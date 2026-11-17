Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı
Bursa elektrik kesintisi 18, 19 ve 20 Kasım 2026 programı, UEDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve şebeke çalışmalarıyla birlikte araştırılıyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik ve Mudanya başta olmak üzere birçok ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerden etkilenecek bölgeleri merak ediyor.
UEDAŞ'ın 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerine ilişkin elektrik kesintisi programında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli, İznik, Yenişehir ve Büyükorhan ilçeleri yer alıyor. Bakım, tesis, bağlantı ve ağaç kesim çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 18, 19 ve 20 Kasım Bursa elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 KASIM
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Gençali
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.30 ile 17.00
Mahalleler: Ata
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalleler: Eşref Dinçer
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Cihatlı, Eşref Dinçer
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Zafer, Kurtuluş
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalleler: Kurtuluş
İNEGÖL
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Süleymaniye
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Çayyaka
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Sülüklügöl
Saat: 10.30 ile 17.30
Mahalleler: Hamzabey, Tokuş
Saat: 17.00 ile 18.00
Mahalleler: Kemalpaşa, Turgutalp, Çeltikçi
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Hamidiye
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Yeniceköy
Saat: 11.00 ile 13.00
Mahalleler: Akhisar
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalleler: Akhisar
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Yeniceköy
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalleler: Mesudiye
Saat: 10.30 ile 16.30
Mahalleler: Yeni
Saat: 14.00 ile 16.00
Mahalleler: Çeltikçi, Kemalpaşa, Hocaköy, Edebey, Cerrah, Şüle, Tuzla, Kıran, Kayapınar, Fevziye, Paşaören
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 12.00 ile 14.00
Mahalleler: Çiftlikköy, Esenköy, Edebey
20 Kasım Cuma
Saat: 14.00 ile 16.00
Mahalleler: Doğanyurdu, Elmaçayır, Hocaköy, Gülbahçe, Turgutalpköy, Çaylıca
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 10.30 ile 17.00
Mahalleler: Tacir
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalleler: Selçuk, Yeni
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Tacir
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalleler: Yeni, Selçuk
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Tacir
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Bayramdere, Canbaz
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Bayramdere, Karakoca
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 09.30
Mahalleler: Ovaesemen
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Bayramdere, Seyran
Saat: 09.30 ile 16.30
Mahalleler: Ovaesemen
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Bayramdere
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 10.30
Mahalleler: Çavuş, Danişment, İsmetpaşa, Dağkadı, Sultaniye, Akhisar, Tophisar
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Mecidiye
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Bayramdere
Saat: 11.00 ile 13.00
Mahalleler: Gönü, Yolağzı
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Devecikonağı, Eskibalçık, Bük, Yoncağaç, Fındıcak
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Yunus Emre
Saat: 13.30 ile 14.30
Mahalleler: Selimiye
Saat: 15.00 ile 17.00
Mahalleler: Taşköprü
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 09.30
Mahalleler: Durumtay, Çeltikçi, Koşuboğazı
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Hamidiye, Yunus Emre, Demireli, Çördük, Züferbey, Aralık, Üçbeyli, Keltaş, Lalaşahin
Saat: 16.30 ile 17.00
Mahalleler: Çeltikçi
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Burhaniye, Osmaniye
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 10.00 ile 18.00
Mahalleler: Mesudiye, Eğerce
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Emirleryenicesi
Saat: 13.00 ile 15.00
Mahalleler: Yaman
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Konak, Kültür, Çamlıca
Saat: 09.00 ile 13.00
Mahalleler: İhsaniye, Karaman
Saat: 09.30 ile 17.30
Mahalleler: Demirci, İhsaniye
Saat: 14.00 ile 17.00
Mahalleler: Esentepe
Saat: 14.00 ile 17.30
Mahalleler: Konak
Saat: 17.30 ile 18.30
Mahalleler: Kültür
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalleler: Odunluk
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Beşevler, Kültür
Saat: 09.00 ile 14.00
Mahalleler: 23 Nisan, Ertuğrul
Saat: 10.00 ile 11.00
Mahalleler: Dumlupınar, Gümüştepe
Saat: 10.00 ile 12.00
Mahalleler: Üçevler
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalleler: Minareliçavuş, Minareliçavuş OSB, Balat, Ahmet Yesevi
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Konak
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalleler: Beşevler
ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ORHANELİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Dere
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa
19 Kasım Perşembe
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalleler: İkizoluk
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 14.05 ile 16.00
Mahalleler: Çakırlı
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Fatih
Saat: 10.30 ile 18.00
Mahalleler: Muradiye, Fatih
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Muradiye
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Yenikent, Emek Adnan Menderes, Geçit
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Kirazlı, Bağlı, Mürseller, Hüseyinalan
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 15.00
Mahalleler: Demirtaş Barbaros
Saat: 10.00 ile 17.00
Mahalleler: Güneybayır, Bağlı
20 Kasım Cuma
Saat: 00.00 ile 05.00
Mahalleler: Veysel Karani, Koğukçınar, Başaran, Atıcılar
Saat: 00.30 ile 05.00
Mahalleler: Nalbantoğlu, Tahtakale, Alipaşa, Maksem, İbrahimpaşa
Saat: 08.30 ile 16.30
Mahalleler: Hamitler
Saat: 10.00 ile 13.00
Mahalleler: Çeltikköy
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Panayır, Demirtaş Cumhuriyet
Saat: 13.00 ile 16.00
Mahalleler: Soğanlı
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.30 ile 11.30
Mahalleler: Kavaklı, Toprakocak
Saat: 10.00 ile 16.00
Mahalleler: Yüzüncüyıl, Yenigün
20 Kasım Cuma
Saat: 09.00 ile 16.00
Mahalleler: Yenigün
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Kasım Çarşamba
Saat: 09.00 ile 12.00
Mahalleler: Şükraniye, Davutdede
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy, Sinandede, Piremir, Kaplıkaya
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalleler: Çelebi Mehmet, Arabayatağı
Saat: 13.00 ile 17.00
Mahalleler: Esenevler
Saat: 13.30 ile 14.30
Mahalleler: Güllük
19 Kasım Perşembe
Saat: 09.00 ile 10.00
Mahalleler: 152 Evler, Eğitim
Saat: 09.00 ile 17.00
Mahalleler: Hacıvat
Saat: 09.15 ile 17.00
Mahalleler: Hacıvat
Saat: 11.00 ile 12.00
Mahalleler: Vatan
Saat: 13.00 ile 14.00
Mahalleler: Vatan
Saat: 14.00 ile 15.00
Mahalleler: Vatan