Gaziantep elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Şahinbey, Şehitkemal, İslahiye...)
Gaziantep elektrik kesintisi 26-27 Kasım 2026 tarihleri için açıklanan planlı çalışma programı açıklandı. Toroslar Elektrik Dağıtım (Toroslar EDAŞ) tarafından yayımlanan kesinti listesine göre Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli, Nizip, Nurdağı ve Araban ilçelerinin belirli cadde ve sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin saatleri ve etkilenen bölgeler merak ediliyor.
Gaziantep'te 26 Kasım Perşembe ve 27 Kasım Cuma günleri gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. Toroslar EDAŞ'ın planlı kesinti programında Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli, Nizip, Nurdağı ve Araban ilçelerindeki çalışmalar yer alıyor. İşte 26-27 Kasım Gaziantep elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen bölgeler...
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 KASIM
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPINARI, 33001 NOLU, HATAY, 33002 NOLU, DEĞİRMENCİK, KIRIKÇALI, 374 NOLU, ULUBATLI HASAN, GONCA, 124 NOLU, 234 NOLU, ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ RESUL ZEREN, 117 NOLU, ŞEHİT JANDARMA PİYADE KOMANDO ER SEYİT ŞAHİN, 238 NOLU, 237 NOLU, 122 NOLU, 129 NOLU, 123 NOLU, BELEDİYE BAŞKANI İLHAN ÖZTÜRK, 246 NOLU ÇIKMAZ, 235 NOLU, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI MURAT ŞAHİN, 236 NOLU
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLLÜHÜYÜK
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 10:00 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4 NOLU, BAZO HOCA, KAPLAN, SARILAR, YENİ
26.11.2026 10:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYDİLİ, ÇAKALLI
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞMURALAN
NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL TEPE NOLU, ORMAN ŞEHİDİ YASİN TÜKENMEZ, 700 NOLU, OGUZHAN, 708 NOLU, 707 NOLU, MENNAN HOCA
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ, BÜYÜKKARACAÖREN, KELEŞ
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLAR, DAĞDEMİR, DOĞAN, EREN, FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET DURDU HOCA, MENDERES, SEYRANBAĞLAR, ŞEHİT MEHMET AKSAN, TÜRKMEN, YILDIRIM, YILMAZ, ENDER, ORHUN, 143 NOLU, AKDAĞ, BOZKIR, KARAYILAN, KILINÇOĞLU, SEVGİ, ULUBATLI, DÜZ, OĞUZDÖNDÜ
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126043 NOLU, 126158 NOLU, 126159 NOLU, 126160 NOLU, 126166 NOLU, 126167 NOLU, 126170 NOLU, 126171 NOLU, 126173 NOLU, 126175 NOLU, 126177 NOLU, 126179 NOLU, 126180 NOLU, 126227 NOLU, 126228 NOLU, 126229 NOLU, BEY KONAKLARI, ÇAMLIK, ESKİ DURANTAŞ YOLU, İŞLEK
26.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100201 NOLU ÇIKMAZ, 100207 NOLU, 116 NOLU, 177 NOLU, 98001 NOLU, 98002 NOLU, 98003 NOLU, 98004 NOLU, 98005 NOLU, 98006 NOLU, 98020 NOLU, 98036 NOLU, 47037 NOLU, 47038 NOLU
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 66 NOLU, 67018 NOLU, 16 NOLU, 69016 NOLU, 90001 NOLU, 90003 NOLU, 90009 NOLU, 90010 NOLU, 90013 NOLU, 90014 NOLU, 90016 NOLU, 90017 NOLU, 90018 NOLU, 90019 NOLU, 90022 NOLU, 90024 NOLU, 90026 NOLU, 90027 NOLU, 90028 NOLU, 90032 NOLU, 90033 NOLU, 90051 NOLU, 90066 NOLU, 90078 NOLU, 90079 NOLU, 90080 NOLU, 90081 NOLU, 90095 NOLU, 90104 NOLU, 90107 NOLU, 90110 NOLU, 90114 NOLU, 90115 NOLU, 90117 NOLU, 90118 NOLU, 90120 NOLU, 90121 NOLU, 90122 NOLU, 90124 NOLU, 90126 NOLU, 90127 NOLU, 90128 NOLU, 90130 NOLU, 90132 NOLU, 90134 NOLU, 90136 NOLU, 90138 NOLU, 90140 NOLU, 90201 NOLU, 90202 NOLU, 90204 NOLU, 90205 NOLU, 90206 NOLU, 90207 NOLU, 90208 NOLU, 90209 NOLU, 90210 NOLU, 90211 NOLU, 90212 NOLU, 90213 NOLU, 90214 NOLU, 90218 NOLU, 90220 NOLU, 90221 NOLU, 90222 NOLU, 90224 NOLU, 90252 NOLU, ŞEHİT ABDÜRRAHİM ZENCİR, ŞEHİT İSA KARAKAŞ, ŞEHİT MEHMET ALİ ÇAP, KOZLUBAĞI, 76132 NOLU, 97016 NOLU, 97166 NOLU, KURUDERE, 70016 NOLU, 94039 NOLU, 38 NOLU
26.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57014 NOLU, 100003 NOLU, 100004 NOLU, 100005 NOLU, 100006 NOLU, 100008 NOLU, 100009 NOLU, 100010 NOLU, 100011 NOLU, 177 NOLU, 96050 NOLU, 96140 NOLU, HASİP DÜRRİ, 97001 NOLU, 97002 NOLU, 97003 NOLU, 97004 NOLU, 97005 NOLU, 97006 NOLU, 97007 NOLU, 97008 NOLU, 97009 NOLU, 97010 NOLU, 97011 NOLU, 97013 NOLU, 97022 NOLU, 97023 NOLU, 97074 NOLU, 97075 NOLU, 97181 NOLU, 97182 NOLU, ŞANLIDERE, HASİP DURU, 94004 NOLU, 94005 NOLU, 94011 NOLU
ŞEHİTKEMAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82035 NOLU, 08031 NOLU, 110011 NOLU, 110017 NOLU, 110018 NOLU, 110019 NOLU, BADEMCİ, ÇELİK, HAYTAOĞLU, KASAP SAİT, KORUTÜRK, ÖĞRETMEN, ŞOFÖR ALİ, TEKEL, CEYDELİ, ÇETİN, FEDAİ KALMAZ, FEDAİ MUSTAFA, 31032 NOLU, 31088, DERVİŞ HACI, KARŞIYAKA, Ş.HALİL İBRAHİM YILMAZ, 40019 NOLU, 41003 NOLU, 41005, 41006 NOLU, 41007 NOLU, 41008 NOLU, 41009 NOLU, 41010 NOLU ÇIKMAZ, 41021 NOLU, 41026 NOLU, 41027 NOLU, 41028 NOLU, 41031 NOLU, 41034, 41037 NOLU, 41038 NOLU, 41042 NOLU, 41045 NOLU, 41047 NOLU, 41052 NOLU, 41060 NOLU, 41061, 41062, 41063, 41064, 41065 NOLU, 41066 NOLU, 41067, 41068, 41069, 41070, 41071, 41072, 41073, 41074, 41075, 41076, 41077, 41095, 41096 ÇIKMAZ, 41097 ÇIKMAZ, 41098, 41101 ÇIKMAZ, 41180, 9 EYLÜL, ALTINTAŞ, AŞIK GEÇİDİ, AYDIN, ÇEVİKER, DENİZ, DUMLUPINAR, ESENTEPE, GİRNE, HATİP, İSKELE, KAMBER ÇIKMAZI, KAPLAN, KAYNAK GEÇİDİ, LİMAN, NAMIK KEMAL, NİŞANCI, OKÇU, ONBAŞI, ÖCAL ÇIKMAZI, ÖKKEŞ POSTACI, POSTACI, SANDALCI, Ş.ŞERİF TİLKİOĞLU, ŞEHİT BAKİ ÇULCU, ŞEHİT SERDAR ASLAN, ŞEHİT YUNUS EMRE ÇELİK, ŞENTÜRK, ŞOFÖR ALİ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, 49022, 49070 NOLU
27.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMCİ, TEKEL, 31111, 31112, 31113, 31114, 31115, 31116, 31117, 31118, DERVİŞ HACI, HACIBABA, KARŞIYAKA, ŞEHİT AHMETOĞLU
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139001 NOLU, 139002 NOLU, 139004 NOLU, 139007 NOLU, BEŞKUYU, CENNET PINARI, GÜVEÇCE, KARATEPE, 141001 NOLU, 141002 NOLU, 141003 NOLU, 141004 NOLU, 141200 NOLU, NARLICA YOLU, 140001 NOLU, 140002 NOLU, 140003 NOLU, 140004 NOLU, 140007 NOLU, 140009 NOLU, 140100 NOLU, KARAKOZ K.E, 18001 NOLU, 18002 NOLU, 18003 NOLU, 18004 NOLU, 18005 NOLU, 18006, 18011, 18014, 18015, 18020, 18106 NOLU, DIMIŞKILI, 34065, 34066, IŞIKLI, 44001 NOLU, 44002 NOLU, 44003 NOLU, 44004 NOLU, 44005 NOLU, 44006 NOLU, 44007 NOLU, 44008 NOLU, 44009.NOLU, 44010 NOLU, 44011, 44012., 44020, KARADEDE, KÜME EVLER, KÜME EVLER MEVKİİ, 131001, 131002 NOLU, 131003 NOLU, 131004 NOLU, 131005 NOLU, 131009 NOLU, 131010 NOLU, SOF YAYLASI, SOFALICI, 80002 NOLU, 80017, PARSELSİZ
27.11.2026 11:15 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12052, KÜME EVLER MEVKİİ
27.11.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12005 NOLU, 12006 NOLU, 12007 NOLU, 12010 NOLU, 12011 NOLU, 12012 NOLU, 12013 NOLU, 12015 NOLU, 12016 NOLU, 12021 NOLU, 12027 NOLU, 12028 NOLU, 12030 NOLU, 12031 NOLU, 12032 NOLU, 12035, 12035 NOLU
27.11.2026 16:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
27.11.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12021 NOLU