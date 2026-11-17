Bursa elektrik kesintisi 18, 19 ve 20 Kasım 2026 programı, UEDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve şebeke çalışmalarıyla birlikte araştırılıyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik ve Mudanya başta olmak üzere birçok ilçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerden etkilenecek bölgeleri merak ediyor.

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UEDAŞ'ın 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerine ilişkin elektrik kesintisi programında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhangazi, Orhaneli, İznik, Yenişehir ve Büyükorhan ilçeleri yer alıyor. Bakım, tesis, bağlantı ve ağaç kesim çalışmaları nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 18, 19 ve 20 Kasım Bursa elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 KASIM

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Gençali

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.30 ile 17.00

Mahalleler: Ata

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalleler: Eşref Dinçer

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Cihatlı, Eşref Dinçer

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Zafer, Kurtuluş

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalleler: Kurtuluş

İNEGÖL

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Süleymaniye

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Çayyaka

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Sülüklügöl

Saat: 10.30 ile 17.30

Mahalleler: Hamzabey, Tokuş

Saat: 17.00 ile 18.00

Mahalleler: Kemalpaşa, Turgutalp, Çeltikçi

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Hamidiye

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Yeniceköy

Saat: 11.00 ile 13.00

Mahalleler: Akhisar

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalleler: Akhisar

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Yeniceköy

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalleler: Mesudiye

Saat: 10.30 ile 16.30

Mahalleler: Yeni

Saat: 14.00 ile 16.00

Mahalleler: Çeltikçi, Kemalpaşa, Hocaköy, Edebey, Cerrah, Şüle, Tuzla, Kıran, Kayapınar, Fevziye, Paşaören

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 12.00 ile 14.00

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Mahalleler: Çiftlikköy, Esenköy, Edebey

20 Kasım Cuma

Saat: 14.00 ile 16.00

Mahalleler: Doğanyurdu, Elmaçayır, Hocaköy, Gülbahçe, Turgutalpköy, Çaylıca

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 10.30 ile 17.00

Mahalleler: Tacir

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalleler: Selçuk, Yeni

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Tacir

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalleler: Yeni, Selçuk

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Tacir

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Bayramdere, Canbaz

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Bayramdere, Karakoca

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 09.30

Mahalleler: Ovaesemen

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Bayramdere, Seyran

Saat: 09.30 ile 16.30

Mahalleler: Ovaesemen

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Bayramdere

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 10.30

Mahalleler: Çavuş, Danişment, İsmetpaşa, Dağkadı, Sultaniye, Akhisar, Tophisar

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Mecidiye

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Bayramdere

Saat: 11.00 ile 13.00

Mahalleler: Gönü, Yolağzı

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Devecikonağı, Eskibalçık, Bük, Yoncağaç, Fındıcak

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Yunus Emre

Saat: 13.30 ile 14.30

Mahalleler: Selimiye

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Saat: 15.00 ile 17.00

Mahalleler: Taşköprü

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 09.30

Mahalleler: Durumtay, Çeltikçi, Koşuboğazı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Hamidiye, Yunus Emre, Demireli, Çördük, Züferbey, Aralık, Üçbeyli, Keltaş, Lalaşahin

Saat: 16.30 ile 17.00

Mahalleler: Çeltikçi

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Burhaniye, Osmaniye

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 10.00 ile 18.00

Mahalleler: Mesudiye, Eğerce

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Emirleryenicesi

Saat: 13.00 ile 15.00

Mahalleler: Yaman

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Konak, Kültür, Çamlıca

Saat: 09.00 ile 13.00

Mahalleler: İhsaniye, Karaman

Saat: 09.30 ile 17.30

Mahalleler: Demirci, İhsaniye

Saat: 14.00 ile 17.00

Mahalleler: Esentepe

Saat: 14.00 ile 17.30

Mahalleler: Konak

Saat: 17.30 ile 18.30

Mahalleler: Kültür

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalleler: Odunluk

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Beşevler, Kültür

Saat: 09.00 ile 14.00

Mahalleler: 23 Nisan, Ertuğrul

Saat: 10.00 ile 11.00

Mahalleler: Dumlupınar, Gümüştepe

Saat: 10.00 ile 12.00

Mahalleler: Üçevler

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalleler: Minareliçavuş, Minareliçavuş OSB, Balat, Ahmet Yesevi

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Konak

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalleler: Beşevler

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ORHANELİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Dere

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalleler: İsmetpaşa, Fevzipaşa

19 Kasım Perşembe

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalleler: İkizoluk

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 14.05 ile 16.00

Mahalleler: Çakırlı

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Fatih

Saat: 10.30 ile 18.00

Mahalleler: Muradiye, Fatih

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Muradiye

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Yenikent, Emek Adnan Menderes, Geçit

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Kirazlı, Bağlı, Mürseller, Hüseyinalan

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 15.00

Mahalleler: Demirtaş Barbaros

Saat: 10.00 ile 17.00

Mahalleler: Güneybayır, Bağlı

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

20 Kasım Cuma

Saat: 00.00 ile 05.00

Mahalleler: Veysel Karani, Koğukçınar, Başaran, Atıcılar

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Saat: 00.30 ile 05.00

Mahalleler: Nalbantoğlu, Tahtakale, Alipaşa, Maksem, İbrahimpaşa

Saat: 08.30 ile 16.30

Mahalleler: Hamitler

Saat: 10.00 ile 13.00

Mahalleler: Çeltikköy

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Panayır, Demirtaş Cumhuriyet

Saat: 13.00 ile 16.00

Mahalleler: Soğanlı

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.30 ile 11.30

Mahalleler: Kavaklı, Toprakocak

Saat: 10.00 ile 16.00

Mahalleler: Yüzüncüyıl, Yenigün

20 Kasım Cuma

Saat: 09.00 ile 16.00

Mahalleler: Yenigün

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Kasım Çarşamba

Saat: 09.00 ile 12.00

Mahalleler: Şükraniye, Davutdede

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Saat: 09.00 ile 17.00

Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy, Sinandede, Piremir, Kaplıkaya

Saat: 11.00 ile 12.00

Mahalleler: Çelebi Mehmet, Arabayatağı

Saat: 13.00 ile 17.00

Mahalleler: Esenevler

Saat: 13.30 ile 14.30

Mahalleler: Güllük

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

19 Kasım Perşembe

Saat: 09.00 ile 10.00

Mahalleler: 152 Evler, Eğitim

Saat: 09.00 ile 17.00

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Mahalleler: Hacıvat

Saat: 09.15 ile 17.00

Mahalleler: Hacıvat

Saat: 11.00 ile 12.00

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım UEDAŞ kesinti programı

Mahalleler: Vatan

Saat: 13.00 ile 14.00

Mahalleler: Vatan

Saat: 14.00 ile 15.00

Mahalleler: Vatan

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