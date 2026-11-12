Altın 4 bin doların altında! Dolar 19 ayın zirvesinde…

ABD’de beklentileri aşan enflasyon ve FED’den gelen şahin mesajlar, altın piyasasında satış dalgasını hızlandırdı. Ons altın 3.969 dolara kadar gerileyerek bir haftanın dibini görürken, 4.000 dolar psikolojik eşiğinin altına indi. Gram altında da 6.500 TL desteği kaybedildi. Dolar endeksinin Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyelere ulaşarak 103’ü aşması ve aralıkta yeni bir faiz artışı ihtimalinin yüzde 91’e ulaşması, altında baskıyı artırıyor.

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Küresel altın piyasasında satış baskısı giderek derinleşiyor. ABD'de açıklanan ekim enflasyonunun beklentileri aşması ve FED cephesinden gelen şahin mesajlar, değerli metaldeki düşüşü hızlandırdı.

Ons altın dün yüzde 1,1 değer kaybederek 3.988 dolardan kapanırken, yeniden 4.000 dolar psikolojik eşiğinin altına indi. Yeni günde 3.969 dolara kadar gerileyen ons, son bir haftanın en düşük seviyesini test etti. Ons, TSİ 06.00 itibarıyla 3.979 dolardan fiyatlandı.

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12 KASIM 2026 GRAM ALTIN

Onstaki düşüş iç piyasada gram altına da yansıdı. Spot piyasada gram altın dün yüzde 1,12 değer kaybederek 6.339 TL'den kapanış yaptı. Böylece gram fiyatında 6.500 TL eşiğinin altına inilmesi dikkat çekti. 12 Kasım işlemlerine ise gram altın 6.428 TL seviyesinden başladı.

Öte yandan gram altında son bir haftada 200 günlük ortalamanın bulunduğu 6.645 TL ve 50 günlük ortalamanın bulunduğu 6.660 TL seviyelerinin aşılamaması, yukarı yönlü hareketin gücünü sınırlayan teknik göstergeler arasında yer aldı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor. Ekim enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD'de fiyat baskılarının henüz yeterince kontrol altına alınamadığı yönündeki endişeleri artırdı. Bu gelişme, FED'in para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bunun ilk yansıması dolar cephesinde görüldü. Dolar endeksi 103 seviyesini aşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolar endeksindeki yükseliş altın açısından iki yönlü baskı oluşturuyor.

Öncelikle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altını uluslararası yatırımcılar için daha pahalı hâle getiriyor. Bu durum talebi sınırlayarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor. Ayrıca güçlü dolar, yatırımcıların değerli metal yerine dolar cinsi varlıklara yönelmesini teşvik edebiliyor.

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FED'DEN ŞAHİN MESAJLAR

Altın üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise FED yetkililerinin açıklamaları oldu. FED Üyesi Christopher Waller, aralık ayında 50 baz puanlık bir artışın gerekli olabileceğini belirtirken, Dallas FED Başkanı Lorie Logan da devam eden enflasyon baskılarıyla mücadele için en az iki ilave 25 baz puanlık artışı destekledi.

Bu açıklamalar, ABD'de para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda aralık ayında faiz artırımına gidilmesi ihtimali yaklaşık yüzde 91 seviyesinde fiyatlanırken, ocak ve hatta nisan aylarında yeni artış olasılıkları da gündeme geldi.

Faiz beklentilerindeki yükseliş altın için önemli bir risk oluşturuyor. ABD'de tahvil getirileri ve dolar cinsi varlıkların beklenen getirisinin yükselmesi, altının elde tutulmasının maliyetini artırıyor. Bu da yatırımcıların altından çıkarak getiri sağlayan alternatiflere yönelmesine sebep olabiliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Önümüzdeki günlerde yatırımcıların odağında FED'in para politikası görünümüne ilişkin yeni ipuçları olacak. Bu kapsamda bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'den gelecek ekonomik veriler yakından izlenecek.

Analistler “Verilerin güçlü ekonomik görünümü ve enflasyon baskılarını desteklemesi, FED'in sıkı para politikası beklentilerini canlı tutarak altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Beklentilerin altında kalacak veriler ise dolar ve tahvil getirilerinde geri çekilmeye yol açarak altına destek sağlayabilir” uyarısında bulunuyor.

Teknik görünümde ise ons altın için 3.975-3.942 dolar bandının kritik destek bölgesi olduğunu savunan analistler, yukarı yönlü hareketlerde 4.083-4.148 dolar aralığını ilk direnç bölgesi olarak gösteriyor.