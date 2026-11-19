Ons altının 3 bin 775 dolara, çeyrek altının ise 10 bin liranın altına inmesiyle gözler uzman yorumlarına çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirerek "Bu fiyatlar burada kalmayacak, altındaki çıkış sert olur" dedi ve şubat ayını işaret etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Gram altının bankalarda dört ay sonra ilk kez 6 bin liranın altına düşmesiyle birlikte Kapalıçarşı'da da hareketlilik arttı.

Fiyatlardaki düşüşü TGRT Haber'e değerlendiren altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya, mevcut seviyelerin alım yapmak isteyenler tarafından takip edilebileceğini belirterek önümüzdeki döneme ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 106 lira alış, 6 bin 160 lira satış seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın da uzun bir aranın ardından 10 bin liranın altına inerek 9 bin 946 lira alış seviyesini gördü. Ons altın ise 3 bin 775 dolara kadar geriledi.

Altında düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Uzman isim yükseliş için net tarih verdi

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 25 küresel finans kuruluşundan 2027 tahmini: Altın rekor tazeleyebilir

"SATIŞLAR SERTLEŞTİ"

Altındaki düşüşün nedenlerini değerlendiren Adnan Kapukaya, ons fiyatının 4 bin dolar seviyesinin altına inmesinin ardından satışların hızlandığını söyledi. Fed'in aralık ayındaki toplantısına yönelik faiz artışı beklentilerinin de piyasada etkili olduğunu belirten Kapukaya, bu beklentilerin büyük ölçüde fiyatlandığını ifade etti.

Altındaki önceki yükselişin kalıcı olmadığını dile getiren Kapukaya, ABD ile İran arasındaki gerilime de dikkat çekti.

Altında düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Uzman isim yükseliş için net tarih verdi

Petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen altının da değer kaybettiğini hatırlatan uzman isim, "Petrol düştü, altın düştü. Demek ki bazen bağımsız olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"5 BİN 800-6 BİN 100 LİRA CİDDİ ALIŞ YERİ"

Kapukaya, mevcut fiyat seviyelerini alım yapmak isteyenler açısından önemli gördüğünü belirterek, "Bizim 5 bin 800-6 bin 100 lira seviyelerini çok ciddi alış yeri olarak gördüğümüzü düşünüyoruz. Fiyatlar sakin, alınabilir" dedi.

ŞUBAT AYINDAN SONRA YÜKSELİŞ BEKLİYOR

Altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde yeniden yukarı yönlü hareket yaşanabileceğini belirten Kapukaya, aralık ayında açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in faiz kararının belirleyici olacağını söyledi.

Altında düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Uzman isim yükseliş için net tarih verdi

Ekim ve kasım ayı enflasyon verilerinin yüksek geldiğini, aralık verisinin ise daha düşük açıklanabileceğini ifade eden Kapukaya, bu durumun faiz artışı beklentisini değiştirebileceğini kaydetti.

Böyle bir gelişmenin altına destek sağlayabileceğini belirten uzman isim, "3 bin 500-3 bin 600 ons derken 4 bin 200 ons bir daha yükselebilir" tahmininde bulundu.

Altında düşüş sonrası dikkat çeken tahmin: Uzman isim yükseliş için net tarih verdi

Kapukaya, asıl yükseliş hareketinin şubat ayından sonra görülebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

"BU FİYATLAR BURADA KALMAYACAK"

Altın almayı düşünenlere fiyatları yakından izlemeleri tavsiyesinde bulunan Kapukaya, yükselişin yeniden başlaması hâlinde hareketin sert olabileceğini söyledi. "Bu fiyatlar burada kalmayacak" diyen uzman isim, yatırımcıların piyasadaki dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala