ABD’de ekim enflasyonunun beklentileri aşmasıyla FED’in aralık ve ocak aylarında faiz artırımı ihtimali güçlenirken, Deutsche Bank 2027’nin ilk çeyreğine kadar 3 artırım bekliyor. Piyasalardaki yeni sıkılaşma fiyatlaması altını 4.000 doların altına iterken, TD Securities 3.900 dolar desteğine dikkat çekti. Kurum, petrol kaynaklı enflasyon baskısının azalmasıyla altının 2027’de 5.300 doları aşabileceği tahminini ise koruyor.

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Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasına ilişkin beklentiler değişiyor. ABD'de açıklanan ekim ayı enflasyon verisinin piyasa tahminlerini aşması, önümüzdeki dönemde yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi. Daha önce para politikasında gevşeme ihtimalini değerlendiren piyasalar, şimdi aralık ve ocak aylarında sıkılaşma adımlarını fiyatlamaya başladı.

ABD TÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Böylece manşet enflasyon tahminleri 0,1 puan aştı. Eylül ayında ise aylık artış yüzde 0,6 olarak gerçekleşmişti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de ekimde yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 seviyesindeydi. Böylece hem manşet hem de çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde bir tablo ortaya çıktı. Çekirdek enflasyondaki yükselişin geniş tabanlı fiyat artışlarıyla desteklenmesi de dikkat çekti.

Barınma maliyetleri yüzde 0,3, gıda fiyatları yüzde 0,5 ve enerji fiyatları yüzde 0,7 arttı. Benzin fiyatlarındaki yükseliş de enerji grubundaki artışta etkili oldu.

Fed beklentileri sil baştan! Altında 2027 senaryosu değişti

ARALIKTA YÜZDE 90,8 İHTİMAL

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarında FED'in yeni adımlarına yönelik fiyatlamalar da değişti. CME FEDWatch verilerine göre, bu sabah itibarıyla aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali yüzde 90,8 olarak fiyatlanıyor. Ocak ayındaki toplantıda da 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 61,7 seviyesine ulaştı.

Böylece piyasalarda yılın son toplantısının yanı sıra 2027'nin ilk toplantısında da sıkılaşma adımı gelebileceği beklentisi öne çıkıyor.

FED Guvernörü Christopher Waller'ın daha önce yaptığı açıklamada, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya üzerinde gerçekleşmesi halinde aralık ayında 50 baz puanlık artırımın değerlendirilebileceğini belirtmesi de piyasaların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

DEUTSCHE BANK’TAN 3 ARTIŞ TAHMİNİ

Büyük finans kuruluşlarının FED tahminlerinde de değişim dikkat çekiyor. Deutsche Bank, FED’in aralık, ocak ve mart aylarında 25'er baz puanlık artırım yapmasını bekliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABD’de fonlama hedef aralığının mevcut yüzde 3,75-4,00 seviyesinden yüzde 4,50-4,75'e yükselmesi bekleniyor.

Deutsche Bank, Waller'ın açıklamaları doğrultusunda aralık ayında 50 baz puanlık artırım ihtimalini de tamamen dışlamıyor. Ancak bankanın ana senaryosu 25 baz puanlık artış yönünde.

Fed beklentileri sil baştan! Altında 2027 senaryosu değişti

İSVİÇRELİ UBS’İN BEKLENTİSİ…

UBS ise beklentilerin üzerindeki enflasyon verisine rağmen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) 50 baz puanlık artırıma desteğin sınırlı kalabileceğini değerlendiriyor. Kurum, aralık ve mart aylarında 25'er baz puanlık artırım yapılacağı yönündeki ana senaryosunu korurken, daha hızlı sıkılaşma riskine de dikkat çekiyor.

UBS'nin değerlendirmesinde üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek enflasyonun yaklaşık yüzde 3,75'e yükselmesi de öne çıkan risklerden biri oldu.

ALTINDA 3.900 DOLAR RİSKİ

FED beklentilerindeki değişim değerli metaller üzerinde de baskı oluşturuyor. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altının yatırım talebini zayıflatırken ons fiyatı 4.000 doların altına geriledi.

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek ise yükselen ABD getirileri ve doların etkisiyle ons altında 3.900 dolar desteğinin yeniden test edilebileceğini öngördü. Kurum 3.940-4.000 dolar bandını da kritik bölge olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte TD Securities, merkez bankalarının 4.000 doların altında altın alımlarını artırma eğilimine dikkat çekiyor. Banka, petrol kaynaklı enflasyon baskısının gerilemesiyle birlikte altının 2027 yılında 5.300 doların üzerine çıkarak, yeni pozitif seviyelere ulaşma potansiyelini de koruyor.