Goldman Sachs, UBS ve Morgan Stanley’nin de aralarında bulunduğu 25 küresel kurum 2027 tahminlerini açıkladı. Rapora göre altının onsunda 5 bin dolar hedeflenirken, Fed'in faiz indirimleri için ise tarih verildi.

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Küresel finans kuruluşları, 2027 yılına ilişkin öngörülerini paylaşırken yatırımcıların yakından izlediği altın fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair beklentilerini de ortaya koydu.

Enflasyonla mücadele, jeopolitik gelişmeler ve para politikalarındaki muhtemel değişimler, yeni yılda piyasaların yönünü belirleyecek temel başlıklar arasında yer alıyor.

Matriks Haber'in Goldman Sachs, Morgan Stanley ve UBS'in de aralarında bulunduğu toplam 25 yabancı banka, varlık yönetim şirketi ve araştırma kuruluşunun 2027 görünüm raporlarından derlediği habere göre, altının yükselişini sürdürmesi beklenirken Fed'in faiz politikasında ise temkinli bir süreç öngörülüyor.

25 küresel finans kuruluşundan 2027 tahmini: Altın rekor tazeleyebilir

ALTINDA 5 BİN DOLAR SINIRI GÜNDEMDE

Emtia piyasalarında altın ve petrol fiyatlarına ilişkin tahminler de farklılaşıyor. UBS, altının ons fiyatının 2027 sonunda 5 bin dolara yükselmesini, Brent petrolün ise 80 dolara gerilemesini bekliyor. LBBW'nin tahminleri altında 4 bin 800 dolar, Brent petrolde 75 dolar seviyesinde bulunuyor.

Morgan Stanley altını en çok tercih ettiği emtia olarak gösteriyor. ING, Brent petrolün 2027 genelinde ortalama 77 dolar olacağını tahmin ederken, Citi'nin beklentisi 65 dolar seviyesinde.

PGIM ise Orta Doğu'da çatışmaların uzaması halinde petrol fiyatlarının 90-120 dolar aralığında kalabileceği uyarısında bulunuyor.

25 küresel finans kuruluşundan 2027 tahmini: Altın rekor tazeleyebilir

Deutsche Bank, stokların azalmasıyla bakır fiyatının 2027 ortasına kadar libre başına 10 dolara yükselebileceğini öngörüyor. HSBC ve J.P. Morgan Private Bank ise altının portföy çeşitlendirmesindeki rolüne dikkat çekiyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN 2027 SONU İŞARET EDİLİYOR

Morgan Stanley, Fed'in politika faizini 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,25-4,50 aralığına yükselteceğini, faiz indirimlerinin ise ancak 2028'de başlayacağını tahmin ediyor.

LBBW, faizin yüzde 4,25 seviyesinde zirve yapmasını ve yıl sonuna doğru ilk indirimin gelmesini bekliyor.

ING, Barclays ve DZ BANK, son faiz artışlarının ardından Fed'in 2027 boyunca uzun bir bekleme dönemine gireceğini öngörüyor. J.P. Morgan'ın Asya ekibi de en olası senaryonun uzatılmış bir faiz molası olduğunu belirtiyor.

25 küresel finans kuruluşundan 2027 tahmini: Altın rekor tazeleyebilir

Daha şahin tahminler de bulunuyor. Bank of America, Fed'in aralık, ocak ve mart aylarında faiz artırarak politika faizini yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkarmasını bekliyor. PGIM ise faizin yüzde 5'e ulaşacağını öngörüyor. Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerine 2027'nin sonlarında başlayacağını tahmin ediyor.

25 küresel finans kuruluşundan 2027 tahmini: Altın rekor tazeleyebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) cephesinde Morgan Stanley, UBS ve LBBW politika faizinin yüzde 3'e yükselmesini bekliyor. ABN AMRO ve ING ise enerji şokunun etkisinin azalmasıyla bankanın yeniden faiz indirimlerine yönelebileceğini değerlendiriyor. Neuberger Berman, Euro Bölgesi ekonomisinin ek faiz artışlarını kaldırabileceğini belirtirken, HSBC merkez bankalarından faiz indirimi beklemiyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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