram altının yıllık performansına bakıldığında, 2013'teki yüzde 13,3'lük düşüşün ardından kesintisiz bir yükseliş dönemi yaşandığı görülüyor. Bu süreçte altın yatırımcısı her yıl pozitif getiri elde etti.

Özellikle son yıllardaki yükseliş dikkat çekti. Gram altın 2020'de yüzde 56,17, 2021'de yüzde 72,84, 2022'de yüzde 39,83 ve 2023'te yüzde 78,47 prim yaptı. 2024'te yüzde 52,53 yükselen gram altın, 2025 yılını da yüzde 100,03 kazançla tamamladı.

2025 yılının son işlem gününde 5.964 TL'den kapanan gram altın, 2026'nın başında 7.800 TL’nin de üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak bu performans sürmedi. Kasımdaki sert satışlarla birlikte gerileyen fiyatlar, yıllık getiriyi negatife taşıdı.

Gramda 12 yıl sonra bir ilk! Ezber bozuldu! Altın yatırımcısı şokta…

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Gram altındaki gerilemenin arkasında küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında yaşanan sert kayıp bulunuyor. Ons altın, 20 Kasım işlemlerinde 3.550 dolara kadar gerileyerek, ciddi satış baskısı altında kaldı.

Düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim öne çıkıyor. FED'den “daha sıkı adımların gerekebileceğine” yönelik mesajlar, bu beklentileri güçlendirdi.

ABD tahvil piyasasında yükselen getiriler de altının cazibesini azaltıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'in üzerinde kalırken, 10 yıllık enflasyondan arındırılmış reel getiri yüzde 2,85-2,90 bandına yaklaştı. Getirisi olmayan altın karşısında tahvillerin daha cazip hâle gelmesi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırıyor.

Gramda 12 yıl sonra bir ilk! Ezber bozuldu! Altın yatırımcısı şokta…

DOLAR GÜÇLENİYOR

Bir diğer önemli baskı unsuru ise doların güçlenmesi. Dolar endeksinin 104 seviyesine dayanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hâle getiriyor. Böylece altına yönelik uluslararası talep de baskılanıyor.

Sonuç olarak FED'in daha sıkı para politikası beklentisi, yükselen reel tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altının güvenli liman özelliğine rağmen satış baskısından kurtulmasını zorlaştırıyor. Küresel piyasalardaki bu üçlü baskı, ons altın üzerinden gram fiyatına da doğrudan yansıyor.