Ankara elektrik kesintisi 20-21-22 Kasım (Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Çubuk...)
Ankara elektrik kesintisi 20, 21, 22 Kasım 2026 tarihlerinde Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede uygulanacak. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Mamak başta olmak üzere planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgeler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler merak ediliyor.
Başkent EDAŞ'ın 20-21-22 Kasım elektrik kesintisi programında Ankara'nın farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmaların saatleri belli oldu. Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Mamak, Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Elmadağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte Ankara elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21-22 KASIM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ
21.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜĞDÜZSILINECEK, BÜĞDÜZ, 26, YILDIRIM BEYAZIT, KOCA YUSUF
21.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KATMER, KAFKAS, KÜLTÜR, KARTAL, KAMER, KARDELEN, KANARYA, KÖROĞLU
22.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYMAKAM A.GALİP KAYA, ÇANKIRI
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1156, 1159, 1148, 1135, ORHAN KEMAL, 1135/1, 1146, 1186, 1109/1, 1166, 1188, 1178, 1154, 1131, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYCE, DİBECİK, AKKAYA, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ AKKAYA
21.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA TEPEKÖY, 19 MAYIS, TEPEKÖY, KÜÇÜKCAMİLİ, ÖCALLAR
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ALTINOK, SARIHÜYÜK, SUYUGÜZEL, ÇİĞDEMLİ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILANLI, CAMİLİ, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), YAYLA YILANLI
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1489, 1498, 1487, HASAN CELAL GÜZEL, 1500
20.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
20.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖYKÜLÜ, KEDİSEVEN, SARMAŞ DOLAŞ
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563, 566
20.11.2026 12:25 - 15:25
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OLGUNLAR
21.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38., 1673, 1668, 1669, 1670
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSUZ, DAĞKALAFAT
20.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ
20.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 327, TUNAHAN, 3758, 3762, 329
20.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÖREN, YEŞİLKENT, ÇATOKÇULAR 2, ÇATOKCULAR 1, NUSRATLAR
20.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CAMİLİ, 2.OYUMİĞDE, TEPE KÜME, 1.OYUMİĞDE, SARISU, 2 KÜME, 1 KÜME, MEŞELİ
20.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 KÜME
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, ADİL YALMAN, SUNGUR ORMAN, FARABİ, MERT, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, KÖKSAL, KARACAHASAN, KARGALI, CİHAN, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, AKÇA, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, DESEN, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA, TURAN
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 317, SUBAŞI
20.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 408
20.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4449, İMAM GAZALİ, 4447
21.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 254, SAMSUN 19 MAYIS, KUVAYIMİLLİYE
21.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 246
21.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 240, 237
21.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEZİRHANE MERKEZ, SOĞULCAK, AHİBOZ
20.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1429, HACILAR KÜME, 1772, 1418, 4117
20.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 327, TUNAHAN, 3758, 3762, 329
21.11.2026 10:45 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 961, 306, CEMAL GÜRSEL, 204
21.11.2026 16:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 297/1, 3257, 962, 296, 953, CEMAL GÜRSEL, 3759, 952, 326, 963, ÖĞRETMENLER SİT., 961, 306, 951, 298, 3250, SEĞMENLER, 948
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCAK
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYCE
20.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEYCE, DİBECİK, AKKAYA, A KÜMESİ AKKAYA, B KÜMESİ AKKAYA
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYAKA, KUMKALE, 469, SUADİYE, 492, 466, 465
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, 418, 405
20.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDAT, 406
21.11.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3949, 3583, 3896, 3946, 3585, 3582
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTÖZÜ
21.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YASSIÖREN
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA, KÖSRELİK, KÖSRELİK-, KÖSRELİK KÜME
20.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, SUSUZ
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, 701
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2053, KAYAŞ, 1539, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, FATİH., ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, ÜÇGÜLLER
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TÜFEKÇİOĞLU
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN, DEDE KORKUT, GÜLLER, GÜLŞEN, ŞAHİN., ÜMİT, BERGAMA, ADNAN KAHVECİ., BARBAROS HAYRETTİN, PAPATYA_1, SARAY, KEKLİK, ŞİNASİ, YUNUS EMRE, GÜLYAZ, GÜNGÖR, HOCA AHMET YESEVİ, ŞEN., HAVUZ, ŞEHİT SALİM AKGÜL, KALENDER, HÜNKAR, GÜZELSU
21.11.2026 09:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLER
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HARPERENLER, İNÖNÜ, SEDA, SEHER, SEVCAN..., SİNAN, YAZICI, 400, 406, ŞENAY, SEVTAP, SUZAN, 404., ADAK., SERDİL, 403, MEHMET AKİF ERSOY, 399, SEVGİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, DÜZGÜN
20.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALCI MAHALLESİ, 2106, 2105, 2107, 2104, ZÜBEYDE HANIM, 2099
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMİDİYE, ŞEREFLİDAVUTLU, GEÇİTLİ, CEBİRLİ, İNEBEYLİ