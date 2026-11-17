İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım 2026 programı, BEDAŞ tarafından duyurulan planlı bakım ve şebeke çalışmalarıyla birlikte araştırılıyor. Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Avcılar, Beşiktaş ve Esenler başta olmak üzere birçok ilçenin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerden etkilenecek bölgeleri merak ediyor.

Kaydet a- | +A

BEDAŞ'ın 18 ve 19 Kasım tarihlerine ilişkin kesinti programında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri yer alıyor. Bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi öngörülüyor. İşte 18-19 Kasım İstanbul elektrik kesintisi saatleri ve etkilenecek mahalleler.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 ARALIK

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEVEKUŞU, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSLAMBEY mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 10:00:00 - 16:00:00

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İSLAMBEY mah sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ANIL, ARZU, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖĞÜT, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, EVLİYA, HELVACI, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, TÜCCAR sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, EMEKÇİ, KERAMET, NAMIK KEMAL, ŞİRİN sk / MERKEZ mah NAMIK KEMAL, TERZİ, YEŞİL sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, SEBZECİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

2026-11-19 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 19/11/2026 10:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 827. sk bölgelerinde 19/11/2026 08:00:00 - 19/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 590., 618. sk bölgelerinde 19/11/2026 08:00:00 - 19/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, CAMİ, CEVAHİR, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÜLBAHAR, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BUKET, CAMİ, DENİZLER, DEVRAN, DEVREN, DUMLU 2, GÖKTEPE, GÖRGÜLÜ 1, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, SEHER, TUNÇ, UYSAL, UĞURLU, VADİ, ÇATAK, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 18/11/2026 08:00:00 - 18/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EYÜP MERKEZ mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAŞAK, BUĞDAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜRSEL, MİLLET, SAKARYA, ZAFER sk bölgelerinde 18/11/2026 08:00:00 - 18/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah HAMİDİYE, KAMİL, KOSOVA, İLHAN sk bölgelerinde 18/11/2026 08:00:00 - 18/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

2026-11-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, ESENEVLER, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER, SİLAHTARAĞA, VATAN sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ÇİFTE HAVUZLAR mah HAN, HÜNER, KIVANÇ, TÜRKSEL sk bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah PALANGA, SARIBAL, ÇOPUR AHMET sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah PROF. DR. KAYA ÇİLİNGİROĞLU, YEŞİLAY, ZEYTİNOĞLU sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMİNARE, AYBERK, AYERDEM, BAYRAKTEPE, BEŞPARMAK, CANSU, CEM, CEYHUN, CİVAN, DAĞARCIK, DENİZLİ, DURMAZ, E5 LONDRA ASFALTI , FEVZİ ÇAKMAK, GÜLİSTAN 1, HAZAR, HÜRRİYET, NURSAH, ORHAN VELİ, PİRİ REİS, ÇİLEM, İMREN, ŞEBNEM, ŞİRİN 3 sk / MURAT ÇESME mah ADALET, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, E5 LONDRA ASFALTI, EFE 2, ELÇİN, ERVANUR, ESKİ SİLİVRİ, GAZANFER, GEMİCİ 1, GÖKNAR, KARBEYAZ, KUBİLAY, MORKARANFİL, MUHSİN ÇAVUŞ, NALBANT, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NAZENİN, NURBABA, NURSU, NURTANESİ, NURTEPE, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİROĞLU, PİRSULTAN, RAHMET, RANA, RUKİYE, RÜMEYSA, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, VELİ, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇALIKUŞU 1, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKA, AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ARKADAŞ, ATA 1, ATAN 1, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, AYDEMİR, AYDIN 4, AYDİLEK, BAHÇE, BAL, BANU, BARBAROS 3, BAYAR, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, CÜMBÜŞ, D-100 KARAYOLU, DAMAR, DAMGACI, DANİŞMENT, DARCAN, DAĞLIÇ, DEFNE 5, DENİZ 4, DENİZKIZI, DERGAH 1, DERYA, DEĞİRMEN 4, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EFLATUN, EGE 2, EMRE 2, ERSEN, ESKİ SİLİVRİ, FUNDA 1, GÖKMEN 1, GÖNÜL 1, GÜNEŞ 3, HAKAN 2, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KALYON 1, KARTAL, KUMRULAR, LEVENT, MEKTEP 1, MENDİL, MERDİVENLİ, MESİR, MURAT, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, SEDAT, S bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20. sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KARLI, OSMANLI, SEBİL, YILDIZ sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 14:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce - mah sk bölgelerinde 18/11/2026 14:00:00 - 18/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EYÜP MERKEZ mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

2026-11-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah PINAR sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ESENEVLER ÇIKMAZI, 1.ÇIRÇIR, 2.YAKUT, 2.ÇIRÇIR ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), BASMACI ABDİ EFENDİ, BES. HAFIZ YUSUF EFENDİ, BES. İBRAHİMAĞA, BESTEKAR HAFIZ HÜSNÜ EFENDİ, BESTEKAR TAHİRAĞA, CEMAL REŞİT REY, ECDAT, ESENEVLER, EYYUBİ MEHMETBEY, ORDU, SAADETTİN KAYNAK, SADETTİN HEPER, SİLAHTARAĞA, VATAN sk / SİLAHTARAĞA mah 2.ŞAHİN, ALTIN ORDU (ORDU), BİLLUR, KANARYA, KEMAL REİS, ŞAİR FİTNAT HANIM, ŞEHİTLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU sk bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah DİNDAŞ, KAZANCI SELİM, ÇIRAK sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah MALTA ÇARŞISI, YEDİ EMİRLER sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce -CERRAHPAŞA mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/5., 1410/7., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2386/1., 2390/1., 2393/1., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1184. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk / UĞUR MUMCU mah 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., G, H, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/11/2026 12:00:00 - 18/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 10:40:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah PERTEV PAŞA, ÖZYURT sk bölgelerinde 19/11/2026 10:40:00 - 19/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 11:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah KUBİLAY, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/11/2026 11:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ORTABAYIR mah HÜNKAR sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASLI, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, SUR, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İNCİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 237., 4. sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1604. ÇIKMAZ, 2.KARADENİZ, 2.NAMIK KEMAL, 2.ŞEKER, 3.MUTLU, 5.GÜL, 5.OKUL, 6.MAYIS, HAYIRLI, MENDERES, YALDIZ, ŞENEL sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BÜYÜKDERE, HİDAYET sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bülten

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1042., 200., 2001., 2004., 2008. ÇIKMAZ, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2040., 2042., 2088., HAYALET, YEDPA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bülten Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ÇELTİK mah sk bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

2026-11-19 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT sk bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1397/1., 1399., 1400., 1401., 1402., 1402/1., 1402/2., 1403., 1403/2., 1407., 1407/1., 1407/2., 1408., 1408/1., 1409., 1410., 1410/1., 1410/2., 1410/3., 1410/5., 1410/7., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2386/1., 2390/1., 2393/1., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 18/11/2026 10:00:00 - 18/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 18-19 Kasım BEDAŞ (Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Esenler...)

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 08:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 18/11/2026 08:00:00 - 18/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 19/11/2026 09:30:00 - 19/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala