11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından İletişim Başkanlığı, yatırım fonlarına ilişkin kanun taslağının tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle fon varlıklarındaki kayıpların sorumlulardan tahsil edilerek yatırımcılara iadesi, piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimaline yönelik cezaların artırılması hedefleniyor. 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son kısmının ise 27 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

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Fonlarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören düzenleme taslağının hazırlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile sektör temsilcilerinin katkısıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığı, taslağın Meclis Grubuna sunulabilecek aşamaya geldiği belirtildi.

FONLARDAKİ KAYIPLAR İÇİN YENİ MEKANİZMA

Hazırlanan düzenleme, sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere daha erken müdahale edilmesini amaçlıyor. Taslakta, hukuka aykırı işlemler yüzünden fon varlıklarında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara geri ödenmesi için yeni mekanizmalar yer alıyor.

Böylece yatırımcıların uğradığı zararların karşılanması ve fon varlıklarının korunması konusunda mevcut uygulamaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fonlarda beklenen düzenleme tamamlandı! Ara ödemelerde son aşamaya geçiliyor

CEZALAR ARTIRILACAK

Düzenlemenin bir diğer önemli başlığı ise sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler. Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Açıklamada, haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin de devam ettiği kaydedildi. Denetimlerin Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.

27 KASIM İÇİN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemeler de toplantının gündemindeydi. 7596 sayılı Kanun ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları doğrultusunda, 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin son kısmının 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedefleniyor.

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İletişim Başkanlığının açıklaması şöyle:

On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu gibi kurumlarla ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslak, Meclis Grubumuza sunulacak hale getirilmiştir.

Fonlarda beklenen düzenleme tamamlandı! Ara ödemelerde son aşamaya geçiliyor

Taslakla, sermaye piyasalarındaki risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirler ile hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesine ve yatırımcılara iadesine yönelik mekanizmalar getirilmektedir. Ayrıca piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde artırılmaktadır.

Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.

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Sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda; 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları çerçevesinde, 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedeflenmektedir.