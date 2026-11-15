Fransa Türkiye'yi bilgilendirdi, Yunan Bakan köşeye sıkıştı! "Miçotakis Ankara yüzünden affedilemeyecek hata yaptı"

Yunanistan-Kıbrıs elektrik ara bağlantı projesi (GSI) kapsamında Kerpe açıklarında araştırma yapan Fransız Abeille Marengo gemisi nedeniyle Atina'da siyasi yer yerinden oynadı. Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği diplomatik nota Yunan muhalefetini ayağa kaldırırken, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis liderleri bilgilendirmek için acil tur başlattı.

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Great Sea Interconnector (GSI) elektrik kablosu projesi kapsamında araştırma yapan Fransız bayraklı Abeille Marengo gemisinin faaliyetleri ve Paris yönetiminin Ankara'ya gönderdiği diplomatik nota, Yunanistan'da siyasi tartışmaları büyütmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, muhalefet partilerinin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşerek Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun faaliyetleri ve Ankara ile yaşanan diplomatik anlaşmazlık hakkında bilgi verdi.

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FRANSA ANKARA'YA NE BİLDİRDİ?

Yunan muhalefetinin en büyük korkusu Fransa'nın Türk makamlarına neden bildirimde bulunduğu ve bu adımın ilerleyen dönemde Ege ile Doğu Akdeniz'deki faaliyetler açısından nasıl bir diplomatik emsal oluşturabileceği konusuydu.

Fransa, geçen hafta Türkiye'ye diplomatik bir nota göndererek Fransız araştırma gemisinin planlanan faaliyetleri hakkında Ankara'yı bilgilendirmişti.

Her ne kadar Yunan tarafı bunun bir "izin talebi" değil diplomatik bir nezaket olduğunu iddia etse de, Muhalefet liderleri bu hamlenin Türkiye'ye Ege ve Doğu Akdeniz'deki projelerde söz hakkı tanıdığını ve tehlikeli bir emsal oluşturduğuna dikkat çekti.

Yunan basını, "Muhalefet liderleri, Yunanistan ve GKRY'nin onay verdiği bir faaliyet için Ankara'ya ayrıca bildirim yapılmasının nedenini sorguladı." şeklinde yazdı.

Yerapetritis ile görüşen ilk muhalefet lideri PASOK Genel Başkanı Nikos Androulakis olmuştu.

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PASOK Lideri Nikos Androulakis, "Projenin önemini kabul etmekle birlikte, ıluslararası hukuk üçüncü bir ülkenin Türkiye'ye bildirimde bulunmasını gerektirmez ve bunu yapmak zararlı bir siyasi emsal oluşturma riski taşır" diyerek hükümeti sıkıştırdı.

Androulakis, "Bundan sonra Ege ve Doğu Akdeniz'deki benzer projeler ne olacak?" sorusunu yöneltti.

Fransa Türkiyeyi bilgilendirdi, Yunan Bakan köşeye sıkıştı! Miçotakis Ankara yüzünden affedilemeyecek hata yaptı

"TÜRKİYE'YE YETKİ İDDİASINDA BULUNMA İMKANI TANIYOR"

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas da Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği notaya tepki gösterdi.

Koutsoumbas, "Tüm işaretler ülkemizin egemen hakları üzerinde kapsamlı bir pazarlık yapıldığına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Fransız diplomatik notasının Türkiye'ye Yunanistan'ın kıta sahanlığı olarak gördüğü bölgelerin bir kısmında yetki iddiasında bulunma imkanı tanıdığını savunan Koutsoumbas, Atina yönetimini gelişmenin sonuçlarını küçümsemekle suçladı.

Fransa Türkiyeyi bilgilendirdi, Yunan Bakan köşeye sıkıştı! Miçotakis Ankara yüzünden affedilemeyecek hata yaptı

KKE lideri, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa ile yapılan yazışma konusunda bilgilendirildiğini ancak notanın tam metninin görüşmede ele alınmadığını açıkladı.

Koutsoumbas ayrıca Akdeniz'deki ekonomik ve jeopolitik rekabetin askeri gerilimleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Fransa Türkiyeyi bilgilendirdi, Yunan Bakan köşeye sıkıştı! Miçotakis Ankara yüzünden affedilemeyecek hata yaptı

FRANSIZ NOTASININ TAM METNİNİ İSTEDİLER

SYRIZA Meclis Grup Başkanı Rena Dourou ise hükümetten Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği diplomatik notanın tamamını kamuoyuna açıklamasını istedi.

Notaya ilişkin bazı ifadelerin Yunan basınına yansıdığını hatırlatan Dourou, "Hepimiz ve her şeyden önce vatandaşlar bilmelidir" dedi.

Dourou, SYRIZA'nın egemen haklarla ilgili meselelerde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisine açık çek vermeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Mavi Vatan yaklaşımına da değinen Dourou, Yunan siyasi parti liderlerinin ortak bir toplantıda bir araya gelmesi çağrısını yineledi.

Fransa Türkiyeyi bilgilendirdi, Yunan Bakan köşeye sıkıştı! Miçotakis Ankara yüzünden affedilemeyecek hata yaptı

"HER KELİME ÖNEMLİ, HER FORMÜLASYON AĞIRLIK TAŞIR"

Özgürlük Seyri Partisi lideri Zoe Konstantopoulou da Yerapetritis ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın diplomatik yazışmalarda kullanılan ifadeler konusunda dikkatli olması gerektiğini savunan Konstantopoulou, "Her kelime önemlidir, her formülasyon ağırlık taşır; tereddüt veya muğlaklık ne kabul edilebilir ne de affedilebilir" dedi.

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Konstantopoulou, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tutumunu eleştirerek Yunanistan'ın egemenlik ve egemen haklar konusunda taviz vermemesi gerektiğini savundu.

Yunan Çözümü Partisi lideri Kyriakos Velopoulos ise Yerapetritis'in düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılmayı reddetti.

Velopoulos'un partisi, görüşmeleri bir halkla ilişkiler çalışması olarak nitelendirerek hükümeti önemli bir ulusal meselede yeterli bilgi vermemekle suçladı.

YERAPETRİTİS'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Muhalefet liderleriyle görüşmelerini tamamlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Fransız araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yerapetritis, "Fransız araştırma gemisi uluslararası sulardadır ve araştırma çalışmalarına yalnızca Yunanistan'ın izni ve Yunan NAVTEX'i temelinde devam etmektedir" dedi.

Yunan Bakan, mevcut araştırma düzenlemelerinde herhangi bir değişiklik açıklamadı.

To Vima'nın haberine göre Abeille Marengo'nun araştırma faaliyetlerinin birkaç ay sürmesi ve geminin ilerleyen süreçte Güney Kıbrıs açıklarına geçmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SON DURUM: ANKARA'DAN KARŞI NAVTEX

Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo, Girit'te günlerce bekledikten sonra 10 Kasım'da limandan ayrıldı ve 12 Kasım'da Kerpe-Kaşot hattından açık denize çıktı.

Türkiye ise yayımladığı NAVTEX ile araştırma güzergahına ilişkin kendi koordinatlarını duyurarak deniz yetki alanlarına ilişkin tutumunu korudu.

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