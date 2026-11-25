2026 KPSS DHBT sonuçları için beklenen tarih geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin ardından adaylar, sınav sonuçlarının erişime açılacağı saate odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı sınavın sonuçları takip ediliyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 1 Kasım'da gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin ardından sonuç sorgulama ekranına ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Adaylar, sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı DHBT sonuç tarihi belli oldu. Din hizmetleri alanında kamu personeli olarak görev almak isteyen adayların katıldığı sınav, Türkiye genelinde 30 ildeki 35 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Adayların gündeminde ise değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sınav puanlarının duyurulması bulunuyor. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta ilan edileceğine ilişkin önceden belirlenmiş kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı.

KPSS DHBT sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2026 DHBT sonuç sorgulama ekranı

2026 DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 DHBT sonuçları, açıklandığında sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adayların sonuçlarını görüntülemek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS DHBT sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Adaylar geçerlilik süresi içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının ilan edeceği uygun kadrolara, ilgili başvuru şartlarını karşılamaları halinde müracaat edebilecek.

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