Petrol fiyatlarında arz fazlası beklentisiyle düşüş sürerken, ABD’nin stratejik rezervlerinde korkutan tablo ortaya çıktı. Geçen hafta 3,2 milyon varil daha azalan stratejik stoklar 276,4 milyon varile geriledi ve Ağustos 1982’den bu yana en düşük seviyeye indi. Mart ayından bu yana kayıp ise 139 milyon varile ulaştı. Rezervlerdeki yüzde 34’lük erime, muhtemel bir arz şokuna karşı güvenlik tamponunu da zayıflattı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde 92,65 dolar civarında işlem görürken, ABD tipi ham petrol (WTI) 83,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD ile İran arasında devam eden belirsizlik, Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin riskleri canlı tutuyor. Buna karşılık Hürmüz Boğazı ile alternatif güzergâhlardan petrol sevkiyatının toparlanması ve küresel arz fazlasına yönelik beklentiler, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrol bu gelişmelerin etkisiyle hafta genelinde yaklaşık yüzde 3,7 değer kaybetti. Böylece petrol, temmuz ayından bu yana ilk defa üç hafta üst üste haftalık düşüşe ilerliyor.

REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Bu arada ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) son verilerine göre, ülkede Stratejik Petrol Rezervi (SPR) geçen hafta 3,2 milyon varil daha azalarak 276,4 milyon varile geriledi. Böylece ABD'nin acil durumlar için tuttuğu petrol stokları, Ağustos 1982'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerindeki düşüşün boyutu, son aylardaki verilerle de daha net ortaya çıktı. Mart ayındaki yaklaşık 415,4 milyon varillik seviyesinden bu yana stoklar, 139 milyon varil azaldı. Böylece rezervler yüzde 34 geriledi.

Petrolde korkutan tablo! 44 yılın dibi göründü

44 YILIN DİP SEVİYESİ

Kasım ortası itibarıyla stoklar, 2010 yılında görülen 726,6 milyon varillik tarihî zirvenin ise yaklaşık 450 milyon varil, başka bir ifadeyle yüzde 62 altında bulunuyor.

Aynı zamanda mevcut seviye, 20 Ağustos 1982'de kaydedilen tarihî dip noktanın yalnızca 5,9 milyon varil üzerinde bulunuyor. Bu tablo, ABD'nin stratejik petrol stoklarının son 44 yılın en düşük seviyelerine yaklaştığını ortaya koyuyor.

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK

Stratejik Petrol Rezervi, ABD'nin savaş, doğal afet ve büyük ölçekli tedarik kesintileri gibi olağanüstü durumlarda kullanmak üzere tuttuğu acil durum petrol stoklarından oluşuyor. Bu sebeple rezervlerdeki düşüş, günlük piyasa arzından ziyade olası bir kriz karşısında kullanılabilecek güvenlik tamponunun daralması açısından da önem taşıyor.

Analistler “Petrol piyasasında mevcut fiyatlamalar arz fazlası beklentilerini öne çıkarsa da, stratejik stokların gerilemesi, küresel enerji güvenliği bakımından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme” uyarısında bulunuyor.