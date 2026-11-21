Adana elektrik kesintisi programı kapsamında 22, 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirilecek planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede enerji verilemeyecek. Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde farklı gün ve saatlerde uygulanacak kesintiler, çok sayıda mahalle, sokak ve yerleşim bölgesini etkileyecek. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi listesi...

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Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım programı belli oldu. Toroslar EDAŞ tarafından paylaşılan listeye göre Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık ilçelerinde planlı kesinti çalışmaları yapılacak. Kesintilerin bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün boyunca sürmesi beklenirken, vatandaşların elektrik kesintisi yaşanacak bölgeleri ve çalışma saatlerini önceden kontrol ederek gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi programı...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 22, 23, 24, 25 KASIM

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4020, 4021, 4023, 4024, 4025, 4026, 4028, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4039, 4040, 4043, 4044, 4045, 4048, 4050, 4052, 4054, 4055, 4057, 4058, 4062, AKASYA (HÜRRİYET), ATATÜRK (HÜRRİYET), CUMHURİYET, D 400 KARAYOLU, ESEN, HASAN TURAN, İBRAHİM ALGAN (HÜRRİYET), RIFATİYE, ÜLKÜ (HÜRRİYET)

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 745, 747, 7601, 7604, 7606, AYDINLAR, SU POMPASI MEVKİİ, CEYHAN YOLU_6, D 400 KARAYOLU, ÖZDEMİR SABANCI, TARIK YALÇINKAYA, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, ÇİFTLİKLER, ÇİFTLİKLER MEVKİİ, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, DEĞİRMENDERE, KÖY CİVARI, YÖRÜKLER, KÖPRÜLÜ, KÜÇÜKMANGIT, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4020, 4021, 4023, 4024, 4025, 4026, 4028, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4039, 4040, 4041, 4043, 4044, 4045, 4048, 4049, 4050, 4052, 4054, 4055, 4057, 4058, 4062, AKASYA (HÜRRİYET), ATATÜRK (HÜRRİYET), CUMHURİYET, ESEN, HASAN TURAN, İBRAHİM ALGAN (HÜRRİYET), KARANFİL, RIFATİYE, ÜLKÜ (HÜRRİYET), 7501, 7502, 7503, SAĞIRLAR, 6028, GÜNYAZI

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5400, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, DEĞİRMENDERE, 5801, 5802, 5803, 5804, 5807, 5810, 5812, ERENLER, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, D 400 KARAYOLU

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 41005, 41006, 41007, 41010, 41026, 41027, 41028, 41175, 41224, 41234, 41238, 41240, EROL KAHRAMAN (ESENTEPE), EROL KAHRAMAN (LEVENTOĞLU), ERTUĞRUL GAZİ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4305, 4307, 4308, 4319, 4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4332, 4333, CELAL BAYAR, CEMAL GÜRSEL, CEVDET SUNAY, ÇİĞDEM, DADALOĞLU, EŞREF BİTLİS, KADİR ÇANKAYA, KASIM GÜLEK, LALE_1, M.FEVZİ ÇAKMAK, RUMELİ, ŞEHİT FİKRİ, CEYHANBEKİRLİ, IRMAKLI, 4202, MERA MEVKİ-, VATAN (CUMHURİYET)

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8700, 8701, 8703, 8704, 8706, 8708, 8709, 8713, 8715, 8719, 8723, AKFATMA ÇİFTLİĞİ, BURHANLI, 8900, 8901, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8913, 8914, 8916, 8917, 8919, 8920, 8922, BAKIRLI, ÇATAKLI, 9400, 9402, 9403, 9406, 9409, GÜNLÜCE, KİREÇ OCAĞI MEVKİ, 9700, 9702, 9703, 9705, 9709, 9714, 9718, 9722, 9726, TATARLI

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84150, 84152, 84154, 84155, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 77005, 77006, 77013, 77014, 77015, 77018, 77019, 77020, 77021, 77022, 77023, 77025, 77026, 77027, 77030, 77031, 77032, 77051, 77246, MAVİ, MÜCAHİTLER

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84157, 84159, 84161, 84176, 84180, 84181

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 78026, MESUT MERTCAN

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6, URGANKIRAN, KARABEKİRLİ, KILLICAMİİ, MERKEZ_2, ÜÇENLER

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85195, 85209, 85213, 85215, 85217, 85223, 85227, 85229, 85233, 85249

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 129033, 129035, 129036, 129038, 129040, 129042, 129044, 129045, 129047, 129048, 129050, 129069, 129072, ARİF NİHAT ASYA, CAN VADİSİ VİLLALARI, KABASAKAL, KÖY ICI, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

25.11.2026 12:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85429, 85431, 85433, 85435, 85441, 85445, 85463, 85465, DEMİRTAŞ CEYHUN

Bakım Çalışması

25.11.2026 15:15 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85267, 85269, 85271, 85275, 85277, 85279, 85281, 85287, 85465

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 81162, 81163, 81185, 81192, 81196, 81197, ANADOLU LİSESİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85217, 85229, 85245, 85247, 85251, 85253, 85255, 85257, 85259, 85261, 85263, 85265, 85465, 85469, 85471, 85475

Bakım Çalışması

24.11.2026 12:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85201, 85203, 85205, 85229, 85251

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:15 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85183, 85189, 85191, 85193, 85195, 85197, 85201, 85251

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, KERİMUŞAĞI, AVUÇLAR, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİUŞAĞI, MERKEZ AKKAYA, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 127, 128, 129, 130, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES -, M.F. ÇAKMAK, M.F.ÇAKMAK -, 237, 241, 242, 243, 243/1, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 260, 261, 261/1, 265, 266, ATATÜRK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK-, ŞEHİT ATİLLA EKŞİ, TUNAYENİYOL1

Bakım Çalışması

24.11.2026 14:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 23 NİSAN, 562, 598, 599, 600, 662, 665, 713, 714, 715, 716, 719, 724, 736, 741, 755, 757, 774, 786, 789, 790, 791, 791/1, 793, 794, 795, 796, 796/1, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 811, 839, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DEVLET BAHÇELİ, ERTUĞRUL GAZİ, OSMAN GAZİ, ŞEHİT OSMAN TATAR, 802, 818, 819, 820, 823, 824, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, BATTAL GAZİ, GÖK VELİ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIBELEMEDİK

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUTTALİPLİ, YAĞCIKÖY, AKIŞLI HÜLBÜLÜ, BOZUKHÜSÜR, ÇORLU MERKEZ, KALAYÇILAR, HACILI, HASANLI, KARAHASANLI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ, 404

Bakım Çalışması

24.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEBELİ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4053, 4120-, CÜNEYT, ERKUT, KANAl/2, MELEK, SOYER, ŞAHİKA, 13028, 13031, 13033, 13129, 13141, AKŞAHİN, AKŞAHİN/1, BOSNA, ÇUKURCA, ERMAN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, GÖKÇELİK, KANAL ÜSTÜ, KORKMAZ, ÖZTÜRK, SARI, SELÇUK, ŞEHİT ATİLLA EKŞİ

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14175-, 13247, 14175, ARI, DEFNE, MÜESSER, NUYAN, ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, TAPANLILAR, TONGUÇ, TUTAM

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak COŞKUN, ORÇAN HÜSEYİN, SAİMBEYLİ, SAYGILI, YÜCE, ZORLU

Bakım Çalışması

24.11.2026 08:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12303, 12323, 12324, 12326, 12328, 12329, 12332, 13280, 13280-, ALPKUTLU, AŞKIN, ATIM, AY, DADALOĞLU, DEVA, FİGEN, GAZİ KEREM BEYATLI, GÜÇKAN, GÜNCE, GÜNIŞIĞI, NADİDE, SEZEN, ŞAMLIOĞLU, TAPANLILAR, YAĞMUR, 13226, 13236, ALPASLAN, ATA, GÜR, GÜZİN, HURMA, LEMA

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BERNA, FUL, NEVRUZ, NUR, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞERİF, YAMAN, YOSUN

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALEYNA, ALPER, CEZMİ TÜRK, EMEK, FEKE, GÖÇER, IŞIK, İHLAS, KALEM, KANDİL, NARLICA, NEVİN, SONAY, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, YAMAN

Bakım Çalışması

24.11.2026 10:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BERNA, BİROL, GÜVERCİN, KARAGÖZ, KEKLİK, NARİN, NUR, SEMA, ŞEHİT ERTAN TOKUŞ, ŞEHİT KENAN TOKLU, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞİMŞEK, YEŞİM/1

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12254, 12258, 12260, 13280, AHU, ALPKUTLU, AY, CAN, GÖKER, GÖKTAN, GÜNIŞIĞI, KARACA, KARADUMAN, KÖPRÜBAŞI, KUZEY, NİDA, PEMBE, RUŞEN, SİMGE, SÜRMELİ, ŞAMLIOĞLU, ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU, TAÇ, TUNÇ, UCA, ÜNLÜ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, KÖSELİ, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACALAR

Bakım Çalışması

24.11.2026 11:15 - 13:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARACALAR

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CIRNAZLI

Bakım Çalışması

24.11.2026 15:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CIRNAZLI

Bakım Çalışması

25.11.2026 13:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENİZÇAKIRI MERKEZ

Bakım Çalışması

25.11.2026 11:15 - 13:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENİZÇAKIRI MERKEZ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALKAYA, MUSAFAKILI

Bakım Çalışması

25.11.2026 15:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENİZÇAKIRI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELIEVLER, HAMİDİYE MERKEZ, SEZERKENT, TOROS YAYLA EVLERİ, ÇAYLI KAŞ, GÜZEL ARDIÇ, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMET DOĞAN, ATATÜRK., D 750, EMEK, EMNİYET, GÜNEŞ, GÜNEŞ1, HUZURLU, İNCİ, LALE, LALE/1, MAARİF, MATBA, PAZAR, ŞEHİT SİNAN TEKELİOĞLU, YAPRAK, YAPRAK2, GÖKBEZ MERKEZ, KARŞIYAKA, YELGİRMEZ, AHMET EROĞLU, AHMET EROĞLU/1, EMNİYET/1, FATİH, FATİH/1, FİLİZ, FİLİZ/1, FİLİZ/2, GÜL BAHÇESİ, GÜL BAHÇESİ2, GÜNEŞ/1, GÜNEŞ/2, İSTİKLAL KAYABAŞI, İSTİKLAL KAYABAŞI/2, İSTİKLAL KAYABAŞI/3, İSTİKLAL KAYABAŞI/5, MÜCAHİTLER/12, MÜCAHİTLER1, ORKİDE, POYRAZ, POYRAZ/1, SEYRANTEPE, SEYRANTEPE/2, ŞEHİTLER, ŞEVKET BEĞCEOĞLU, ŞEVKET BEĞCEOĞLU/1, ŞEVKET BEĞCEOĞLU/2, VUSLAT, YAVUZ, KURTULUŞ BİLİNMEYEN /17

Bakım Çalışması

23.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, ÇATALÇEŞME, HANCILAR, HAYVALI, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT ZAFER SABANCI, DAĞDİBİ, AKSU, ASAR, ÇAMLICA1, ÇAYLI KAŞ, ESENTEPE, GÜZEL ARDIÇ, KAMIŞLI BAHÇELİEVLER, YENİ, YEŞİLBAĞLAR, YUKARI YÖRÜKLER, KARAKIŞLAKÇI MERKEZ, OSMAN ÇAVUŞLU, YAĞLITAŞ, BAHÇELİEVLER, YAZICAK MERKEZ, ÇAY, KAŞ, MERKEZ

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, HANCILAR, HAYVALI, ŞEHİT ZAFER SABANCI

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1002, 108, 139, 14, 145, 152, 16, 174, 174/2, 18, 180, 185, 187, 188, 19, 195, 198, 200, 202, 203-, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/2, 218, 219, 220, 221, 223, 232, 232/1, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249/1, 250, 251, 252, 252/1, 255, 257, 259, 26, 261, 263, 265, 266, 268, 27, 283, 285, 295, 295/1, 298, 3, 30, 314, 32, 368, 37, 38, 39, 393, 415, 42, 48, 49, 51, 53, 607, 61, 65, 69, 71, 79, 790, 93, GAFFAR OKAN, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 123/1, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 14, 140, 143, 143/1, 144, 145, 146, 148, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 16, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 173, 18, 180, 19, 2, 20, 206, 21, 23, 232, 232/1, 233, 243, 25, 26, 26/2, 263, 27, 27/3, 28, 29, 290, 3, 30, 31, 31/2, 32, 320, 33, 336, 37, 383, 389, 39, 40, 41, 42, 426, 43, 44, 449/4, 45, 459, 47, 471, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 588, 593, 60, 61, 640, 642, 65, 657, 66, 67, 68, 684, 69, 7, 70, 700/1, 704, 71, 72, 729, 753, 78, 79, 8, 8/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 872, 88, 9, 90, 92, 93, 94, 98, 99, HALİL ÖZYÖRÜK, HUZUR, MEHMET AKİF ERSOY, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS BÜYÜKTEKİR/1, TOROS KÜÇÜKTEKİR

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEMEDİK, BİNBAŞI, ESKİKONACIK MERKEZ, KARAYOLLARI, ÜNALDI, YARBAŞI

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 100, 105, 106, 107, 11, 114, 14, 15, 150, 156, 16, 169, 18, 19, 2, 20, 201, 205, 207, 208, 209, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 286, 3, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 407, 41, 42, 426, 44, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 562, 578, 580, 582, 584, 588, 589, 590, 591, 591/1, 592, 592/1, 593, 594, 597, 598, 60, 600, 601, 602, 604, 607, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 619, 62, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 634, 636, 638, 64, 640, 642, 643, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 660, 661, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 682/1, 684, 685, 686, 697, 699, 7, 700, 700/1, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 713, 719, 723, 725, 726, 727, 728, 732, 734, 735, 736, 737, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 760, 762, 764, 767, 772, 775, 775/1, 777, 778, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 790/1, 791, 793, 795, 797, 799-, 8, 800, 805, 806, 808, 809, 809/1, 810, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 831, 836, 839, 842, 842/1, 845, 845/1, 846, 850, 852, 854, 860, 863, 9, 94, ATATÜRK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, HACILAR-, HALİL ÇOŞKUN TUNCEL, HUZUR, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER -, MÜCAHİTLER/4, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR/3, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YAVUZ SULTAN SELİM, ZİYA GÖKALP

Bakım Çalışması

25.11.2026 10:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYLI KAŞ, YUKARI YÖRÜKLER, YAZICAK MERKEZ

Bakım Çalışması

25.11.2026 14:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, ÇATALÇEŞME, HANCILAR, ŞEHİT ZAFER SABANCI

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6579, 6618, 6619, 6621, 6626, 6627, 6639, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6647, 6653, GAZİPAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM, 6305, 6379, 6386, 6390, 6394, 6395, 6396, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6406, 6408, 6409, 6411, İSMETPAŞA, TUNA, TÜRK TEKSTİL VAKFI

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAYUSUFLU, ŞARIKLI

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5900, 5901, 5904, 5935, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, 4911, AYTAÇ DURAK, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5202, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5269, 5278, 5280, 5281, 5283, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5306, 5308, 5309, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5515, 5516, 5519, 5520, 5522, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5593, 5594, 5598, 5602, 5613, 5618, 5625, 5626, 5627, 5896, D-400 KARAYOLU, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CİHADİYE, OKURLAR AŞAĞI, OKURLAR YUKARI

Bakım Çalışması

24.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2381, 2376, 2354, 2348, 2356, 2414, 2345, 2377, 2350, 2361, 2359, 2400, 2415, 2379, 2357, 2351, 2374, 2353, 2375, 2352

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4350

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDINYURDU, KILIÇLI, KOZAN, MEZRA, MEZRA2 ÜST, MUSTAFALAR, USTAHASANLAR

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, 4033, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak D-400 KARAYOLU, 6551, KAZIM KARABEKİR, 6315

Bakım Çalışması

25.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2940, 2941, 2942, 2966, 2967, 2969, 2971, 2972

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2739, 2779, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2796, 2798, 2800, 2806, DİLEK ATLIĞ, GÜL, NİLÜFER

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

22.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46023, 46047, 46053, 46057, 46059, 46065, 46067, 46235, 46263, 46293

Bakım Çalışması

22.11.2026 10:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 44140, 44148, 44160, 44166, 44168, 44176, 44264, 44346, 44352, 44382, TEKEL, 46023, 46037, 46039, 46041, 46043, 46059, 46067

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46023, 46047, 46049, 46053, 46065, 46067, 46235, 46245

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47001, 47002, 47004, 47006, 47007, 47008, 47010, 47012, 47014, 47016, 47017, 47018, 47020, 47022, 47024, 47026, 47028, 47030, 47032, 47034, 47036, 47038, 47039, 47040, 47042, 47044, 47046, 47050, 47052, 47053, 47056, 47060, 47062, 47064, 47066, 47068, 47070, 47072, 47074, 47076, 47078, 47080, 47082, 47084, 47086, 47088, 47090, 47092, 47094, 47096, 47098, 47100, 47102, 47104, 47106, 47108, 47110, 47114, 47116, 47120, 47122, 47124, 47126, 47140, 47142, 47144, 47146, 47148, 47152, 47154, 47160, 47162, 47164, 47166, 47168, 47170

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 49025, 49027, 49023, 49020, 49022, 49002, 49026

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 100008, 100009, 100010, 100011, 100012, 100013, 100014, 100015, 100016, 100017, 100018, 100019, 100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100026, 100028, 100029, 100030, 100031, 100032, 100033, 100034, 100035, 100036, 100037, 100038, 100039, 100040, 100041, 100042, 100043, 100044, 100045, 100046, 100047, 100048, 100052, 100053, 100054, 100055, 100056, 100057, 100058, 100060, 100061, 100062, 100063, 100064, 100065, 100066, 100067, 100068, 100069, 100070, 100071, 100072, 100073, 100074, 100075, 100076, 100077, 100078, 100079, 100080, 100081, 100082, 100083, 100084, 100085, 100086, 100087, HASAN İŞLER, KANAL BOYU, OKUL YOLU, ŞEHİTLİK, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101031, 101039, 101041, 101042, 101043, 101046, 101047, 101048, 101061, 99004, 99005, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99014, 99015, 99016, 99017, 99018, 99019, 99020, 99021, 99022, 99024, 99025, 99026, 99027, 99029, 99032, 99038, 99039, 99040, 99041, 99042, 99043, 99048, 99050, 99074, 99075, 99076, 99077, 99078, 99079, 99080, 99081, 99082, 99083, 99084, 99085, 99086, 99087, 99088, 99090, 99091-, 99092, 99093, 99094, 99095, 99096, 99097, 99098, 99102, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74104, 74108, 74110, 74112, 74114, 74116, 74118, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, İNÖNÜ, TURHAN CEMAL BERİKER, 28002, 28004, 28006, 28008, 28010, 28016, 28020, 28022, 28028, ABİDİNPAŞA, ALİ MÜNİF YEGENAĞA, BESOCAK, BEŞOCAK, KIZILAY, POSTANE, 26001, 26002, 26004, AV.KAMİL TEKEREK, MUSABALİ, 33011, 33013, 33015, 33017, 33019, 33021, 33023, 33027, 33038, ÇAKMAK, SEFA ÖZLER, 27001, 27008, 27018, 27021, 27023, 27025, 27027, 27028, 27029, 27030, 27031, 27032, 27033, 27034, 27035, 27037, 27038, 27039, 27040, 27042, 27044, 27046, 27047, 27048, 27050, 27051, CEMAL GÜRSEL, NALBANT HALİL

Bakım Çalışması

23.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74061, 74063, 74065, 74067, 74069, 74072, 74073, 74086, 74094, 74098, 74100, 74102, 74242, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

23.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74059, 74065, 74079, 74093, 74103

Bakım Çalışması

23.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74072, 74090, 74092, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

23.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74009, 74015, 74017, 74021, 74023, 74027-, 74029, 74031, 74033, 74035, 74039, 74041, 74049, 74059, 74091, 74115, 74119, 74137, 74139, 74141, 74151, 74165, Ş.ER AYHAN GÜNGÖR

Bakım Çalışması

23.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74009, 74025, 74042, 74045, 74047, 74048, 74050, 74052, 74053, 74054, 74057, 74058, 74062, 74064, 74066, 74068, 74070, 74072, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74027-, 74087, 74097, 74102, 74111, 74113, 74115, 74123, 74133, ALİ BOZDOĞANOĞLU, Ş.ER AYHAN GÜNGÖR

Bakım Çalışması

23.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74027-, 74029, 74031, 74035, 74039, 74059, 74077, 74079, 74085, 74089, 74137, 74165, ALİ BOZDOĞANOĞLU, Ş.ER AYHAN GÜNGÖR

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74078, 74080, 74084, 74108, 74110, 74144, 74146-, MAVİ

Bakım Çalışması

23.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74084, 74086, 74103, 74104, 74108, 74110, 74112, 74114, 74116, 74118, 74138, 74210, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

23.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74029, 74045, 74047, 74049, 74051, 74057, NAZIM HİKMET

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER, 4001, YOLGEÇEN, 94030, ZEYTİN

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70145, 70143, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 70091

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13164, 13168, 13186, 13188, 13197, 13210, 13266, 13402, 13404, 13416, 13518, 13530, 13532

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12032, 12048, 12092, 12094, 12095, 12096, 12097, 12103, 12105, 12108, 12109, 12110, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12120, 12121, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12132, 12134, 12135, 12136, 12138, 12139, 12140, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159, 12160, 12161, 12162, 12164, 12166, 12167, 12168, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12184, 12186, 12189, 12190, 12193, 12194, 12196, 12198, 12200, 12202, 12204, 12206, 12208, 12210, 12212, 12220, 12230, 12232, 12234, 12236, 12238, 12240, 12244, 12246, 12254, 12260, 12266, 12298, 12302, 12304, 12310, 12312, 12314, 12316, 12318, 12324, 12349, 12406, 12410, 12411, 12420, 12421, 12422, 12423, 12424, 12427, 12442, 12454, 12463, ŞIH CEMİL

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1001, 1002, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70044, 70046, 70084, 70086, 70088, 70092, 70104, 70403, 70405, 70407, 70409, 70411, 70413, 70415, 70419, 70421, 70423, 70427, 70429, ABDİ İPEKÇİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KARAAFAT

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70001, 70003, 70005, 70007, 70112, 70114, 70118, 70120, 70124, 70141, 70155, 70418, 70431, 70437, 70439, 70441, 70443, 70445, 70447, 70449, 70451, 70453, 70455, 70457, KARAAFAT, NECİP FAZIL KISAKÜREK

Bakım Çalışması

25.11.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70256, 70260, 70262, 70266, 70270, 70276, 70288, 70292

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70038, 70228, 70230, 70232, 70236, 70238, 70240, 70244, 70246, 70254, 70256, 70276, 70280, 70294, 70296, 70298, 70300, 70302, 70304, 70306, 70308, 70328, 70330, 70332

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 37002, 37003, 37004, 37006, 37009, 37010, 37011, MİRZAÇELEBİ

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)

YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ



Bakım Çalışması

23.11.2026 14:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11010, 11014, 11030, 11032, 11034, 11053, 11059, 11061, 11063, 11065, 11069, 11071, 11073, 11075, 11077, 11083, AYVALIK-, AYVALIK., ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, AKDENİZ HAYLAZLI, HAYLAZLI

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYLAZLI

Adana elektrik kesintisi 22, 23, 24, 25 Kasım (Seyhan, Kozan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Pozantı, Ceyhan, Karaisalı, Feke, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık)



YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1911, 1904/3, 1894/1, 1910, 1934, 1907, 1904

Bakım Çalışması

23.11.2026 09:45 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1891, 1902, 1902\1, 1903, 1934, KARANFİL_2, 1703, 1704, 1705, 1713, 1715

Bakım Çalışması

23.11.2026 10:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1899, 1900, 1889, 1891, 1895, 1892, 1894, 1934, 1904/3, 1900/1, 1890, 1893

Bakım Çalışması

22.11.2026 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4732, 4733, 4734, 4738, 4739, 4740, 4741, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4756, AKDENİZ_1, KARDELEN, MİHMANDAR

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4678, 4679, 4680, 4684, DOĞU, KARATAŞ, LİMON ÇİÇEĞİ, ULUS, YAŞAR KEMAL

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYARLI, ŞEYH MURAT., 158, 163-, 170-, 5832, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5885, 5886, SAVTLILAR, ŞEYH MURAT_1

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 18_1, 19_1, 20_1, 21_1, 23_1, 24_1, 25_1, 26_1, 27_1, 28_1, 29_1, 33_1, ABDİ İPEKÇİ, ABDİOĞLU, ATATÜRK_2, EKİZCEYOLU, İSMAİL SEFA ÖZLER, İSMET İNÖNÜ, MAHMUT KİBAROĞLU, ŞEHİT J.AST.ÜST.ÇVŞ.KENAN YILDIZ, UĞUR MUMCU, 1_3, 10_2, 12_3, 13_1, 14_2, 15_2, 16_2, 17_2, 3_2, 4_2, 5_2, 6_2, 7_2, 8_2, 9_2, ÇORAK YOLU, MİSİS YOLU

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 366, 388, 389, 390, 391, 399, 442, 463, 470, 471, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 500, 501, 502, AKDENİZ, KARATAŞ, 506, 509, 512

Bakım Çalışması

25.11.2026 12:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 366, 368, 369, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 391, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 430, 431, 465, 466, 467, 468, KARATAŞ

Bakım Çalışması

25.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2866, 2864, 2868

Bakım Çalışması

25.11.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 509, 524, 534, 535, 536, 540, 565, 566, 604, 606, 609, 610, 612, 624, 625, 626, 629, KARATAŞ

Bakım Çalışması

25.11.2026 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546, 565, 574, 575, 576, 577, 582, 586, 587, 588, 592, 593, 595, 606, 621

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, ATATÜRK_4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, KANAL_1, 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, KANAL 1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1

Bakım Çalışması

25.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 438, 433, 435, 434

Bakım Çalışması

24.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1975, 1975/1-, 1976, 1978, 1979, 1980, 1980/1, 1980\2, 1981/1, 1981/2, 1984, 2067/2, LEVENT

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