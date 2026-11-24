Kasım ayının son günlerine girilirken KPSS puanıyla kamu kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar, yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemini bekliyor. ÖSYM’nin 2026 yılı için yayımladığı takvime göre KPSS 2026/2 kapsamında tercihler aralık ayında alınacak. Peki, KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

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Kasım ayının son günlerinde gözler bir kez daha KPSS merkezi atama takvimine çevrildi. 2026 ilk ve 2.merkezi atama takvimi ÖSYM takviminde belirtilmişti. Yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS 2026/2 merkezi atamalar için süreç aralık ayında başlayacak. Peki, KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri ne zaman?

KPSS 2026/2 merkezi atamalar ne zaman? ÖSYM merkezi atama tercih takvimi

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercih ekranı açıldıktan sonra başvurularını gerçekleştirebilecek.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.

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