Fatma Betül Sayan Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi
"Fon soruşturması" kapsamında 6 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni karar çıktı. Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesine ilişkin itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren hakimlik, Kaya'yı ev hapsi şartıyla cezaevinden tahliye etti.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni karar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor. Soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle müvekkilinin tahliyesine ilişkin itirazda bulundu.
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CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ
İtiraz üzerine hakimlik, 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından dosyadaki hisse işlem verileri, Sermaye Piyasası Kurulu raporu ve şüphelinin Tera grubu yöneticileriyle irtibatına ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vararak Kaya'nın hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.
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Cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edilerek tıbbi müdahale gördüğü de basına yansıyan Kaya hakkında, tutukluluğunun 19. gününde tahliye kararı verildi.