ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını aralık ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında açıklayacak. Küresel piyasalarda yatırımcılar, faiz kararının yanı sıra Fed’in para politikasının seyrine ilişkin vereceği mesajları da bekliyor. Peki, FED aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını aralık ayında açıklayacak. Türkiye’de ve dünyada dolar, altın, hisse senedi ve kripto para yatırımcıları, faiz kararının yanı sıra Fed’in gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin mesajları da yakından takip edecek.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in resmî takvimine göre FOMC toplantısı 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yıllık takvimle FED'in toplantı tarihleri duyurulmuştu. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son faiz kararını 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de açıklayacak.

ABD’de gözler yılın son faiz kararında! FED aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed tutanakları yetkililerin neredeyse tamamının ilave faiz artışı beklediğini gösterdi.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, neredeyse tüm Fed yetkililerinin gelecek aylarda ilave sıkılaştırma beklediğine işaret etti.

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