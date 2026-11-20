Yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeler ve FED’den faiz beklentileri, ABD’de teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdı. Anthropic’in başarılı halka arzına rağmen endekslerde düşüş durmadı. Teknoloji şirketlerinin zirve seviyelerinden kayıpları derinleşti. CoreWeave yüzde 76 ile en sert düşüşü yaşarken, Oracle ve SanDisk yüzde 68 geriledi. Nvidia, Intel, Micron ve Dell gibi sektörün önde gelen şirketlerinde de ciddi değer kayıpları görüldü.

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Yapay zekâ sektörünün küresel devlerinden ABD’li Anthropic, borsadaki ilk işlem gününü yüzde 17 yükselişle tamamladı. Ancak bu güçlü başlangıç, Wall Street'teki satış dalgasını durdurmaya yetmedi. Teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD borsalarında sert kayıplar yaşanıyor.

ABD piyasalarında 19 Kasım Perşembe işlemlerinde Nasdaq Composite yüzde 2,25 gerileyerek, en fazla değer kaybeden büyük endeks oldu. Dow Jones yüzde 2,19, S&P 500 ise yüzde 2,02 düşüş kaydetti. S&P 500'ün kayıp serisi 6 işlem gününe çıktı. Endeks, 6 Ekim'de gördüğü zirveden itibaren 6 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybetti.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100'de de düzeltme derinleşti. Endeks, rekor seviyesinden yüzde 15 gerileyerek son dönemdeki yükselişin önemli bölümünü geri verdi. Satışların yalnızca birkaç şirketle sınırlı kalmadığı, teknoloji sektörünün geneline yayıldığı görüldü.

ZİRVE SEVİYELERDEN ŞOK DÜŞÜŞ

Bu arada son haftalarda ekili olan satış baskısında, ABD'li dev şirketlerin zirve seviyeden yaşadığı gerilemeler de dikkat çeken boyutlara ulaştı.

19 Kasım kapanış fiyatlarında göre yapay zekâ çiplerinin lideri Nvidia tarihî zirvesinden yüzde 39 gerilerken, Oracle'daki kayıp yüzde 68'e ulaştı. Intel yüzde 61, Dell yüzde 47, bellek çipleri üreticisi Micron yüzde 43 ve Qualcomm yüzde 35 değer kaybetti. Uzay ve uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX de zirvesinden yüzde 31 geriledi.

Özellikle Nvidia, Oracle, Intel ve Micron gibi yapay zekâ ekosisteminin önemli oyuncularında görülen büyük kayıplar dikkat çekti.

Dünya devi şirketlerde şok! Zirveden düşüş yüzde 76ya ulaştı

YAPAY ZEKÂDA KÂRLILIK ENDİŞESİ

Piyasalardaki dikkat çekici düşüşün arkasında, yapay zekâ sektörüne yönelik beklentiler ile mevcut şirket değerlemeleri arasındaki tartışma yatıyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısı için gerçekleştirdiği devasa harcamaların ne zaman ve ne ölçüde kâra dönüşeceği sorgulanıyor. Veri merkezleri, gelişmiş çipler, sunucular ve enerji altyapısına yönelik yatırımların büyüklüğü, yatırımcıların maliyet ve getiri hesabını yeniden gündeme taşıyor.

Bir başka endişe ise yüksek değerlemeler... Teknoloji şirketlerinin gelecekteki büyüme beklentileri üzerinden ulaştığı fiyat seviyelerinin sürdürülebilirliği tartışılırken, yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiği görülüyor.

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ZİRVEDEN EN ÇOK DÜŞEN 15 TEKNOLOJİ HİSSESİ

Sıra Şirket Değişim Oranı 1 CoreWeave %-76 2 Oracle %-68 3 SanDisk %-68 4 Nebius %-66 5 Intel %-61 6 Western Digital %-60 7 Arm %-60 8 Marvell Technology %-56 9 Robinhood %-55 10 Seagate %-52 11 Dell %-47 12 Micron %-43 13 Nvidia %-39 14 Qualcomm %-35 15 SpaceX %-31

(Not: 19 Kasım 2026 kapanış fiyatları dikkate alındı.)

FED BEKLENTİLERİ DE BASKIYI ARTIRDI

ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi de teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. FED'in toplantı tutanaklarında enflasyon risklerine yönelik vurguların öne çıkmasıyla piyasalarda aralık ayında en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali neredeyse kesinleşmiş durumda...

Yüksek faiz, özellikle gelecekteki büyüme potansiyeline göre fiyatlanan şirketlerin değerlemeleri açısından da olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi ise, yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını azaltırken, teknoloji hisselerinde de satışları hızlandırdı.

ASYA'DA KAYIPLAR YÜZDE 4'Ü AŞTI

Öte yandan Wall Street'te yaşanan sert satışların ardından Asya piyasalarında da negatif görünüm öne çıktı. Cuma sabahı Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'nin KOSPI endeksinde düşüşler yüzde 4'ü aştı. Bölgedeki kayıplarda çip üreticileri ve teknoloji şirketlerine yönelik satışlar etkili oldu.