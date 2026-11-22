Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım 2026 tarihleri için açıklanan planlı kesinti programıyla belli oldu. OEDAŞ tarafından yürütülecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi, Odunpazarı, Sivrihisar, Alpu, Beylikova ve Tepebaşı ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile elektrik verilemeyecek bölgeler, çalışma programına göre değişiklik gösterecek.

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Eskişehir elektrik kesintisi programı, 23 Kasım Pazartesi, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günlerinde elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. OEDAŞ'ın planlı kesinti listesine göre Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar, Mihalıççık, Han, Beylikova ilçelerinde şebeke bakım çalışmaları, hat iyileştirmeleri ve yatırım faaliyetleri nedeniyle belirli adreslere geçici olarak elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintiler bir saat sürerken bazı mahallelerde sekiz saate kadar devam edebilecek. İşte 23-24-25 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 KASIM

ÇİFTELER ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bölgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

24.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bölgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

23.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bölgeler: ORHANİYE (2.KÜME, 3.KÜME, ORHANİYE)

23.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bölgeler: ABBASHALİMPAŞA; ÇİFTÇİ; DOĞANÇAYIR; IŞIKLAR (MANDIRA YOLU, ŞEHİT MÜNİR NURETTİN ABACI); İSMETPAŞA (İSMETPAŞA); MESUDİYE; ORTA (AV. AYDIN ÜNLÜCE, ÇATALTEPE MEVKİİ, ORTA); YENİ; YENİDOĞAN

MAHMUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım 2026 09:30 - 25 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Güllüce hattında OG hat bakımı yapılacak. Etkilenen bölgeler: AKSAKLI (AKSAKLI); BÜYÜKDERE (BÜYÜKDERE_1); DEĞİŞÖREN; DOĞANÇAYIR; GÜLLÜCE (GÜLLÜCE); KALKANLI (639, 640.SOKAK, 643.SOKAK, 644.SOKAK, 645.SOKAK, 647.SOKAK, 648.SOKAK, 651.SOKAK, 652.SOKAK, 654.SOKAK, 658.SOKAK, 660.SOKAK, 664.SOKAK); YAHNİKAPAN; YENİKENT

25.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: DOĞANÇAYIR (DENİZ); HAMİDİYE (HAMİDİYE); MESUDİYE (MESUDİYE); YENİ; YEŞİLYURT (YEŞİLYURT)

24.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: DOĞANÇAYIR (DENİZ); HAMİDİYE (HAMİDİYE); MESUDİYE (MESUDİYE); YENİ; YEŞİLYURT (YEŞİLYURT)

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

SEYİTGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: DOĞANÇAYIR (DENİZ); HAMİDİYE (HAMİDİYE); MESUDİYE (MESUDİYE); YENİ; YEŞİLYURT (YEŞİLYURT)

24.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: DOĞANÇAYIR (DENİZ); HAMİDİYE (HAMİDİYE); MESUDİYE (MESUDİYE); YENİ; YEŞİLYURT (YEŞİLYURT)

23.11.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 17:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Etkilenen bölgeler: ABBASHALİMPAŞA; ÇİFTÇİ; DOĞANÇAYIR; IŞIKLAR (MANDIRA YOLU, ŞEHİT MÜNİR NURETTİN ABACI); İSMETPAŞA (İSMETPAŞA); MESUDİYE; ORTA (AV. AYDIN ÜNLÜCE, ÇATALTEPE MEVKİİ, ORTA); YENİ; YENİDOĞAN

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım 2026 09:30 - 25 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Güllüce hattında og hat bakımı yapılacak Etkilenen bölgeler: AKSAKLI (AKSAKLI); BÜYÜKDERE (BÜYÜKDERE_1); DEĞİŞÖREN; DOĞANÇAYIR; GÜLLÜCE (GÜLLÜCE); KALKANLI (639, 640.SOKAK, 643.SOKAK, 644.SOKAK, 645.SOKAK, 647.SOKAK, 648.SOKAK, 651.SOKAK, 652.SOKAK, 654.SOKAK, 658.SOKAK, 660.SOKAK, 664.SOKAK); YAHNİKAPAN; YENİKENT

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

24 Kasım 2026 10:00 - 24 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Kireç köyünde OG direk deplase edilecek Etkilenen bölgeler: AĞAPINAR (25.SOKAK, 31.SOKAK, ALPU YOLU); ÇAVLUM (71.SOKAK, 72.SOKAK, 73.SOKAK, 74.SOKAK, 75.SOKAK, 76.SOKAK, 78.SOKAK, 80.SOKAK, 81.SOKAK, 82.SOKAK, 83.SOKAK, 84.SOKAK, 85.SOKAK); KARAÇAY; KARAHÜYÜK; KİREÇ (KİREÇ)

23 Kasım 2026 09:00 - 23 Kasım 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bölgeler: BÜYÜKDERE (ATATÜRK, BEGONYA, BEGÜMCAN, BERKAY, BEYAZADA, KARADAĞ)

SİVRİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.11.2026 TARİHİNDE 10:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA HAT BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. 3. ŞAHIS TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: ATA (İSTASYON); HALİLBAĞI (HALİLBAĞI); İKİPINAR (İKİPINAR); KARABURHAN (KARABURHAN); KARACAÖRENYAYLASI (KARACAÖRENYAYLASI); KAYMAZ; KÖPRÜBAŞI OSB (3.CADDE); OKÇU (OKÇU); PARSIBEY (PARSIBEY)

ALPU ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.11.2026 TARİHİNDE 10:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA HAT BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAKTIR. 3. ŞAHIS TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Etkilenen bölgeler: BOZAN (1, 2, ARA, AYAZ, BUKET, BURMA, ÇAM, CAMİ_2, ÇARDAKBAŞI_1, ÇATAL_3, ÇAY, ÇENGEL, CENGİZ, ÇEŞME_1, COŞAR, CUMHURİYET_1, DAR, DEĞİRMEN, DEPO, DERE_2, DOĞAN, ESEN, ESER, FATİH_1, GÜVERCİNLİK, HARMAN, IŞIR, KABİR, KALE, KAYA, KISA, KÖPRÜ, KÖŞE, KÜLTÜR, KURTULUŞ_3, LALE, MENDERES, MEŞRUTİYET, MEZARLIK(BOZAN), MİHALIÇÇIK(BOZAN), NEGİZ, NİZAM_1, ÖMERAĞA, ÖREN, ÖZEN, ÖZTÜRK_1, PAPATYA, PAZARYERİ, PINAR, SAĞLIK, SANAYİ BÖLGESİ, SARP, SEL, SET, SUNGUR, TAŞRA, TEKKE, TEPE_2, UĞRAK_1, UMUT_1, VATAN_2, YILDIRIM_1, YILDIZ_1, YILMA, YONCA, YUNAK, YUNUSEMRE); ÇARDAKBAŞI (ÇARDAKBAŞI); RAHMİYE (RAHMİYE); SULTANİYE (SULTANİYE); YUKARIDUDAŞ

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

BEYLİKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım 2026 10:00 - 25 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak.Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bölgeler: ATA (İSTASYON); İKİPINAR (İKİPINAR); PARSIBEY (PARSIBEY)

24 Kasım 2026 10:00 - 24 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bölgeler: ATA (İSTASYON); İKİPINAR (İKİPINAR); PARSIBEY (PARSIBEY)

23 Kasım 2026 10:00 - 23 Kasım 2026 16:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak. Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Etkilenen bölgeler: ATA (İSTASYON); İKİPINAR (İKİPINAR); PARSIBEY (PARSIBEY)

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 10:00 - 23 Kasım 2026 11:00 tarihleri arasında kesinti uygulanacak. İçme suyu trafosunda ayırıcı bakımı yapılacak Etkilenen bölgeler: CUMHURİYET

Eskişehir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Odunpazarı, Çifteler, Alpu, Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Sivrihisar)

23 Kasım 2026 10:00 - 23 Kasım 2026 11:00 tarihleri arasında kesinti uygulanacak. İçme suyu trafosunda ayırıcı bakımı yapılacak Etkilenen bölgeler: CUMHURİYET

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