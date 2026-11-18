Fed'in ekim ayı toplantı tutanakları, enflasyonla mücadele için ek faiz artışlarının kapıda olduğunu gösterdi. Üyelerin çoğunluğu yeni adımları kaçınılmaz görürken, bazı yetkililer olumsuz verilere bağlı olarak aralık ayında 25 baz puandan daha büyük bir faiz artışının gerekebileceğini belirtti.

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Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yayımlandı. Belgelerde, enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden yükseltilmesine yönelik güçlü bir eğilim bulunduğu görüldü.

Toplantıya katılan yetkililerin neredeyse tamamı, fiyat artışlarını yüzde 2'lik hedefe zamanında döndürebilmek için önümüzdeki aylarda faizlerin daha da yükseltilmesinin gerekebileceği görüşünü dile getirdi.

Fedden piyasaları etkileyecek mesaj: Neredeyse tüm yetkililer faiz artışı istiyor

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Tutanaklarda öne çıkan değerlendirmelerden birinde ise iki yetkilinin, enflasyon verilerinin olumsuz seyretmesi durumunda aralık ayında 25 baz puanın üzerinde bir faiz artışının gündeme gelebileceğini belirttiği aktarıldı.

Fedden piyasaları etkileyecek mesaj: Neredeyse tüm yetkililer faiz artışı istiyor

Fed, geçen ay faizleri sabit tutarken enflasyonu kontrol altına alma kararlılığını yinelemiş, ancak Aralık'taki toplantıda faiz artırılıp artırılmayacağına ilişkin açık bir sinyal vermemişti.

'SABİT'TEN YANA OLANLAR DA ARTIŞA 'EVET' DEDİ

Faiz artırımından yana olan birkaç yetkili, "daha fazla sıkılaştırmanın muhtemel olduğunun piyasa katılımcıları tarafından açıkça anlaşılması koşuluyla faiz oranında değişiklik yapılmamasını destekleyebileceklerini" belirtti.

Fedden piyasaları etkileyecek mesaj: Neredeyse tüm yetkililer faiz artışı istiyor

Faizlerin sabit tutulmasını destekleyen birçok yetkili piyasaların Aralık ve 2027 için faiz artışı beklentilerini kendi değerlendirmeleriyle uyumlu buldu.

FOMC, Ekim'de 2'ye karşı 10 oyla politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, çeyrek puanlık faiz artışından yana oy kullanmıştı. Komite, Eylül'de üç yıl aradan sonra ilk kez faizi çeyrek puan artırmıştı.

Fedden piyasaları etkileyecek mesaj: Neredeyse tüm yetkililer faiz artışı istiyor

Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında yetkililerin "koşullar gerektirdiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını açıkça ortaya koyduklarını ve harekete geçme isteklerini de gösterdiklerini" söylemişti.

50 BAZ PUANLIK ARTIŞ İSTEYEN DE VAR, KARŞI ÇIKAN DA

Ekim toplantısından bu yana Fed yetkilileri, ek faiz artırımlarının gerekli olduğu konusunda geniş bir uzlaşı bulunduğunu belirtirken, artırımların hangi hızda yapılması gerektiğine ilişkin farklı görüşler dile getirdiler.

Fedden piyasaları etkileyecek mesaj: Neredeyse tüm yetkililer faiz artışı istiyor

Faiz vadeli işlemleri, yatırımcıların Aralık ve Ocak'ta çeyrek puanlık artışlar, Nisan'a kadar da bir artış daha beklediğini gösteriyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Çarşamba günü erken saatlerde Aralık'ta 50 baz puanlık artışı desteklediğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams ise Salı günü, Fed'in olağandan büyük bir faiz artışını değerlendirmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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