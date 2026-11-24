Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım 2026 tarihleri için açıklanan planlı kesinti programıyla birlikte araştırılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca, Kaş, Finike, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı, Demre, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke bakım, yatırım, deplase ve altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilerin saatleri ve etkilenen bölgeler merak ediliyor.

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Antalya'da 25 Kasım Çarşamba, 26 Kasım Perşembe ve 27 Kasım Cuma günlerinde gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin ayrıntıları belli oldu. AEDAŞ'ın planlı kesinti listesinde Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca, Kaş, Finike, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı, Demre, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerindeki çalışmalar yer alıyor. Bazı mahallelerde kısa süreli kesintiler öngörülürken şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağı bölgelerde elektrik kesintilerinin birkaç saat sürmesi bekleniyor. İşte 25-26-27 Kasım Antalya elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 KASIM

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ GUNEYLIOGLU CD.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9019,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9021,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9018 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9032 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 9001 SK.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ HASTANE CD.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9011,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK HASTANE,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9002 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. GÜNEYLİOĞLU Cd bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9005,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9007,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9009 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9011 Sk.,MERKEZ SARILAR 3125,MERKEZ SARILAR 3126,MERKEZ SARILAR Mah. 3125 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. MEZBAHA KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. SÜRÜCÜ BELENİ KÜME EVLERİ K.Ev.,MERKEZ ÇAĞLAYAN SÜRÜCÜ BELENİ KÜME EVLERİ bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-25 14:30:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KAVAKLI Mah. 6501 Sk.,MERKEZ KAVAKLI Mah. CUMHURİYET_4,MERKEZ SARILAR 3116,MERKEZ SARILAR 3121,MERKEZ SARILAR Mah. 3115 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3118 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 14:30:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 16:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BUCAKŞEYHLER,MERKEZ BUCAKŞEYHLER Mah.,MERKEZ DİKMEN NARDİBİ bölgelerinde 25/11/2026 16:00:00 - 25/11/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ AYDINEVLER 5502,MERKEZ AYDINEVLER 5512,MERKEZ AYDINEVLER Mah. 5502 Sk.,MERKEZ AYDINEVLER Mah. 5512 Sk.,MERKEZ KASAPLAR HASAN FEHMİ BOZTEPE,MERKEZ Y.HİSAR Mah. 7013 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DİKMEN,MERKEZ DİKMEN Mah.,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR,MERKEZ YUKARIIŞIKLAR Mah. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 10:00:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 26/11/2026 10:00:00 - 26/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ GUNEYLIOGLU CD.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9019,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9021,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9018 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9032 Sk. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU Mah.,MERKEZ GÜNDOĞDU KARTLAR,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KARTLAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. MAMALAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU SOFULAR,MERKEZ KISALAR,MERKEZ KISALAR Mah. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 10:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENSEKİ 210 SK.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. İNCİRLİPINAR K.Ev.,MERKEZ ILICA 212,MERKEZ ILICA 305,MERKEZ ILICA Mah. 304 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 306 Sk. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU Mah.,MERKEZ GÜNDOĞDU KARTLAR,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KARTLAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. MAMALAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU SOFULAR,MERKEZ KISALAR,MERKEZ KISALAR Mah. bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:00:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HALİTAĞALAR,MERKEZ KADILAR,MERKEZ UZUNLAR,MERKEZ UZUNLAR Mah.,MERKEZ ÇAVUŞKÖY,MERKEZ ÇAVUŞKÖY Mah. MERKEZ (ÇAVUŞKÖY) K.Ev.,MERKEZ ÇAVUŞKÖY Mah. ÇAVUŞKÖY Mah. bölgelerinde 27/11/2026 10:00:00 - 27/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 10:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,. . bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 10:30:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ GÜNDOĞDU BARBAROS,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. BARBAROS Sk. bölgelerinde 27/11/2026 10:30:00 - 27/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR MUSTURLU bölgelerinde 25/11/2026 09:30:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KIZLAR PINARI ANAHTAR ÇIKMAZI,MERKEZ KIZLAR PINARI DİNEK,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ATATÜRK Blv,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ZAMANOĞLU Cd bölgelerinde 25/11/2026 08:30:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1007 SK N:2-8,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1009 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. ALPARSLAN TÜRKEŞ Blv bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1007 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. İLİFOS Cd,MERKEZ OKURCALAR İLİFOS,MERKEZ OKURCALAR ŞARBURUN bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 09:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR MUSTURLU bölgelerinde 26/11/2026 09:30:00 - 26/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ASMACA MERKEZ,MERKEZ ASMACA Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 26/11/2026 09:30:00 - 26/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. ESKİ ANTALYA POPAZ Sk.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. ŞEHİT COŞKUN NAZİLLİ Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ 1202,MERKEZ SUGÖZÜ BENLİLER,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. BENLİLER Sk.,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. HIDRELLEZ Sk.,MERKEZ TEPE,MERKEZ TEPE Mah.,MERKEZ YASİRALİ Mah. KONYA ÇİMENTO YOLU SOKAK K.Ev. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ BAHTILI 3300,MERKEZ BAHTILI Mah. 3300 Sk.,MERKEZ BAHTILI Mah. 3317 Sk.,MERKEZ BAHTILI YUKARI,MERKEZ DAĞ,MERKEZ DOYRAN KIZILBELEN,MERKEZ DOYRAN Mah. KIZILBELEN Cd,MERKEZ DOYRAN Mah. ŞEHİT MURAT TALAY Cd,MERKEZ DOYRAN ŞEHİT MURAT TALAY,MERKEZ GÖKÇAM,MERKEZ KARATEPE,MERKEZ KIR,MERKEZ ÇAMLIBEL bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ BAHTILI 3366,MERKEZ BAHTILI 3368,MERKEZ BAHTILI Mah. 3366 Sk.,MERKEZ BAHTILI Mah. 3368 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DEMİREL 2071,MERKEZ DEMİREL 2072,MERKEZ DEMİREL Mah. 2053 Sk.,MERKEZ DEMİREL Mah. 2070 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE 7023,MERKEZ VARSAK ESENTEPE 7044,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. 7030 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah.bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DEMİREL 2050,MERKEZ DEMİREL 2058,MERKEZ DEMİREL Mah. 2058 Sk.,MERKEZ DEMİREL Mah. 2060 Sk.,MERKEZ VARSAK ESENTEPE Mah. MİMAR SİNAN Cd bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ ALTINKUM 427,MERKEZ ALTINKUM BELEDİYE,MERKEZ ALTINKUM Mah.,MERKEZ ARAPSUYU,MERKEZ ARAPSUYU Mah.,MERKEZ GÜRSU 306,MERKEZ GÜRSU 318,MERKEZ GÜRSU Mah. 318 Sk.,MERKEZ GÜRSU Mah. 320 Sk.,MERKEZ KUŞKAVAĞI,MERKEZ KUŞKAVAĞI Mah. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ GEYİKBAYIRI 3705,MERKEZ GEYİKBAYIRI 3776,MERKEZ GEYİKBAYIRI MAH. 3682 SK.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah. 3705 Sk.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah. 3776 Sk. bölgelerinde 26/11/2026 10:00:00 - 26/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR CİRİT BELENİ,MERKEZ ÇANDIR Mah. CİRİT BELENİ Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. TOSUN Sk.,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 25/11/2026 09:30:00 - 25/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4254,MERKEZ AKÇAALAN 4255,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4260 Sk.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. SERİK Cd,MERKEZ YENİ Mah. YENİ 10 bölgelerinde 25/11/2026 08:30:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. AKÇAPINAR 16,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. SARIKAVAK,MERKEZ GEBİZ ABDILLAR,MERKEZ GEBİZ KAZIM KARABEKİR,MERKEZ GEBİZ Mah. ABDILLAR K.Ev.,MERKEZ GEBİZ Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. HACIOSMANLAR 1,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. ÇAMKÖY Sk.,MERKEZ HACIOSMANLAR SARIKAVAK,MERKEZ HACIOSMANLAR ÇAMKÖY bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-25 09:15:00 - 16:15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE KUMLUK bölgelerinde 25/11/2026 09:15:00 - 25/11/2026 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:15:00 - 16:15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK İSKELE (ÇAMLIK) bölgelerinde 25/11/2026 09:15:00 - 25/11/2026 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:15:00 - 16:15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK Mah. 99 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:15:00 - 25/11/2026 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4114,MERKEZ AKÇAALAN 4301,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4111 Sk.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4114 Sk.,MERKEZ KÜRÜŞ 4114,MERKEZ YENİ Mah. 4001,MERKEZ YENİ Mah. 4101. Sk. bölgelerinde 26/11/2026 08:30:00 - 26/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AKBAŞ GÜCÜKLER,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 31,MERKEZ AKBAŞ Mah. GÜCÜKLER Sk.,MERKEZ BURMAHANCI,MERKEZ BİLGİNLER HOPALAR,MERKEZ BİLGİNLER Mah. BİLGİNLER 16,MERKEZ DENİZTEPESİ,MERKEZ YEŞİLYURT,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 11,MERKEZ ÜRÜNDÜ,MERKEZ ÜRÜNDÜ Mah. bölgelerinde 26/11/2026 09:30:00 - 26/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-27 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANAKÇI,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 2,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 4 bölgelerinde 27/11/2026 09:30:00 - 27/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4171,MERKEZ AKÇAALAN 4177,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4173 Sk.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4176 Sk. bölgelerinde 27/11/2026 08:30:00 - 27/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ORMANA,MERKEZ ORMANA Mah.,MERKEZ ÜRÜNLÜ,MERKEZ ÜRÜNLÜ Mah. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KARAÖZ ALPASLAN,MERKEZ KARAÖZ Mah. KEPEZ Sk.,MERKEZ KARAÖZ Mah. ŞHT.OKTAY GÜNER Cd,MERKEZ KARAÖZ ŞHT.OKTAY GÜNER;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ KARAÖZ ORTAKÖY,MERKEZ KARAÖZ Mah. 15009,MERKEZ KARAÖZ Mah. 15040,ORTAKÖY ORTAKÖY bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ GÖKÇEYAZI KÖTE,MERKEZ SARILAR Mah. KOCA KÖY Sk.,MERKEZ SARILAR NADARLAR bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR 4951,MERKEZ YEŞİLBAYIR 4957,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 4958 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ÇIPLAKLI 2008,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2002 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2009 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI ÇIPLAKLI;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9745 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1123,MERKEZ DOĞUYAKA 1194,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1193 Sk.,MERKEZ GEBIZLI ASIK VEYSEL CD.,MERKEZ GEBİZLİ 1123,MERKEZ GEBİZLİ AŞIK VEYSEL,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1123 Sk.,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1126 Sk.,MERKEZ MEHMETÇİK 1231,MERKEZ MEHMETÇİK 1232,MERKEZ MEHMETÇİK Mah. 1232 Sk.,MERKEZ TOPÇULAR 1020,MERKEZ TOPÇULAR 1023,MERKEZ TOPÇULAR Mah. 1022 Sk. bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DÜDENBAŞI 2364;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1191,MERKEZ DOĞUYAKA 1206,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1206 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1169/1,MERKEZ YEŞİLDERE 1187,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 1187 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. GAZİ Blv bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GEBİZLİ 1022 bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ELMALI Mah.,MERKEZ KARYAĞDI KAŞLILAR,MERKEZ KARYAĞDI KAŞLILAR TEPE,MERKEZ KARYAĞDI Mah. 6090 Sk.,MERKEZ KARYAĞDI Mah. KAŞLILAR TEPE Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA MENEVŞELİK,MERKEZ TURUNÇOVA Mah. GANİKAHYA Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA Mah. ÇİNGO ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA ÖKSÜZLER ÇIKMAZI bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA ADNAN MENDERES (DAĞDİBİ),MERKEZ TURUNÇOVA Mah. AKKAVAK Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA Mah. ÇAYİÇİ Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA ÇAYİÇİ,TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-26/2026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM COBANLAR,MERKEZ AKDAM Mah. BAĞIRSAK YAYLASI,MERKEZ AKDAM Mah. MERKEZ Sk.BAĞIRSAK YAYLASI,MERKEZ AKÇATI Mah. SÖBÜÇİMEN YAYLASI,MERKEZ ALACAMİ BAŞ YAYLA,MERKEZ ALACAMİ Mah. BAŞ YAYLA Sk.,MERKEZ ALACAMİ Mah. BAŞ YAYLA Sk. BELEN(NEBİLER) YAYLASI,MERKEZ BADEMAĞACI Mah. KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ BADEMAĞACI Mah. KÖPRÜBAŞI YAYLASI,MERKEZ BASIRLI,MERKEZ BURÇAKLAR Mah. ÇAY BOĞAZI YAYLASI,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. EMİŞBELENİ ÇALIŞKAN,MERKEZ GÖZÜBÜYÜK Mah. ÇAYBOĞAZI YAYLASI,MERKEZ GÜNEY GUNEY,MERKEZ GÜNEY Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. EĞRİGÖL YAYLASI,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. ÜZÜMLÜ Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ UMITLI YAYLASI,MERKEZ HACIMEHMETLİ KOPRUBASI,MERKEZ HACIMEHMETLİ KÖPRÜBASI SK.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. DOBUL Sk.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ KARAKOCALI,MERKEZ KARAKOCALI Mah.,MERKEZ KARAMANLAR Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ ORHAN Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ SABURLAR Mah. SABURLAR MERKEZ Sk.,MERKEZ SABURLAR Mah. SABURLAR YAYLASI,MERKEZ SEYRICEK,MERKEZ SOĞUKPINAR UMITLI YAYLASI,MERKEZ TOPHANE Mah. KALE Cd,MERKEZ TÜRKLER Mah. SARICALAR Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. SÖBÜÇİMEN YAYLASI,MERKEZ TÜRKLER YANIKLAR,MERKEZ YENİCE Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ YENİCE Mah. ÇAYBOĞAZI YAYLASI,MERKEZ ÇAKALLAR Mah.,MERKEZ İNCEKUM Mah. 12101,MERKEZ İNCEKUM Mah. KARABUYNUZLAR Sk.;ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,.,MERKEZ AKYAR,MERKEZ KÖPRÜLÜ,MERKEZ ORTAKÖY,MERKEZ ÇAMLIALAN bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KARAYER ÇAYKÖY,MERKEZ ÇAYKÖY,MERKEZ ÇAYKÖY Mah.,ÇEŞMEÖNÜ ÇAYKÖY bölgelerinde 25/11/2026 10:00:00 - 25/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÜZÜMLÜ 237 ADA 13 PARSEL,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. SENİR Sk.,SENİR ÜZÜMLÜ 237 ADA 13 PARSEL,İNÖNÜ İSLAMLAR 101 ADA 75 PARSEL bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-27 00:01:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ANDİFLİ Mah. GÖKKUŞAĞI Cd,MERKEZ ANDİFLİ Mah. VATAN1 Cd,MERKEZ AĞULLU,MERKEZ AĞULLU Mah.,MERKEZ GÖKÇEÖREN GOKSEKI SK.,MERKEZ GÖKÇEÖREN MERKEZ,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. İZNE Sk.,MERKEZ PINARBAŞI 105 ADA 2 PARSEL,MERKEZ PINARBAŞI KOCAKÖY,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah.,MERKEZ ÇUKURBAĞ KOCAKÖY,MERKEZ ÇUKURBAĞ Mah.,MERKEZ ÇUKURBAĞ ÇAMURKÖY bölgelerinde 27/11/2026 00:01:00 - 27/11/2026 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KUZDERE 2 NCİ,MERKEZ KUZDERE Mah. 2 NCİ Cd,MERKEZ KUZDERE Mah. ŞEHİT ER MEHMET URHAN Cd bölgelerinde 26/11/2026 09:00:00 - 26/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacak.

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BÜYÜKKÖY 44 NOLU,MERKEZ BÜYÜKKÖY ATATURK (PINARBASI) CD.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17520 Sk.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17524 Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:30:00 - 25/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Güvenlik/Tedbir Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ İMRAHOR Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Güvenlik/Tedbir Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-27 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BÜYÜKKÖY 44 NOLU,MERKEZ BÜYÜKKÖY ATATURK (PINARBASI) CD.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17520 Sk.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17524 Sk. bölgelerinde 27/11/2026 09:00:00 - 27/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ SALUR Mah. ŞIH bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-25 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ SALUR Mah. SALUR BOĞAZI Sk. bölgelerinde 25/11/2026 09:00:00 - 25/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 25-26-27 Kasım (Alanya, Manavgat, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik...)

2026-11-26 06:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN ERTAŞ,MERKEZ ADRASAN Mah. ERTAŞ Cd,MERKEZ BAĞLIK HUSEYIN KURSUNLU CD.,MERKEZ BEYKONAK,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KUM AKKOYUNLAR,MERKEZ KUM CAMİİKIRIĞI,MERKEZ KUM Mah. CAMİİKIRIĞI Cd,MERKEZ KUM Mah. DENİZ SK.,MERKEZ MAVİKENT,MERKEZ MAVİKENT Mah.,MERKEZ MERKEZ EVRAN,MERKEZ MERKEZ HAMAM,MERKEZ MEYDAN,MERKEZ SARIKAVAK Mah. AKPINAR Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKAVAK Cd,MERKEZ YENİ Mah. DINGIL Sk.,MERKEZ YENİ Mah. ILICA Sk. bölgelerinde 26/11/2026 06:00:00 - 26/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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