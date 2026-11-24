AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, görevinden istifa etti.

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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, partideki görevinden ayrıldı.

Hayati Yazıcı, üç sayfalık yazılı açıklamasında, oğlu Mustafa Yazıcı'nın soruşturmaya konu fonlardan şahsen veya şirketleri aracılığıyla herhangi bir kazanç elde etmediğini belirtti. Yazıcı, oğlunun Adil Katılım Bankası'nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi olmadığını da ifade etti.

Yazıcı'nın açıklaması şöyle:

"Siyaseti; inandığım değerlere hizmet etmenin, birlikte yola çıktığım insanlarla aynı idealler etrafında mücadele etmenin ve milletimize karşı taşımamız gereken sorumluluğu yerine getirmenin, en uygun yolu olarak görmekteyim.

Kendimi bildim bileli hak, hukuk, adalet, helal-haram ve ahlaki değerler her zaman pusulam ve ışığım olmuştur.

Yaklaşık 35 yıl önce çıktığımız bu yolda, partimizin kuruluşundan bugüne kadar değişik kademelerde, farklı sorumluluklar üstlenerek nice mücadeleye, nice başarıya, nice sınava tanıklık ettim. Her görevimi bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarıma yüklenen bir emanet olarak kabul ettim.

Bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey: Hak bildiğimden, doğru bildiğimden ve ahlaki değerlerle bezenmiş vicdanımın gösterdiği yoldan ayrılmamaya gayret ettim. Çünkü siyasette asıl mesele, hangi koltukta oturduğunuz değil; o koltukta otururken hangi değerleri temsil ettiğinizdir.

Hakimlik mesleğini icra ile başladığım çalışma hayatımın en önemli yıllarını AK Parti çatısı altında ve devletimizin önemli kademelerinde ülkemize, milletimize hizmet ederek geçirdim.

Yuvam, ocağım, evladım olarak gördüğüm; ömrümün en önemli dönemlerini geçirdiğim AK Parti’nin kuruluş aşamasından bugüne kadar Türkiye’nin makus talihini yenerek, yeni Türkiye’nin inşa edilmesi sürecinde alınan kararların, verilen mücadelenin içinde oldum.

Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim.

Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah’a şükürler olsun ki yok.

Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümünde ter dökenlerden olmak, ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma yolculuğuna omuz verenler arasında bulunmak benim için her zaman büyük bir onur olmuştur.

Bu süreçte üstlendiğim her sorumluluğu bir makamın sağladığı imkan olarak değil, millete hizmet etmenin bir gereği olarak gördüm. Ülkemizin kazanımlarına katkı sunmak için çalıştım; inandığım değerlerden ve kabul görmüş ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmedim.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Benim için hukuk, hak ve hakkaniyet her türlü siyasi değerlendirmenin ve kişisel beklentinin üzerinde olan değerlerdir.

Bu noktada son olaylara ilişkin birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum:

Oğlumun soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımım olmamıştır.

Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası’nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir.

Bu süreçte beklentim peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve ‘lekelenmeme hakkı’na saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan, hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir.

Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz.

Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü; en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya ile oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim.

Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım.

Bu hareket tarzımı farklı yorumlayanların, söyleme dönüştürenlerin olabileceğini, konuyla ilgili bugüne kadar süreçle ilgili oğlum ve şahsımla ilgili organize karalama pratiklerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Hareket tarzımı ifade ettiğim amaç dışında başkalaştırmaya çalışanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Aldığım karar, görev sorumluluğumun ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur.

Bu yolculukta güvenini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Makamlar gelip geçicidir. Dostluklar, emek, sadakat ve insanın kendi vicdanına verebildiği hesap ise kalıcıdır. Benim vicdanım rahat, dostlarım da müsterih olsun.

Bugün bir görevden ayrılıyorum. Fakat ülkeme, milletime, demokrasiye, adalete ve inandığım değerlere hizmet etme sorumluluğumdan ayrılmıyorum.

Bugüne kadar inandığım doğruların arkasında nasıl durduysam, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğim.

Ben bugün bir makamı bırakıyorum, bir davayı değil. Bir görevi devrediyorum, inancımı değil. Bir unvandan vazgeçiyorum, ilkelerimden değil.

Bugün geriye dönüp baktığımda, en büyük kazanımımın taşıdığım unvanlar değil, kendi vicdanıma verdiğim hesabın doğruluğudur.

Ve inanıyorum ki zaman, makamları değil, insanların zor zamanlarda gösterdiği duruşu hatırlayacaktır. Bunu bilmeyenler olabilir. Ama inancımız odur ki ‘hakimlerin hakimi Allah her şeyi bilendir.’

Deruhte etmekte olduğum Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerimden istifa ediyorum. Saygılarımla."

OĞLU HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde yatırım fonları aracılığıyla manipülasyon yapıldığı ve suç gelirlerinin şirketler üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da ifadesine başvurulmuştu.

Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına yönelik 30 Eylül'de alınan tedbir kararı daha sonra kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında 18 Kasım'da ikinci kez savcılığa ifade veren Mustafa Yazıcı, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 Kasım'da Mustafa Yazıcı'nın bağlantılı olduğu Adil Varlık Yönetim AŞ'nin de aralarında bulunduğu dört şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Kayyum atanan diğer şirketler Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ olmuştu.

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

23 Mayıs 1952'de Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Hayati Yazıcı, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1976 yılında hakim adayı olarak meslek hayatına başlayan Yazıcı, çeşitli ilçelerde hakimlik yaptı. 1984 yılında kamu görevinden ayrılarak serbest avukatlığa başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını ve hukuk müşavirliğini de üstlenen Yazıcı, 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

2002 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek Meclis'e giren Yazıcı, 2002-2007 yılları arasında AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2007 yılında kurulan 60. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Yazıcı, 2011-2014 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaptı.

2016 yılında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yazıcı, 2023 genel seçimlerinde Rize milletvekili seçildi.

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