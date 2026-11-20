DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası'na dikkat çeken bir çağrı yaptı. Fon soruşturmasında adı geçen merkez bankasının eski yöneticileri Şahap Kavcıoğlu, Erkan Kilimci, Taha Çakmak ve başka bir suçtan tutuklanıp tahliye edilen Emrah Şener'im imzalarının hala tedavülde bulunan 50 ve 200 TL'lerde olduğunu belirten Babacan, "Bu kişiler ya tutuklu ya adli kontrolde ya hakkında soruşturma var. Bu imzalı paraların toplanması lazım" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı yayında fon kriziyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 58 ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Babacan, merkez bankasının eski yöneticilerinin fon soruşturması kapsamında adının geçmesine dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Konkordato ilan etmişti! Borsada işlem gören 54 yıllık şirket üretimi azaltıp işçi çıkaracak

"BANKNOTLARDA İMZALARI VAR"

Merkez Bankası'nın eski başkanı Şahap Kavcıoğlu ve eski başkan yardımcıları Erkan Kilimci, Emrah Şener ve Taha Çakmak'ı gündeme getiren Babacan, bu kişilerin soruşturma kapsamında farklı adli süreçlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Babacan, "Şu anda 200 liralık ve 50 liralık banknotta imzası olan insanlardan tam dört tanesi ya tutuklu ya adli kontrolde ya hakkında soruşturma var" ifadelerini kullandı.

"BU PARALARIN TOPLANMASI LAZIM"

"Para egemenliğin sembolüdür. Bağımsızlığın sembolüdür. Para o ülkenin itibarıdır." diyen Babacan, "Merkez Bankası'nın bir an önce bunları toplaması lazım. Yeni para bas. Bu imzalı paraların toplanması lazım" ifadelerini kullandı.

4 İSİM HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇLER

Erkan Kilimci: Fon soruşturması kapsamında 25 Eylül 2026'da tutuklandı.

Taha Çakmak: Fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

Şahap Kavcıoğlu: Fon soruşturması kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istendi.

Emrah Şener: Fon soruşturmasında değil, BKM ihale soruşturmasında tutuklandı. 19 Kasım 2025'te ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Hakkındaki adli süreç devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala