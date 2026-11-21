Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım programına göre gerçekleştirilecek bakım, yatırım, deplase ve diğer çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde planlı kesintiler yaşanacak. AEDAŞ'ın duyurduğu program kapsamında Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı, Aksu, Akseki, Kemer ilçelerinde elektrik kesintileri meydana gelecek.

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Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım programı Akdeniz Elektrik tarafından paylaşıldı. Planlı kesinti listesine göre AEDAŞ Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı, Aksu, Akseki, Kemer ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirecek. İşte, Akdeniz Elektrik kesinti sorgulama ekranı ve planlı kesinti saatleri...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22-23-24 KASIM

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ÜRÜNLÜ Mah. ÜRÜNLÜ Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ÜRÜNLÜ Mah. ÜRÜNLÜ Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 09:30:00 - 16:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GAZİLER Mah. 247 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 252 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,ORTAKÖY ORTAKÖY;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,ORTAKÖY ORTAKÖY;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 14:00:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR BARBAROS,MERKEZ MAHMUTLAR D-400 KARAYOLU ÜSTÜ,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 135 NOLU Cd,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. MEYDAN Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR 229 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 229 NOLU Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. NAMIK KEMAL Cd bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ GÖZÜKÜÇÜKLÜ,MERKEZ GÖZÜKÜÇÜKLÜ Mah.,MERKEZ KARGICAK KIZILTAŞ,MERKEZ MAHMUTLAR 302 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR KILINÇ ARSLAN,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. KADILAR Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. MERKEZ_18 bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 08:30:00 - 15:00:00



Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA Mah. SULUTAŞ K.Ev.,MERKEZ OBA Mah. YAŞAR UĞUR Sk.,MERKEZ TOSMUR Mah. POSTALLI Sk.,MERKEZ TOSMUR POSTALLI bölgelerinde 23/11/2026 08:30:00 - 23/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:00:00



Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TÜRKMEN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ TÜRKMEN,MERKEZ KONAKLI CÖMERT,MERKEZ KONAKLI Mah. BEYAZIT Cd,MERKEZ KONAKLI Mah. FATİH Cd,MERKEZ KONAKLI ZAMAN,MERKEZ TOSLAK DUTLUK,MERKEZ TOSLAK KETENLİK,MERKEZ TOSLAK Mah. KETENLİK Sk.,MERKEZ TOSLAK Mah. SIĞIRCILAR Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:30:00 - 15:30:00



Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR Mah. YENİALİLER Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00



Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ İNCEKUM 25302,MERKEZ İNCEKUM ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU,MERKEZ İNCEKUM Mah. ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU (YEŞİLKÖY) Cd,MERKEZ İNCEKUM Mah. ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU Cd bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. R Cd,MERKEZ İNCEKUM ESENTEPE YOLU,MERKEZ İNCEKUM ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU (YEŞİLKÖY),MERKEZ İNCEKUM Mah. 25115 Sk.,MERKEZ İNCEKUM Mah. TÜRKMENTEPE Sk.,İNCEKUM MAH. ESKİ ANTALYA YOLU bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR Mah. YENİALİLER Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK 111.,MERKEZ KARGICAK IŞIKLAR,MERKEZ KARGICAK Mah. 105. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. TEVFİK MÜFTÜOĞLU Cd bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY Mah. YAVUZ SELİM CAD. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 151,MERKEZ YENİKÖY 470,MERKEZ YENİKÖY Mah. 470 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 512 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 145,MERKEZ YENİKÖY 484,MERKEZ YENİKÖY Mah. 145 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 159 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ CAMİATİK,MERKEZ GÜNDOĞAN,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. KARŞIYAKA-1 Sk.,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. URKİYELER TEPE ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KAPMESCİT,MERKEZ KARYAGDI DOKTOR NECDET GUR CD.,MERKEZ KARYAGDI TERMINAL CD.,MERKEZ KARYAĞDI DR.NECDET GÜR,MERKEZ KARYAĞDI HÜKÜMET,MERKEZ KARYAĞDI Mah. DEMİREL Blv,MERKEZ KARYAĞDI Mah. ÇUKUR DEĞİRMEN 1 Sk.,MERKEZ TOKLULAR,MERKEZ YENİ KİRAZLI 2.,MERKEZ YENİ Mah. KÜLTÜR Sk.,MERKEZ YENİ Mah. MEHMET AKİF ERSOY Cd,MERKEZ YENİ YENİ DAR,MERKEZ İPLİK PAZARI bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ AKÇAY,MERKEZ AKÇAİNİŞ,MERKEZ TEKKE,MERKEZ YUVA,MERKEZ İSLAMLAR;ANTALYA,KAŞ,MERKEZ AKÖRÜ Mah. TAŞLI Sk.,MERKEZ AKÖRÜ Mah. ŞEMSİ Sk.,MERKEZ AĞULLU -,MERKEZ AĞULLU Mah. 165 ADA 20 PARSEL,MERKEZ AĞULLU YAYLA,MERKEZ BAYINDIR,MERKEZ BAYINDIR Mah. AŞAĞI Sk.,MERKEZ BAYINDIR Mah. YUKARI Sk.,MERKEZ BELENLİ Mah. AŞAĞI Sk.,MERKEZ BELENLİ Mah. ÇOBANLAR Sk.,MERKEZ DİRGENLER GÖMBE YOLU,MERKEZ DİRGENLER YAYLA,MERKEZ GÖMBE,MERKEZ PINARBAŞI Mah. 256 ADA 1 PARSEL,MERKEZ SÜTLEĞEN,MERKEZ YAYLAKILINÇLI,MERKEZ ÇUKURBAĞ,MERKEZ ÇUKURBAĞ Mah. GÖMBE YOLU Sk.,MERKEZ ÇUKURBAĞ Mah. RECEPLERİÇİ Sk.,MERKEZ ÜZÜMLÜ ARMA,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. ARMA SOKAK,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. ARMA Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ BAYINDIR,MERKEZ GÖLOVA,MERKEZ GÖLOVA Mah.,MERKEZ MACUN BAYINDIR KOYU YOLU,MERKEZ ÇUKURELMA,MERKEZ ÖZDEMİR bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ KALE Mah. NİYAZİ BEY ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KUM Mah.,MERKEZ KUM Mah. EVREN Cd,MERKEZ KUM Mah. GÖKSU Cd,MERKEZ KUM Mah. GÖKSU Cd,MERKEZ KUM Mah. İNÖNÜ Cd,MERKEZ SAHİLKENT 147,MERKEZ SAHİLKENT 168,MERKEZ SAHİLKENT Mah. 178 Sk.,MERKEZ SAHİLKENT Mah. EVREN Cd,MERKEZ SAHİLKENT Mah. MEHMET BAHÇECİ bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ HASYURT KARAYUSUFLAR ÇIKMAZI,MERKEZ HASYURT Mah. BERBER ŞABAN ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ HASYURT ÇİFTÇİ ÇIKMAZI bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA İĞNECİLİK bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA ADNAN MENDERES (DAĞDİBİ),MERKEZ TURUNÇOVA Mah. AKKAVAK Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA Mah. ÇAYİÇİ Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA ÇAYİÇİ,TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ KARŞIYAKA 634,MERKEZ KARŞIYAKA 635,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 631 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 635 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BEYREBUCAK Mah. DERE Sk.,MERKEZ BEYREBUCAK Mah. SALMAN Sk.,MERKEZ BEYREBUCAK SALMAN,MERKEZ BEYREBUCAK İBRAHİMLER,MERKEZ MUZKENT,MERKEZ MUZKENT Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ DOĞANCA,MERKEZ DOĞANCA Mah.,MERKEZ GÖKÇESARAY,MERKEZ GÖKÇESARAY Mah.,MERKEZ YENİGÜNEY Mah. YENİGÜNEY MERKEZ/3 Sk.,MERKEZ ÇİLE bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ Mah. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ Mah. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ANDİFLİ GAZİ ŞUAYİP CANER,MERKEZ ANDİFLİ Mah. 154 ADA 3 PARSEL,MERKEZ ANDİFLİ Mah. GAZİ ŞUAYİP CANER Sk.,MERKEZ ANDİFLİ ŞEHİT KAZIM TEMEL bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ANDİFLİ ARARAT,MERKEZ ANDİFLİ HALK KONUTLAR,MERKEZ ANDİFLİ Mah. HALK KONUTLAR Sk.,MERKEZ ANDİFLİ Mah. ŞEHİT KAZIM TEMEL Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ GÖKÇEÖREN 251 ADA 21 PARSEL,MERKEZ GÖKÇEÖREN MERKEZ,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KARAYOLLARI KALKAN,MERKEZ KALKAN KARAYOLLARI,MERKEZ KALKAN Mah. KARAYOLLARI Sk.,MERKEZ KALKAN Mah. NERGİZ Sk.,MERKEZ KALKAN NERGİZ bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KOCAGÖL OVA 139 ADA 7 PARSEL,MERKEZ OVA 139 ADA 13 PARSEL bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÇAYKÖY Mah. TOSUNLAR bölgelerinde 23/11/2026 10:00:00 - 23/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KÖYİÇİ ÜZÜMLÜ,MERKEZ ÜZÜMLÜ,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah.,MERKEZ İSLAMLAR Mah. 101 ADA 18 PARSEL,MERKEZ İSLAMLAR Mah. BOĞAZHALISI 101 ADA 27 PARSEL,SENİR ÜZÜMLÜ,İNÖNÜ İSLAMLAR bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÇAYKÖY Mah. TOSUNLAR bölgelerinde 24/11/2026 10:00:00 - 24/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,DEĞİRMENBAŞI ÜZÜMLÜ,KÖYİÇİ ÜZÜMLÜ 226 ADA 8 PARSEL,MERKEZ ÜZÜMLÜ DEĞİRMENYANI,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. DEĞİRMENYANI Sk.,NARARASI ÜZÜMLÜ bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KALKAN Mah. MANOLYA Sk.,MERKEZ KALKAN Mah. NİLÜFER Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ YENİ 489,MERKEZ YENİ 495,MERKEZ YENİ Mah. 401 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 491 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,DENİZ CAD. MERKEZ MAH.,MERKEZ MERKEZ DUMLUPINAR,MERKEZ MERKEZ HASTANE,MERKEZ MERKEZ Mah. 118 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. HASTANE Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)



KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN 2404,MERKEZ DOYRAN Mah. 2400 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah. 2404 Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 22/11/2026 09:30:00 - 22/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. GÜZLE Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:30:00 - 22/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6454 Sk.,MERKEZ ÇANKAYA Mah. ALİ UYAROĞLU Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÇANKAYA 6469,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6467 Sk.,MERKEZ ÇANKAYA Mah. ZEYTİN DALI ŞEHİTLERİ Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA 30 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA 39 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜZEL Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. PERGE Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ALİ HOCA Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GÜNEŞ 6027,MERKEZ GÜNEŞ 6030,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6017 Sk.,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6027 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MEHMET AKİF ERSOY,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6730,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY 6739,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6732 Sk.,MERKEZ MEHMET AKİF ERSOY Mah. 6739 Sk.,MERKEZ SÜTÇÜLER 6516,MERKEZ SÜTÇÜLER 6526,MERKEZ SÜTÇÜLER Mah. 6493 Sk.,MERKEZ SÜTÇÜLER Mah. SÜTÇÜLER Cd bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GÜNEŞ 6017,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6006 Sk.,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6021 Sk.,MERKEZ GÜNEŞ OSMAN YUKSEL SERDENGECTI CD. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BARAJ 5862,MERKEZ BARAJ 5865,MERKEZ BARAJ Mah. 5866 Sk.,MERKEZ BARAJ Mah. 5871 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3620,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3618 Sk.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3620 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ESENTEPE Mah. 5391 Sk.,MERKEZ ESENTEPE Mah. 5395 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 5350 Sk.,MERKEZ GÖÇERLER Mah. 5354 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KEPEZ 3227,MERKEZ KEPEZ 3230,MERKEZ KEPEZ Mah. 3282,MERKEZ KEPEZ Mah. 3282 Sk.,MERKEZ SANTRAL Mah. 3282 bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DURALİLER 4582,MERKEZ DURALİLER 4583,MERKEZ DURALİLER Mah. 4582 Sk.,MERKEZ DURALİLER Mah. 4603 Sk.,MERKEZ DÜDENBAŞI 4583 bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KANAL 4688,MERKEZ KANAL 4700,MERKEZ KANAL Mah. 4703 Sk.,MERKEZ KANAL Mah. SAKARYA Blv bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ GÜRSU 350,MERKEZ GÜRSU ANADOLU,MERKEZ GÜRSU Mah.,MERKEZ MOLLA YUSUF 1270,MERKEZ MOLLA YUSUF 1424,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. 1270 Sk.,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. 1452 Sk.,MERKEZ SİTELER 1360,MERKEZ SİTELER Mah. 1362 Sk.,MERKEZ SİTELER Mah. UNCALI Cd,MERKEZ SİTELER ÜNİVERSİTE,MERKEZ ULUÇ,MERKEZ ULUÇ Mah.,MERKEZ UNCALI,MERKEZ UNCALI Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,DURALİLER,MERKEZ AVNİ TOLUNAY 4550,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN Mah.,MERKEZ DURALİLER,MERKEZ DURALİLER Mah.,MERKEZ DÜDENBAŞI 4583;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN Mah.,MERKEZ BAHTILI 3387,MERKEZ BAHTILI ULUÖNDER ATATÜRK,MERKEZ MOLLA YUSUF,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah.,MERKEZ SİTELER,MERKEZ ZÜMRÜT 1550,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. 1560;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ZERDALİLİK Mah. 1412 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ .,MERKEZ ÇAMKÖY 32,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 13268 ADA 3-1 PARSEL;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 8260,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8275 Sk.,MERKEZ ALTIAYAK Mah. YUNUS EMRE Cd,MERKEZ ALTIAYAK YUNUS EMRE,MERKEZ GAZİ 240,MERKEZ GAZİ ATATURK BLV.,MERKEZ GAZİLER 8260,MERKEZ GAZİLER 8275,MERKEZ GAZİLER Mah. 245 Sk.,MERKEZ GAZİLER Mah. 246 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK 7896,MERKEZ ZEYTİNLİK 7911,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7910 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah. 7911 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ALPEREN bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 12:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ BAHTILI Mah. 3346 Sk.,MERKEZ DAĞ,MERKEZ DOYRAN KIZILBELEN,MERKEZ DOYRAN Mah. KIZILBELEN Cd,MERKEZ DOYRAN Mah. ŞEHİT MURAT TALAY Cd,MERKEZ DOYRAN ŞEHİT MURAT TALAY,MERKEZ GÖKÇAM,MERKEZ GÖKÇAM Mah.,MERKEZ KIR,MERKEZ ÇAMLIBEL bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KARATEPE 3300,MERKEZ KARATEPE Mah. 2902 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ GEYİKBAYIRI 3773,MERKEZ GEYİKBAYIRI 4522,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah. 3772 Sk.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah. 3773 Sk.,MERKEZ ÇAĞLARCA 4513,MERKEZ ÇAĞLARCA 4522,MERKEZ ÇAĞLARCA Mah. 4502 Sk.,MERKEZ ÇAĞLARCA Mah. 4513 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 10:00:00 - 23/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,DURALİLER,MERKEZ AVNİ TOLUNAY 4550,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN Mah.,MERKEZ DURALİLER,MERKEZ DURALİLER Mah.,MERKEZ DÜDENBAŞI 4583;ANTALYA,KONYAALTI,AŞAĞIKARAMAN,BAHTILI Mah. BAHTILI Mah.,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN,MERKEZ AŞAĞIKARAMAN Mah.,MERKEZ BAHTILI 3387,MERKEZ BAHTILI Mah.,MERKEZ BAHTILI ULUÖNDER ATATÜRK,MERKEZ MOLLA YUSUF 1469,MERKEZ MOLLA YUSUF 1471,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. 1460 Sk.,MERKEZ MOLLA YUSUF Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. 1560 bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ BAHTILI 2905,MERKEZ KARATEPE,MERKEZ KARATEPE MAH.,MERKEZ KARATEPE Mah.,MERKEZ KIR Mah. 3008 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KARATEPE 3300,MERKEZ KARATEPE Mah. 2902 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ UZUNOLUK 428,MERKEZ UZUNOLUK 452,MERKEZ UZUNOLUK Mah. 412 Sk.,MERKEZ UZUNOLUK Mah. 426 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KIRKPINAR,MERKEZ KIZILCADAĞ Mah. 26501 Sk.,MERKEZ KIZILCADAĞ Mah. 26505 Sk.,MERKEZ KÜÇÜKKÖY Mah. YAYLA KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ KÜÇÜKKÖY YAYLA KÜMESİ,MERKEZ MANAY,MERKEZ MANAY Mah.,MERKEZ OSMANKALFALAR,MERKEZ OSMANKALFALAR Mah.,MERKEZ TAŞKESİĞİ YAYLA KÜMESİ bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BÜYÜKKÖY 44 NOLU,MERKEZ BÜYÜKKÖY ATATURK (PINARBASI) CD.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17520 Sk.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. 17524 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Güvenlik/Tedbir Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BAYAT,MERKEZ BAYAT Mah.,MERKEZ ESENYURT,MERKEZ ESENYURT Mah.,MERKEZ KARGIN bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Güvenlik/Tedbir Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Güvenlik/Tedbir Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,. . bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Güvenlik/Tedbir Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BÜYÜKKÖY ATATURK (PINARBASI) CD.,MERKEZ BÜYÜKKÖY Mah. BÜYÜKKÖY EGEMENLİK Cd bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)



KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. 127 ADA / 228 PARSEL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÇAYIR bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BEYKONAK KOCAGOL (RESILLER) CD,MERKEZ BEYKONAK KOCAGÖL (RESİLLER),MERKEZ BEYKONAK Mah. KOCAGÖL (RESİLLER) Cd,MERKEZ BEYKONAK Mah. İNCEKUM Cd,MERKEZ MAVİKENT Mah. SİTELER Sk.,MERKEZ MAVİKENT Mah. İNCEKUM Cd,MERKEZ MAVİKENT SİTELER,MERKEZ MAVİKENT İNCEKUM bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ MAVİKENT MAVIKENT SITESI bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ SARIKAVAK HAVUTÇU,MERKEZ SARIKAVAK HOROZ ÖTMEZ,MERKEZ SARIKAVAK Mah. HOROZ ÖTMEZ Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. KARAKAYA Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)



MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ HALİTAĞALAR,MERKEZ KADILAR,MERKEZ UZUNLAR,MERKEZ UZUNLAR Mah.,MERKEZ ÇAVUŞKÖY,MERKEZ ÇAVUŞKÖY Mah. MERKEZ (ÇAVUŞKÖY) K.Ev.,MERKEZ ÇAVUŞKÖY Mah. ÇAVUŞKÖY Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU Mah.,MERKEZ GÜNDOĞDU KARTLAR,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KARTLAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. MAMALAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU SOFULAR,MERKEZ KISALAR,MERKEZ KISALAR Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DOĞANÇAM,MERKEZ SEYDİLER,MERKEZ SEYDİLER Mah. bölgelerinde 23/11/2026 10:00:00 - 23/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ TAŞAĞIL KANALYOLU (HACIHATİP),MERKEZ TAŞAĞIL Mah. TAŞAĞIL Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 10:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,634418 MANAVGAT_MERKEZ,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 3549 SK.,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. SALKIM EVLER KÜME EVLERİ K.Ev.,MERKEZ SALKIM EVLER SALKIM EVLER KÜME EVLERİ,MERKEZ ULUKAPI KIZILBÜK,MERKEZ ULUKAPI Mah. KIZILBÜK Sk.,MERKEZ ULUKAPI Mah. SAKALLAR Sk.,MERKEZ ULUKAPI SAKALLAR,MERKEZ ŞELALE 3526,MERKEZ ŞELALE 3557,MERKEZ ŞELALE Mah. 3526 Sk.,MERKEZ ŞELALE Mah. 3551 bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 10:30:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EMEK 3048,MERKEZ EMEK 3067,MERKEZ EMEK Mah. 3048 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. 3068 Sk.,MERKEZ YAYLA 2615,MERKEZ YAYLA 2617,MERKEZ YAYLA Mah. 2617 Sk. bölgelerinde 23/11/2026 10:30:00 - 23/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 13:00:00 - 14:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EMEK PİYADE ER FİKRET KARAMUSAOĞLU,MERKEZ SALKIM EVLER,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10004 Sk.,MERKEZ SALKIM EVLER Mah. 10006 Sk.,MERKEZ ULUKAPI,MERKEZ ULUKAPI Mah.,MERKEZ ÇELTİKÇİ Mah. 10002,MERKEZ ÇELTİKÇİ Mah. TÜLÜBELEN Sk.,MERKEZ ÇELTİKÇİ TÜLÜBELEN,MERKEZ ŞELALE 3502,ULUKAPI Mah. bölgelerinde 23/11/2026 13:00:00 - 23/11/2026 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 14:30:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EMEK 3030,MERKEZ EMEK 3040,MERKEZ EMEK Mah. 3030 Sk.,MERKEZ EMEK Mah. 3038 Sk.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 3034 SK.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ AKDENIZ UNIVERSITESI MANAVGAT MESLEK YUKSEK bölgelerinde 23/11/2026 14:30:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 16:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ULUKAPI KÜMÜKLÜ,MERKEZ ULUKAPI Mah. KÜMÜKLÜ Sk.,MERKEZ ULUKAPI Mah. YUKARI BAYIR Sk.,MERKEZ ULUKAPI YUKARI BAYIR bölgelerinde 23/11/2026 16:00:00 - 23/11/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 10:00:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 24/11/2026 10:00:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 10:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SARILAR 3055,MERKEZ SARILAR 3059,MERKEZ SARILAR Mah. 3066 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 3068 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 10:30:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9005,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9007,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9009 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9011 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 10:30:00 - 24/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 13:00:00 - 14:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 7029 SK.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 7031 SK.,MERKEZ Y.HİSAR Mah. 7001 Sk.,MERKEZ Y.HİSAR Mah. 7005 Sk.,MERKEZ Y.HİSAR TUGAYOĞLU,MERKEZ Y.HİSAR ŞELALE bölgelerinde 24/11/2026 13:00:00 - 24/11/2026 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 14:30:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ A. HİSAR 4517,MERKEZ A. HİSAR 4540,MERKEZ A. HİSAR Mah. 4540 Sk. bölgelerinde 24/11/2026 14:30:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 16:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÖRNEK ALPARSLAN TÜRKES BULVARI BULVARI,MERKEZ ÖRNEK KUM YOLU KÜME EVLERİ,MERKEZ ÖRNEK Mah. ÖRNEK Mah. bölgelerinde 24/11/2026 16:00:00 - 24/11/2026 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU Mah.,MERKEZ GÜNDOĞDU KARTLAR,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KARTLAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. MAMALAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU SOFULAR,MERKEZ KISALAR,MERKEZ KISALAR Mah. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇAKIŞ Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 24/11/2026 08:00:00 - 24/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU Mah.,MERKEZ GÜNDOĞDU KARTLAR,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KARTLAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. MAMALAR Cd,MERKEZ GÜNDOĞDU SOFULAR,MERKEZ KISALAR,MERKEZ KISALAR Mah. bölgelerinde 24/11/2026 09:00:00 - 24/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,EVRENSEKİ Mah EVRENSEKİ Mah,MERKEZ EVRENSEKİ 24,MERKEZ EVRENSEKİ 36,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. 37 Sk.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. SAHİL Cd,MERKEZ ILICA 282,MERKEZ ILICA KUMKÖY,MERKEZ ILICA Mah. 275 Sk. no:2,MERKEZ ILICA Mah. KUMKÖY Blv,MERKEZ ILICA Mah. SAHİL Cd bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ÇOLAKLI DENİZ,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 1084 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. DENİZ Cd,MERKEZ ÇOLAKLI YAVUZ SULTAN SELİM bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BÜKLÜCE,MERKEZ DENİZKENT,MERKEZ DENİZYAKA,MERKEZ GÜNDOĞDU 50,MERKEZ GÜNDOĞDU CAN,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. 54 Sk.,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. ERKAN MUMCU Blv,MERKEZ PERAKENDE,MERKEZ ÇAKIŞ KEPEZ,MERKEZ ÇAKIŞ Mah.,MERKEZ ÇAKIŞ YENİKÖY bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELBAĞ GÜN,MERKEZ GÜZELBAĞ KANAL,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 2689 Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 27931 ada 26 parsel tarımsal sulama,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1827 Sk.,MERKEZ YENİGÖL KANAL,MERKEZ YENİGÖL LAVANTA,MERKEZ YENİGÖL Mah. KANAL Sk.,MERKEZ YENİGÖL Mah. MANOLYA Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA 1699,MERKEZ YEŞİLOVA 1750,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1686 Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1722 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,BALBEY,MERKEZ BALBEY,MERKEZ BALBEY Mah. 400 Sk.,MERKEZ BALBEY Mah. ŞARAMPOL Cd,MERKEZ ETİLER 828,MERKEZ ETİLER 860,MERKEZ ETİLER Mah. 828 Sk.,MERKEZ KIZILSARAY 75,MERKEZ KIZILSARAY Mah. 78 SK,MERKEZ KIZILSARAY Mah. 79 Sk.,MERKEZ KIZILSARAY ŞARAMPOL,MERKEZ MURATPAŞA Mah. ŞARAMPOL Cd,MERKEZ MURATPAŞA ÇATALKÖPRÜ,MERKEZ MURATPAŞA ŞARAMPOL,MERKEZ TAHILPAZARI,MERKEZ TAHILPAZARI Mah. 458 Sk.,MERKEZ TAHILPAZARI Mah. 477 Sk.,MERKEZ UCGEN 90 SK.,MERKEZ UCGEN ESKI SARAMPOL CD.,MERKEZ ÜÇGEN ABDİ İPEKÇİ,MERKEZ ÜÇGEN Mah. 104 Sk.,MERKEZ ÜÇGEN Mah. ŞARAMPOL Cd,MERKEZ ÜÇGEN ŞARAMPOL,TAHILPAZARI bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ BALBEY 406,MERKEZ BALBEY CUMHURİYET,MERKEZ BARBAROS,MERKEZ DENİZ 132,MERKEZ DENİZ KONYAALTI,MERKEZ DENİZ Mah. 131 Sk.,MERKEZ DENİZ Mah. 133 Sk.,MERKEZ ELMALI,MERKEZ HAŞİMİŞCAN PARK,MERKEZ KILINÇARSLAN,MERKEZ KIZILSARAY 81,MERKEZ KIZILSARAY 82,MERKEZ KIŞLA 37,MERKEZ KIŞLA GÜLLÜK,MERKEZ KIŞLA Mah. 4 Sk.,MERKEZ KIŞLA Mah. 45 Sk.,MERKEZ SELÇUK,MERKEZ TUZCULAR,MERKEZ YÜKSEKALAN 520,MERKEZ YÜKSEKALAN FETHİ OKYAR,MERKEZ YÜKSEKALAN Mah. 512 Sk.,MERKEZ YÜKSEKALAN Mah. 520 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK Mah. 71 NOLU Sk.,MERKEZ ERMENEK Mah. ŞEHİT ALİ DANİYAR bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK KAVAK,MERKEZ ERMENEK KUTLU,MERKEZ ERMENEK Mah. 68 NOLU bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK HAZAN,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2269 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2300 Sk. bölgelerinde 22/11/2026 09:00:00 - 22/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 22-23-24 Kasım (Manavgat, Konyaaltı, Alanya, Kaş, Korkuteli, Muratpaşa, Serik, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, Döşemealtı)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ



2026-11-23 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4237,MERKEZ BELPINAR Mah. BELPINAR 14,MERKEZ BURMAHANCI Mah. BURMAHANCI 10,MERKEZ CUMALI,MERKEZ GEBİZ 1251,MERKEZ GEBİZ 1253,MERKEZ GEBİZ Mah. 35 Sk.,MERKEZ KÖKEZ BURMAHANCI,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3146 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAZIR Cd,MERKEZ KÖKEZ YAZIR,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MERKEZ Mah.,MERKEZ ORTA,MERKEZ ORTA Mah.,MERKEZ ÇANDIR Mah. CANKARA Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 35 bölgelerinde 23/11/2026 08:30:00 - 23/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR,MERKEZ AŞAĞIOBA Mah. AŞAĞIOBA 30,MERKEZ AŞAĞIOBA Mah. AŞAĞIOBA 41,MERKEZ DORUMLAR,MERKEZ GEBİZ ARABLAR,MERKEZ GEBİZ BÜLBÜLLER,MERKEZ GEBİZ Mah. 40 Sk.,MERKEZ GEBİZ Mah. MÜMİNLER K.Ev.,MERKEZ HASKIZILÖREN,MERKEZ KOZAN,MERKEZ YUMAKLAR Mah. SİĞİLLİ Sk.,MERKEZ YUMAKLAR Mah. YUMAKLAR 5,MERKEZ YUMAKLAR SİĞİLLİ,MERKEZ ÇATALLAR bölgelerinde 23/11/2026 09:00:00 - 23/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-23 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AKBAŞ GÜCÜKLER,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 31,MERKEZ AKBAŞ Mah. GÜCÜKLER Sk.,MERKEZ BURMAHANCI,MERKEZ BİLGİNLER HOPALAR,MERKEZ BİLGİNLER Mah. BİLGİNLER 16,MERKEZ DENİZTEPESİ,MERKEZ YEŞİLYURT,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 11,MERKEZ ÜRÜNDÜ,MERKEZ ÜRÜNDÜ Mah. bölgelerinde 23/11/2026 09:30:00 - 23/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-11-24 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4196,MERKEZ AKÇAALAN 4300,MERKEZ AKÇAALAN Mah. 4300 Sk.,MERKEZ AKÇAALAN Mah. AKÇAALAN 40,MERKEZ GEDİK Mah. 1091,MERKEZ ORTA 1155 bölgelerinde 24/11/2026 08:30:00 - 24/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BUCAKKÖY,MERKEZ BUCAKKÖY Mah.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ_40,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. ŞEREF Sk.,MERKEZ KARATAŞ,MERKEZ SARIABALI ACARLAR,MERKEZ SARIABALI Mah. ACARLAR Sk. bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-24 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÜRÜNDÜ Mah. YEŞİLYURT 9,MERKEZ ÜRÜNDÜ REŞİTLER bölgelerinde 24/11/2026 09:30:00 - 24/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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