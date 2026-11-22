Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım (Çankaya, Keçiören, Mamak, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle...)
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım 2026 tarihleri için yayımlanan planlı kesinti programıyla belli oldu. Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Çankaya, Çubuk, Keçiören, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ise bölgelere göre değişiklik gösterecek.
Ankara elektrik kesintisi programı, 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde yaşanacak planlı kesintiler nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkent EDAŞ'ın kesinti takvimine göre Çankaya, Çubuk, Keçiören, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirli adreslere geçici olarak elektrik verilemeyecek. İşte 23-24-25 Kasım Ankara elektrik kesintisi listesi ve kesintiden etkilenecek bölgeler...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 KASIM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET......, 838, 2.İNÖNÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2750, 2765, SUSUZ MAHALLESİ, 5302
23.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI, 3388, 5166, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, 5129, 5060, 5056, 3412, ŞEHİT MESUT YAĞAN, 5058
23.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3250/1, ALACAATLI MAHALLESİ, 3380, ALACAATLI, 3376, 3387, 3377/1, 5053, 5052, AMFORA SİTESİ, 3296. CADDE, ŞEHİT MESUT YAĞAN, 3381/1, 3375, 3377, 3378, 5016, 5008, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT HAYRETTİN EREN
23.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3346/1, 3347, 4815, 3346, 3349, 4907
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
25.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4930
23.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1986, 1942
24.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UMMAN, UZGÖRENLER, AĞAÇLI, DÜĞÜN, İNİŞ, MAMAK, YEMENİ, DOĞANBAHÇESİ, GÖZDEĞMEZ
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ, DİREKLİ MEVKİ, ÇİTKÖY, TAHTAYAZI
23.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTAYAZI
23.11.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTAYAZI
23.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHTAYAZI
25.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYKAYA, ÖMERCİK
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAN, KIZIL TEPE, ABDÜLHAMİT HAN, ORMAN GÜLÜ, GAZİ GÜRKAN MEMİŞ, ANKARA, BAYRAK, ESKİ YAYLA, HASANHACI, YAYLAEVLERİ, GÖKÇEÖREN, YUKARI YAYLA, YAYLA EVLERİ, BÜĞDÜZ
23.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARUTHANE, 1145, NİL, 1139, 1143, BADEMLİK, BİNDALLI, 1141, 1138, BALKAN, 1149, BADEMLİK YOLU
23.11.2026 13:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, AYYILDIZ, ADALI, METAL, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ŞEHİT AHMET AYDOĞAN, KALEM, BAHTİYAR, AKSA
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARADİBEK, 1950/2, OVACIK
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1296, 1298/1, 1299/1, 1294/1, 1295, 1297, 1299, 1308, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, 1300, 1298, 1291, 1389, 1302
23.11.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1669, 196, 197, 198, 159
23.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ, DİREKLİ MEVKİ, ÇİTKÖY, TAHTAYAZI
24.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 799/1, 788/1, 1249, 1249/1, 785, 783, ÜMİTOVA, 770, 790, 1250, 795, 794, 798, 797, 771, 789, UFUKTEPE, 788, 769, 1241, 1248, 793, 1242, 788/2, 796, 787, 772
24.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 780, ÖNTEK, 875, 945, 944, 882, ŞEHİT ALİ RIZA BULUT, OSMANGAZİ, 919
25.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞ EVİ, 240, 238, YELLİCE, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, 242
25.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 237, 240
23.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİŞBUDAK, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, YASEMİN, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, SUNGUR, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, MAZI, KAZAN, ALAYLI, YİĞİT, CEVİZ, HUZUR, ÇAMLIK, AYSUN, PETİR, TAŞÇILAR, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ, DİREKLİ MEVKİ, ÇİTKÖY, TAHTAYAZI
25.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BALKAYNAR, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 243, KIVRIMLI, GENERAL DR.TEVFİK SAĞLAM, AHMET ŞEFİK KOLAYLI, SERUM, BAĞCI, 242, ŞEHİT AHMET TAMER
23.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 312, ÇELİKLİ, ÇANKIRI, BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
23.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42, BOSTANCIK, AKZAMBAK, ASLANAĞZI, PLEVNE, KORULUK, NARGÜLÜ, YAKALI, BALPETEĞİ, YATIKMUSLUK
23.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PLEVNE, ABDÜLHAKHAMİT, KENETLİ, KORULUK, KÖŞELİ, SERİNCE, BODUR, YATIKMUSLUK
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
24.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT, AYAŞ, KAYI BOYLARI, SELÇUKLU, PEHLİVAN, ANKARA, KÖY PINARYAKA, FERUZ, BAYAT
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, HIRABAŞOĞLU, PEVRUL KAVLAK, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, KARABURUN, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAŞAR_1, KIBRISCIK KARAŞAR, UŞAKĞÖL, UŞAKGÖL
23.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, MALAZGİRT, ERTUĞRUL DÖNMEZ, MENEKŞE, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞİRİN 1, SPOR SALONU YANI, RIFKI EVREN, ŞEHİT BÜNYAMİN NACAK, ŞAİR FUZULİ, MİLLİ EGEMENLİK, FETİH, ŞİRİN 2
24.11.2026 22:00 - 23:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MARANGOZLAR 3., SARAY BOSNA, MARANGOZLAR 4.
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, ADİL YALMAN, SUNGUR ORMAN, FARABİ, MERT, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, KÖKSAL, KARACAHASAN, KARGALI, CİHAN, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, AKÇA, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, DESEN, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA, TURAN
23.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASARKAYA, KARGALI, ÇAĞDAŞ, CANSEVER, MKE BARUTSAN
23.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİŞBUDAK, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, BARIŞ, KÜÇÜKBAĞCI, SEYRAN, BEKİR PEHLİVAN, GÜZİN, YASEMİN, KARADUT, IHLAMUR, ÖMER SEYFETTİN, YAŞAR DOĞU, KALAN, KURŞUNCU ALİ, KOZALAK, PALAMUT, SUNGUR, SEYİT ÖZGÜRLÜK, ŞAHİNKOÇ, AVANOS, ROKETÇİLER, ÇAVUŞ ALİ, OSMAN KURT, MAZI, KAZAN, ALAYLI, YİĞİT, CEVİZ, HUZUR, ÇAMLIK, AYSUN, PETİR, TAŞÇILAR, DEMET, ŞEHİT COŞKUN ELBER, SÜTLÜCE, KONUT-KUR, EKİN
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FERHAT KOÇ, 4016, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
24.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 318, 317, AKINCI
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIL, KIZILIRMAK, FLORYA, SARDUNYA, MARTI, ŞAHİN, PİRİREİS, AÇELYA, BEGONYA., EGE, AKDENİZ, SAKARYA, GÜVERCİN
24.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILIRMAK, AKDENİZ
23.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL, MELEKLİ, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1404
24.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAPLAN
24.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071
24.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071
24.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET
23.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 514, 548, 8, 543, 9 EYLÜL İZMİR, 512, 554, HARF DEVRİMİ
23.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 511, 506, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, ÜÇ ŞEHİTLER, KERKÜK, 514, 9 EYLÜL İZMİR, 2617
24.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 368, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 369, ŞEHİT EMRE ALBAYRAK, ŞEHİT YUSUF ÇELİK, ERGENEKON, 366, HARF DEVRİMİ
24.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 519, 526, 527, BOZHÖYÜK
25.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 514, 512, 518, BOZHÖYÜK, ÜÇ ŞEHİTLER, 510
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2437, KÖY İÇİ, 2577, 2583, 2582, TULUMTAŞ, 2576, 2573, 2574, 2575
24.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 834, 829, 930, CEMİL YILDIRIM, 837, 940, 283, 933, 932, ANKARA, 927, ŞEHİT OĞUZ KAĞAN USTA, 928, 914, 835, 833, 838, 931
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 666, 462, 650, 659, GÜVENCEM SİTESİ, 1154, 663
24.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 1002, KÖY YOLU, 2301, AHİBOZ, 2842, HİSARLIKAYA, BAĞLAR, HALAÇLI, FEVZİYE
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
24.11.2026 09:15 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2803, 2813
24.11.2026 13:00 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR, 2814, 2811
24.11.2026 15:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN
24.11.2026 08:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KİYMİR ÇAYI SAHİL
24.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT
23.11.2026 11:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜVENÇ
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYKAYA, ÖMERCİK
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSAK
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SALIN, KÖSELER
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAMAK, 206, 265, 218, 263/1, 263/3, 265/5, 258/2-, 215/3-, 208, 261, 262., 264, TURGUT ÖZAL 2
23.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSTAFA UÇAR, GAZNELİ MAHMUT, 207, 180, 208, 179
23.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42, BOSTANCIK, AKZAMBAK, ASLANAĞZI, PLEVNE, KORULUK, NARGÜLÜ, YAKALI, BALPETEĞİ, YATIKMUSLUK
25.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT
25.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 969, 963, 964, 968, SULTAN FATİH
25.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 961, SULTAN FATİH, 959, ŞEHİTLER, 963, 962, 960, 823, 818, ŞEHİT FAZLI KALENDER
25.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMREMSULTAN, MEYİLDERE, ZİYA GÖKALP, NALLIDERE YAYLASI, TAŞLI KÜME, SİNEKCEK KÜME, NALLIDERE YOLU, TUNA, KARAHİSARKOZLU, YAYLA, NASUHPAŞA, NALLIDERE, ANK.-İST. DEVLET YOLU, ÖMERŞEYHLER
25.11.2026 12:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACASU, AŞAĞIBAĞLICA, TAŞKENT, GAZİ, GÖKSU, SEYRANGAH, TUNA, NASUHPAŞA, YUKARIBAĞLICA, MEHMET KAYAPINAR, ZAİMOĞLU, ESKİKÖY, ANK.-İST. DEVLET YOLU, NALLIDERE, EMREMSULTAN, AKBABA, AKDERE, SOBRAN KÜME, ANADOLU, ÖZBEK, ATÇA, EYMİR, YEŞİLYURT
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASARKAYA, KARGALI, ÇAĞDAŞ, CANSEVER, MKE BARUTSAN
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, YUKARI KOCAHACILI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, YAKUPHASAN
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, ÇAMKÖY
23.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, HÜRRİYET., GÖNLÜBOL, GÜLHANSI, GÜLKURUSU, GÜZELGAH, HAZAL, HÜR, İKİBİN, ŞEHİT HANİFİ GÜL, HALUK, HAKİ, GÜLSUYU, IŞIKLI, GÜMÜŞSUYU, GÜLBAHAR, HİCRET
23.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1774, 1765, 1775, 1759, 1773, 1763, ZAFER İÇYER
25.11.2026 12:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKAÇTI, AYAŞ, ÇATALCA, ÇAĞRIŞIM, CELİL, DEDE
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 713, 404, ŞEHİT EMRE ALBAYRAK, ERGENEKON, 717, 721, 728, 730, 727, 733, 729, 723, 726, 722, 2616, 720, 715, LOZAN BARIŞI, 731, 2617
24.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 519, 526, 527, BOZHÖYÜK
25.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 514, 512, 518, BOZHÖYÜK, ÜÇ ŞEHİTLER, 510
24.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERGENEKON, MENDERES, 2617, HARF DEVRİMİ, ŞEHİT HAYDAR YOLCU
25.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 528, 1.TBMM
23.11.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖK
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSULAR, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI
25.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADINCIK, YAZISÖĞÜT
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELİ, ÖCALLAR, VURALLAR, HANBURUN, YENİYAPANÇARŞAK, KARAHAMZALI, SARILAR, YÜCELLER, BELÇARŞAK, YENİ YERLEŞİM, KARŞIYAKA SOFULAR, UĞRUSARI, DEREKIŞLA, YAYLALIÖZÜ, GÜLBAĞI, SOFULAR, 332, ALTUNÇANAK, EMİRLER, EMİRLER 1, CUMHURİYET KÜME, HÜRRİYET KÜME, AKÖRENÇARŞAK, GÖLBEK, ŞEKERKÖY
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YARDIM, YEŞEREN, KAVAKLI, YAKACIK., YENİKAPI, YAYIN, YARIMCA, YÜZÜCÜ, TANZİMAT, GAZİ OSMAN PAŞA
25.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET......, 838, 2.İNÖNÜ, FATİH SULTAN MEHMET, 2750, 2765, SUSUZ MAHALLESİ, 5302
23.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 392, BAĞDAT, 418, PROF.DR.HAYDAR BAŞ, 407, 406, PROF.DR.TURAN GÜVEN, 405