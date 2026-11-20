Hatay elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım Toroslar Elektrik (Antakya, İskenderun, Samandağ, Defne, Arsuz, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan, Dörtyol)
Hatay elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım programı açıklandı. Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama yapan vatandaşlar ise planlı kesinti listesini araştırmaya başladı. Hatay'da hafta sonu da dahil Antakya, İskenderun, Samandağ, Defne, Arsuz, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan, Dörtyol, Kumlu, Belen, Hassa, Payas, Reyhanlı, Erzin ilçelerinde çalışmalar yapılacağı bildirildi.
Hatay elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım Toroslar Elektrik programı duyuruldu. Antakya, İskenderun, Samandağ, Defne, Arsuz, Yayladağı, Altınözü, Kırıkhan, Dörtyol, Kumlu, Belen, Hassa, Payas, Reyhanlı, Erzin ilçelerinde yapılacak olan planlı kesintiler için saat ve mahalleler de açıklandı. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve program detayları...
HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 KASIM TOROSLAR ELEKTRİK
ALTINÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ALTINÖZÜ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRKÖPRÜ YOLU ÜZERİ, MAYADALI, MAYADALI 31, MAYADALI 35, MAYADALI 32, MAYADALI 29, MAYADALI 33, MAYADALI 18, MAYADALI 14, MAYADALI 17, MAYADALI 22, MAYADALI 38, MAYADALI 37
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDARI 12, AKDARI 13, BERDİYE MEVKİ, AKDARI 2, AKDARI 25, AKDARI, AKDARI 11, YUNUSHANI 47, YUNUSHANI 7, YUNUSHANI 8, YUNUSHANI 19, YUNUSHANI 12, YUNUSHANI 16, YUNUSHANI 27, YUNUSHANI 22, YUNUSHANI 24, YUNUSHANI 4, YUNUSHANI 13, YUNUSHANI 28, YUNUSHANI 5, YUNUSHANI 17, YUNUSHANI, YUNUSHANI 3
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIYIGÖREN, 3321., KIYIGÖREN 2, DEMİRKÖPRÜ YOLU ÜZERİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAMBERLİ, KAMBERLİ 7, KAMBERLİ 3, KAMBERLİ 6, KAMBERLİ 5, KAMBERLİ 8, KOZKALESİ, KOZKALESİ 38, KOZKALESİ 42, KOZKALESİ 9, KOZKALESİ 14, KOZKALESİ 32, KOZKALESİ 31, KOZKALESİ 26, KOZKALESİ 35, KOZKALESİ 17, KOZKALESİ 25, KOZKALESİ 34, KOZKALESİ 8, KOZKALESİ 29, KOZKALESİ 51, KOZKALESİ 36, KOZKALESİ 21, KOZKALESİ 39, KOZKALESİ 48, KOZKALESİ 22, KOZKALESİ 33, KOZKALESİ 18, KOZKALESİ 3, KOZKALESİ 11, KOZKALESİ 52, KOZKALESİ 27, KOZKALESİ 10, KOZKALESİ 41, KOZKALESİ 13, KOZKALESİ 37, KOZKALESİ 16, TELLİ TEPE, YAMAÇ, AĞGÖL, ESKİ KÖY, ESENTEPE, SOFULAR-KAMBERLİ ÇEVRE YOLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATBAŞI, DOKUZDAL 11, DOKUZDAL 2, DOKUZDAL, DOKUZDAL 6, DOKUZDAL 1, DOKUZDAL 3, HANYOLU 34, MERKEZ, HANYOLU, HANYOLU 17, ÇİFTLİK, TURFANDA 28, TURFANDA 27, TURFANDA 4, TURFANDA 15, TURFANDA 14, TURFANDA 2, TURFANDA 5, TURFANDA 22, TURFANDA 26, TURFANDA 3, TURFANDA 11, TURFANDA 21, TURFANDA 6, TURFANDA 7, TURFANDA 9, TURFANDA 20, TURFANDA 10, TURFANDA 1, TURFANDA, TURFANDA 13, TURFANDA 23, TURFANDA 8, YANIKPINAR, MAĞARA, KAPTAN, TANDIR, BATI, OKUL 1, ÜST, ESEN, ŞEYH SADIK, NAR, CEVHER, DERNEK 1, DAR, ANTAKYA 4, GÜZEL, OKUL, ESKİ DEĞİRMEN, BAHÇELER, YONCA, ZEYTİN, ANTAKYA, CAMİ, CENİYE, DERE, ZİYARET, DERNEK, TAHİR AĞA
ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ANTAKYA, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, ATATÜRK 9, E ÇIKMAZI, E-5 KARAYOLU 14, CUMHURİYET 31, ATATÜRK 62, GÜNDÜZ 4, YASEMİN 4, YEŞİLOVA 19, ASİ 2, TAŞKIRAN 1, İSTİKLAL 9, ANTAKYA-REYHANLI 20, İNÖNÜ 7, ÇAMLIK, DUYGU 1, MUSTAFA KEMAL 3, FATİH 13, İSTİKLAL 4, ZAFER 1, YİĞİTERLER 3, ASMA, ÇİÇEK 5, YİĞİTERLER 4, DEMET, USLU, ECE, NARİN 1, ONUR 2, YİĞİTERLER 1, TAŞKIRAN, KARLI, OZAN, DENİZ 3, İNÖNÜ 5, AKASYA 5, İNÖNÜ 6, 2108, 2113., FULYA 1, KAPLAN 1, NURSEL, PERÇEMLİ, MAŞUKLU 2, ATATÜRK 6, 2106., 2107., MAŞUKLU55, MERVE, BAHÇE, SERKAN 1, GÜMÜŞ 1, PENÇEMLİ, YAYLA 2, KAYARLAR, HAYAL, İSTİKLAL 10, ASİ 5, YAYLA 1, MEHMET ARSLAN, FENERBAHÇE, 2109, IRMAK, KIYMET, ASİ 8, SERKAN, YİĞİTERLER 2, KADİFE, LAVANTA 1, TAKTUKLAR, AYDINLIK 1, ALİ DEYYUP, SAYLAN, CEVİZ, ATATÜRK 65, NERGİZ 8, ZÜMRÜT 2, PAŞALAR, UĞUR MUMCU 9, 2101, SUPHİ AKAR, MENEKŞE 3, YAYLA, İSTİKLAL 3, 2104., İSTİKLAL 16, EGEMENLİK 1, ZEYNEP, MENEKŞE 2, MAŞUKLU 1, İNÖNÜ 17, ŞABANOĞLU, EGEMENLİK, YAPRAK 3, YİĞİTERLER, HUZUR 3, KAYARLAR 2
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DIKMECE 2, 7017., İNÖNÜ 15, 3947., KARAALİ, ATATÜRK 18, 3920., 3921., 1029, 1043., 4001., 3954., 4003., KARAALİ 10
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇINAR, UĞUR MUMCU, 158., ORKİDE 1, 156., AMANOS, 157., MELTEM 1
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 162., 157., 158., 166., 2637., 159., ABDİ İPEKÇİ, AMANOS, 122, MELTEM 1, AY, 161., 164., YASEMİN 1, 160.
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUYER 1, KATIRTEPE, ANTAKYA-ALTINÖZÜ, ANTAKYA-ALTINÖZÜ 2, ANTAKYA-ALTINÖZÜ 1
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EZEL, UĞUR MUMCU, E5 KARAYOLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİRİNCİ ÖZKAN, EKİNCİ 22., ŞEKER, 1017., 1025-, EKİNCİ 20., KARDELEN 2, 2904., EKİNCİ 18., KARLISU, EKİNCİ 28., SERÇE 1, ABDULLAH CÖMERT 3, KARANFİL 4
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MELEK 1, 2.AKINCILAR, PERİ, ASLAN, İŞLER, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 6, ZÜMRÜT 3, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 13, KASTAL 2, 5707., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 5, 5701., MEZARLIK 2, BATI (YENİ AVSUYU), 1.AKINCILAR, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 9, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 15, ATATÜRK-, KARTAL, TEMEL (YENİ AVSUYU), ŞENER, YARSELİ SULAMA BİRLİĞİ, KANARYA, YILDIRIM 3, ÇEŞME, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 11, MANOLYA 1, FATİH (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 18, FATİH 9, SARAY 4, BARBAROS 1, TÜTÜN, GÜNEŞ 1, KILINÇ 1, ZEYTİNLİK, BAHAR 5, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 4, EVREN, KARANFİL 5, BARAJ 3, EVREN (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 8, UZAY 1, KURTULUŞ, YASEMİN 6, UZAY (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET 24, GÜL 3, MEZARLIK 4, KASTAL, AVSUYU-BOHŞİN YOLU, KAPLAN, GÜL 2, YILDIZ 1, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 30, AVSUYU-BOHŞİN YOLU 1, BARAJ, TEMEL, HAC YOLU 1, 5703., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 7, 5705., 38 KONUT ALANI, KOZLUCA, ZAFER 2, BARAJ 1, 1.BARBAROS, 5702., CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 23, BATI, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 10, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 33, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 35, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 34, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 32, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 39, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 40, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 31, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 36, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 37, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 38, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 19, ATATÜRK YENİ AVSUYU, 5704., GÜL 10, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU), REİS, HAC YOLU, YAPRAK 1, YARSELİ SULAMA BİRLİĞİ 1, ZİYARET 9, KURTULUŞ 3, ATEŞ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2905., MALİK, BİLGİN 1, MIŞRAKLI, M.K.ATATÜRK, DEFNE (BAHÇELİEVLER), ATATÜRK 21, ATATÜRK (BAHÇELİEVLER), NERGİZ 5, DİP, CENGİZ 2, İDO, TÜMER, CENGİZ 4, ATEŞ 4, ŞARK (BAHÇELİEVLER)-, KÜÇÜK DERE, SEYFETTİN YERAL, EKİNCİ, BERKİN ELVAN, DOĞRU 1, ATATÜRK 13, GÜL 8, CENGİZ 1, BÜYÜK DERE, KASTAL 3, DOKSÖZ, İPEK YOLU, ÜÇÜZLER, ÖZGÜR 1, KANDİL 1, ZİYARET 13, PINAR 1, MUTLULAR, DÖNMEZ 1, KARTAL 1, ŞARK 1, KASTAL 1, ALİ KEMAL, 1.KUŞÇU, ATASOY, KARANFİL 4, ŞARK 2, ÇAĞLAR, AK, ATATÜRK 12, ŞARK 3, ZEYTİNLİBAHÇE, ÖZAL, ÖZAL 1, KOÇAK, SAĞLIK 7, 2921., BAHAR 7, CEYLAN 5
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REİS, KANARYA, ZİYARET 9, BARAJ, ATATÜRK YENİ AVSUYU, CUMHURİYET 24, CUMHURİYET (YENİ AVSUYU), CUMHURİYET (YENİ AVSUYU) 23
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI DİKMECE 2, YUKARI DIKMECE 9, YUKARI DİKMECE 4, YUKARI DİKMECE 3, DİKMECE 4, ZİYARET 2, YUKARI DIKMECE 7, YUKARI DIKMECE 10, YUKARI DİKMECE 6, DIKMECE 3, YUKARI DIKMECE 1, 7000., ATATÜRK 29, 7028., YUKARI DİKMECE 10, YUKARI DİKMECE 5, ATATÜRK 15, YUKARI DİKMECE, 7038., VİLLA, ATATÜRK 31, 7037., DİKMECE, ATATÜRK 3, DİKMECE 5
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAATTİN 8, ALAATTİN 2, ALAATTİN 5, ALAATTİN 6, ALAATTİN 9, ALAATTİN 10, ALAATTİN 11, ALAATTİN, ALAATTİN 13, YEŞİLOVA 15, YEŞİLOVA 14, YEŞİLOVA 13, YEŞİLOVA 5
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK CAD.4., ATATÜRK CAD.9., ATATÜRK CAD.3., ATATÜRK CAD.8., ATATÜRK, ATATÜRK CAD.7., ATATÜRK CAD.5., ATATÜRK 22, 1.KÜMEEVLER, 2.KÜME EVLER, MERKEZ 5, E5 KARAYOLU, ESKİ, SAĞLIK
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK CAD.4., ATATÜRK CAD.6, ATATÜRK CAD.8., ATATÜRK, ALAZI 18, ALAZI 43, ATATÜRK 22, ALAZI 19, ALAZI 15
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET 30, ATATÜRK CAD.8., ATATÜRK, CUMHURİYET 7, CUMHURİYET 5, CUMHURİYET 21, CUMHURİYET 19, 4010., CUMHURİYET 6
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAZI 54, CUMHURİYET 9, CUMHURİYET 8, 4010., ATATÜRK CAD. 11., ATATÜRK 51, CUMHURİYET 7, CUMHURİYET 5, ATATÜRK, CUMHURİYET 30, 3999., ATATÜRK 22, 3927., İNÖNÜ 2, 4001., 4002.
ARSUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ARSUZ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 550., 557., 623., 624., 629., SAHİL, UĞUR MUMCU 9, 10335.
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 550., 557., 762, 816., 10335., 555., UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
21.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10029., 614., 810., 811., 811/1, 812., 813., 814., 815., 816., AZİZ NESİN, GÜZEL YALI, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10300., 337., 345., 346., AKDENİZ, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
22.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10030., 10031., 10032., 10033., 10036., 10037., 10038., 10039., 10042., 10043., 2536., 775., 807., 817., 818., 819., 823., 824., 825., 827., ATATÜRK (KONARLI), KARAHÜSEYİNLİ YOLU, 2537, 2539., İSKENDERUN ARSUZ YOLU, KARA 52
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PR.DR.İSKENDER SAYEK
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1709., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3116., 3117., 3127., 3136, AHMET YILDIRIM, AKGÜN, ARPADERESİ 2, ARPADERESİ 16, ARPADERESİ 19, ARPADERESİ 2, ARPADERESİ 22, ARPADERESİ 31, ARPADERESİ 6, ARPADERESİ 8, 3102., 3103., 3105., 3106., AŞAĞI, HARLISU, 1603., 2951., 2952., 2954., 2957., 2959., 2962., KOZAKLI, YUKARI, YUKARI 1, YUKARI 2
BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, BELEN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 61, 701, 701., 702., 704, 705, 706, 736, ATATÜRK, GÖKTÜRK, YILDIRIM, ZAFER
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1304, 1305, 1308, 1313, 14, SEYRANLIK
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATİK SUYU 10, ATİK SUYU 11, ATİK SUYU 12, ATİK SUYU 13, ATİK SUYU 14, ATİK SUYU 15, ATİK SUYU 16, ATİK SUYU 18, ATİK SUYU 19, ATİK SUYU 2, ATİK SUYU 20, ATİK SUYU 22, ATİK SUYU 23, ATİK SUYU 24, ATİK SUYU 25, ATİK SUYU 26, ATİK SUYU 28, ATİK SUYU 29, ATİK SUYU 3, ATİK SUYU 30, ATİK SUYU 31, ATİK SUYU 32, ATİK SUYU 33, ATİK SUYU 35, ATİK SUYU 36, ATİK SUYU 37, ATİK SUYU 38, ATİK SUYU 39, ATİK SUYU 40, ATİK SUYU 41, ATİK SUYU 42, ATİK SUYU 43, ATİK SUYU 44, ATİK SUYU 45, ATİK SUYU 47, ATİK SUYU 48, ATİK SUYU 49, ATİK SUYU 5, ATİK SUYU 51, ATİK SUYU 6, ATİK SUYU 8, ATİK SUYU 9, CIRTIMAN, CIRTIMAN 1, CIRTIMAN 10, CIRTIMAN 11, CIRTIMAN 12, CIRTIMAN 13, CIRTIMAN 14, CIRTIMAN 15, CIRTIMAN 16, CIRTIMAN 17, CIRTIMAN 18, CIRTIMAN 2, CIRTIMAN 20, CIRTIMAN 21, CIRTIMAN 22, CIRTIMAN 23, CIRTIMAN 26, CIRTIMAN 27, CIRTIMAN 28, CIRTIMAN 29, CIRTIMAN 3, CIRTIMAN 30, CIRTIMAN 32, CIRTIMAN 33, CIRTIMAN 34, CIRTIMAN 35, CIRTIMAN 36, CIRTIMAN 37, CIRTIMAN 5, CIRTIMAN 6, CIRTIMAN 7, CIRTIMAN 8, CIRTIMAN 9, 19, 20, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 751, BAĞDATLI, ÇAMLI, DALLI, EKAKON, EMRE, KANDİLLİ, ŞEHİT MAHMUT AÇIL, ŞENGÜL
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 101., 102., 113, 114, 115, 116, 31., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 43., 44, 45.
DEFNE ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, DEFNE, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SPOR, DAĞLIK
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3306., 3303., 3302., 3308., 3310., 3304., 3307., YUKARI KOÇÖREN, 3300., 3336., TOPARDIÇ, 2660., MERKEZ, 2612., 2651., ORHANLI, TEPE 2
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TOYGARLI YOL ÜZERİ, GÜZEL YAYLA, 9338., GÜZELYAYLA, 9341., TOYGARLI, 9344., 752., 545., 756., 308., 104., 727., 640., 307., 633., 643., 755., 616., 644., 659., 645., ÇEKMECE, 607., 636., 2673., 643/1., 627., 628., 749/1., 612., 638., 631., 630., 622., 625., 647., 613., 620., 751., 641., 632., 635., 750., 610., 639., 615., 619., 617., TEPE, 2661.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 75. YIL, 461., 452., 451., 290., 446., 456., 457., 109., 248., 250., 783., 780., 75.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2021., 2003., 2010., 2007., 2006., 2008., 2012., ANTAKYA SAMANDAĞ 1, ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU, 2015., 2018., 2011., 2001., 2004., 2013., 2014., 2020., ATATÜRK 13, 2017., 1409., 1418., 1410., 1408., 1411., 1424., 1417., OCAKLAR, 1405., 1414., OKUL, 1404., 1402., AKBAYIR, ÖZDEMİR 1, 1419., 1406., 1422., 1559., 1563., 1557., 1561., CUMHURİYET 18, CUMHURİYET 11, HUZURLU 1, 1558., ATATÜRK 11, ÇAM 2, İSTİKLAL 1, DOĞRU, LAMİ, POLATLAR, AVCILAR, GAZİ, TOPAL, BURCU, BAKIR, YASİN, KAYALAR, DUYMAZ, UĞUR 3, SABRİ, AKSU, ASİLLER, ÖZ, MENEKŞE 3, ZABUN, GÜLERLER, ANLAR, YELİZ, HAYDAR 1, KARANFİL 4, GAZEL, GÜLER, TUTMAZ, NADİR, BARAJ, ÇİFTLİK, MANSURLAR, METİN, SONSUZ, AHMET, KARAMANLI (CUMHURİYET), MAHMUT, KARTALLAR, İNÖNÜ 5, DERİN, UĞUR MUMCU, BEDİ, ÇAMLAR, AKASYA, ALTUNLAR, AKASYA.1, SARSILMAZ, MİTHAT, MÜSLÜM, FEVZİ, MECİT, KARAMANLI, ŞEHİT HASAN, CABBURLAR, 7925., 7922., MERKEZ, 7937., 7926., 7929., 7938., 7935., 7933., 7928., 7934., 7932., 7923., 7921., ÜZENGİLİ, 7927., 7930.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6153., ÇARDAKLI, 6140., ATATÜRK 5, 6149., 6150., 6148., 6157., 5002., 5013., HAYAT 1, 5066., 11.ÇIKMAZ, ŞİRİN, AKASYA, BULUNAMAYAN 18, HARBİYE, ABDİ İPEKÇİ, ATATÜRK, 5015., İPEK 2, 5007., 5011., ÇETİN EMEÇ 2, ZİYARET, GÜZEL, 5069., MENDERES, ZAMBAK 1, 5009., DEFNE 1, 5014., 5021., ESEN 1, 5006., ABDİ İPEKÇİ 1, 5067., FIRAT, ZİYARET 3, AZİZ NESİN, 5001., 5008., 5020., 5004., CUMHURİYET 4, 5022., ÇINAR 5, 5010., UĞUR MUMCU 2, 5003., YAMANLAR, SÜMBÜL 2
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4630., 4634., HATAY, 4642., 4636., FİDAN (YUKARI HARBİYE), CİNNAH, TURHAN EMEKSİZ, 4633., 4640., HARBİYE, 4639., 4638., FIRAT, 4637., FİDAN, YAMANLAR, 4632., HARBİYE 1
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5016., UĞUR MUMCU 2, ZAMBAK 1, CUMHURİYET 4, 5018., ESEN 1, ERLER, 5017., FIRAT, 4617., 4644., 4623., MEŞE, 4436., 4631., 4641., ERLER (YUKARI HARBİYE), EGEMEN, 4630., 4625., 4621., 4634., 4620., 4622/1., 4622., 4633., ÇİÇEK 1, 4625/1., MOZAİK 1
DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, DÖRTYOL, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA 1, AKTAŞ, ALBAYRAK ÇIKMAZ, ALPARSLAN HAN, HÜSAMLI, IŞIK, ŞEHİT YUSUF CAN, ŞEN, TÜRKİSTAN, YUNUS EMRE 2
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOSO 1, FATİH, GAZİ OSMAN PAŞA, GÖKDERE ÇIKMAZ, HİLAL, İSTİKLAL, KIZILAY, SOYLU, ŞEHİT YUSUF CAN, TOPÇU ÇIKMAZI
Bakım Çalışması
22.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKGÜL 1, AKSOY ÇIKMAZI, ALCI ÇIKMAZI, ALGAN, ALİ BABA, ALİ SÖNMEZ, ASLAN AHMET, AYGÜL ÇIKMAZI, BERİK, BEYAZIT, CAN ÇIKMAZI, CENNETLİ, CEYLAN, ÇAMLI, ÇATLI, ÇELEN ÇIKMAZI, ÇETİN, DEMİRCİ, DOĞAN 2, DURAN ÇIKMAZI, DURANLAR ÇIKMAZI, GONCA ÇIKMAZI, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜVEN 1, GÜZEL 1, HASOĞLU, IŞIK 1, İLGÜN ÇIKMAZI, KABAKTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, KABAN ÇIKMAZI, KARADENİZ, KIYMACI, KOCA ÇIKMAZI, MANOLYA ÇIKMAZI, MERT ÇIKMAZI, MÜLAYİM, NİZAMİ UÇKUN ÇIKMAZI, ONAL ÇIKMAZI, PAPATYA 1, PEKÖZ, PINAR ÇIKMAZI, ŞAHAN, ŞAHİN 2, ŞEHİT METE CAN, TAHSİN KARAPÜR, TORUN, TOSUN ÇIKMAZI, ÜCEL, ÜNAL, ÜZ ÇIKMAZI, YARSIZ, YEŞİL ÇIKMAZI, YILMAZ ÇIKMAZI, YUSUF ÜÇEL, KAZANCI ÇINAR
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASAN İKİZ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, 308 NOLU, 322 NOLU, 323 NOLU, 324 NOLU, ATAYOLU, CAN 2, ÇAMBEYOĞLU, ÇINAR ÇIKMAZ, DEDE KORKUT, EMK. ÖĞR. HALİL ÖZDEMİR, ERGÜL, FİLİZ, HÜLYA, İĞDE, İMAM HATİP, KANAL, KARAALİ, KARAPÜR, KAYALAR, MEHTAP, MERAM, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL 1, ÖĞRT.MUSA KAZIM ARIKAN, SÖĞÜT, SÜLLÜLER, ŞAHİN, ŞAN, ŞEHİT HAYRETTİN ARSLAN, TÜRKOĞLU, YAPRAK, YENİÇAY, YEŞEREN, YUNUS EMRE, 100.YIL, 403 NOLU, 404 NOLU, 405 NOLU, 407 NOLU, 408 NOLU, 415 NOLU, ALİ İHSAN BÖLÜKBAŞI, ARI, FULYA, GÜLCAN, İPEK, MİNE, ÖZEL, YILDIZ, ZENGİN
ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, ERZİN, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1527, ÇOCUK MEZARI, E-5 KARAYOLU, HANİFİ SOYLU, HÜRRİYET KÜME EVLERİ, KISIK ÇADIRKENT
HASSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, HASSA, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLKENT, GÜLKENT 13, GÜLKENT 14, GÜLKENT 15, GÜLKENT 16, GÜLKENT 18, GÜLKENT 21, GÜLKENT 22, GÜLKENT 23, GÜLKENT 24, GÜLKENT 25, GÜLKENT 31, GÜLKENT 32, GÜLKENT 33, GÜLKENT 34, GÜLKENT 35, GÜLKENT 36
İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, İSKENDERUN, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 133, 205, 226, 23, 248, 249, 255, 2802., 2803., 4, 5, 7, ÇAMLIK, KOMANDO, OTOYOL, ŞEHİT YUSUF AKIN, UTKU ACUN, UTKU ACUN (KARAYILAN )
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2673., 2689., 2691., 2692., 67., 68., 70., 72., 75., E-5 ÜZERİ, E-5 ÜZERİ (ZAFER)-, HOCA AHMET YESEVİ, HÜRRİYET, MİMAR SİNAN 2
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKARCA, AKARCA 10, AKARCA 11, AKARCA 12, AKARCA 14, AKARCA 15, AKARCA 16, AKARCA 17, AKARCA 18, AKARCA 19, AKARCA 2, AKARCA 20, AKARCA 21, AKARCA 3, AKARCA 30, AKARCA 35, AKARCA 4, AKARCA 5, AKARCA 6, AKARCA 7, AKARCA 8, AKARCA 9, KAVAKLIOLUK 15, KAVAKLIOLUK, KAVAKLIOLUK 1, KAVAKLIOLUK 10, KAVAKLIOLUK 13, KAVAKLIOLUK 14, KAVAKLIOLUK 16, KAVAKLIOLUK 2, KAVAKLIOLUK 3, KAVAKLIOLUK 5, KAVAKLIOLUK 6, KAVAKLIOLUK 8, KAVAKLIOLUK 9
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15, 22/1-, 23, 2326., 2341., 2353., 2362., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2370., 2371., 2372., 2374., 2375., 2377., 2378., 2380., 2381., 2428., 2431., 2432., 2433., 2434., 25, 26.-, 28, 29, 30, 33, 36, 74., 78., 81.-, 83., 84.-, 88., 91., ATATÜRK 2, BEKBELE, ÇINARLI, EYÜP, FATİH 1, İBNİSİNA, İSTİKLAL 1, MEHMET AKİF 2, Y.SULTAN SELİM 1, YAHYA KEMAL, 2430., ÇINARLI 1, ÇINARLI 15, ÇINARLI 2, ÇINARLI 3, ÇINARLI 5, ÇINARLI 6, ÇINARLI 7, ÇINARLI 8, EYÜP 1
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1025., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, MİMAR SİNAN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATİK SUYU 10, ATİK SUYU 11, ATİK SUYU 12, ATİK SUYU 13, ATİK SUYU 14, ATİK SUYU 15, ATİK SUYU 16, ATİK SUYU 18, ATİK SUYU 19, ATİK SUYU 2, ATİK SUYU 20, ATİK SUYU 22, ATİK SUYU 23, ATİK SUYU 24, ATİK SUYU 25, ATİK SUYU 26, ATİK SUYU 28, ATİK SUYU 29, ATİK SUYU 3, ATİK SUYU 30, ATİK SUYU 31, ATİK SUYU 32, ATİK SUYU 33, ATİK SUYU 35, ATİK SUYU 36, ATİK SUYU 37, ATİK SUYU 38, ATİK SUYU 39, ATİK SUYU 40, ATİK SUYU 41, ATİK SUYU 42, ATİK SUYU 43, ATİK SUYU 44, ATİK SUYU 45, ATİK SUYU 47, ATİK SUYU 48, ATİK SUYU 49, ATİK SUYU 5, ATİK SUYU 51, ATİK SUYU 6, ATİK SUYU 8, ATİK SUYU 9, CIRTIMAN, CIRTIMAN 1, CIRTIMAN 10, CIRTIMAN 11, CIRTIMAN 12, CIRTIMAN 13, CIRTIMAN 14, CIRTIMAN 15, CIRTIMAN 16, CIRTIMAN 17, CIRTIMAN 18, CIRTIMAN 2, CIRTIMAN 20, CIRTIMAN 21, CIRTIMAN 22, CIRTIMAN 23, CIRTIMAN 26, CIRTIMAN 27, CIRTIMAN 28, CIRTIMAN 29, CIRTIMAN 3, CIRTIMAN 30, CIRTIMAN 32, CIRTIMAN 33, CIRTIMAN 34, CIRTIMAN 35, CIRTIMAN 36, CIRTIMAN 37, CIRTIMAN 5, CIRTIMAN 6, CIRTIMAN 7, CIRTIMAN 8, CIRTIMAN 9, 19, 20, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 751, BAĞDATLI, ÇAMLI, DALLI, EKAKON, EMRE, KANDİLLİ, ŞEHİT MAHMUT AÇIL, ŞENGÜL
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1151., 1153., 1154., 1155., 175.-, 177., 178, 326., DR. SADIK AHMET, PINARBAŞI
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 566-, 703, 705., 706., 707., 708., 709., 711, 712., 713., 714, 719., 720., 722., 731., 804., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 814., DR. SADIK AHMET, ŞEHİT FETHİ SEKİN, ŞEHİT POLİS MUSTAFA ARSLAN, 566., 566/4.-, 567., 569., 572., 573/7-, 701., 702, 909., 910., 911., 912., 913., 914., 915., 916., 917., 919., 920., 921., 924., 925., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU
Bakım Çalışması
22.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 290., 291., 293., 299., 300., ŞEHİT BİCAN KAPILAY, ŞHT. J. ASTSB. ÜSTÇVŞ. BEKİR ÇELİK
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1751., 1752., 2201., 326., 330., 331., 338., 339., 343., 351., 655., 656., PINARBAŞI, ŞEHİT HAKAN TAN, ŞHT. ER EMRULLAH YAZICI, ŞHT. ER EMRULLAH YAZICI 1
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 722., 723., 725., 741., ŞEHİT POLİS MUSTAFA ARSLAN
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 326., 328., PINARBAŞI, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT SAVCI MEHMET TÜRKSEVEN, 1601., 210., 222., 224., 225., 226., 228., 229., 286., MEHMET AKİF 1, 179, 185., 186., 187, 188, 192, 193, 194, 195., 903., 917., DR. SADIK AHMET, DR.SADIK AHMET 1, 1153., 178
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1011., 1012., 1013., 1014., 1015., BAHRİYE ÜÇOK, HASAN ALİ YÜCEL, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, MUHTAR İSA TAŞ
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2101., 2122., 293., 294., 296., 300., 301., 302., 306., ŞEHİT BİCAN KAPILAY, ŞHT. P. UZMAN ONB. KÜRŞAD CAN, ŞHT. POLİS MURAT AKBULUT
KIRKHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, KIRIKHAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CELİLLER, SAYLAK
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9104, 9108, 9109, 9110, 9116, 9117, 9118, 9119, AA, ALAN ÇAYIRLIK, ALAN MERKEZ, CEYLANLI 1, CEYLANLI 10, CEYLANLI 100, CEYLANLI 101, CEYLANLI 102, CEYLANLI 11, CEYLANLI 12, CEYLANLI 13, CEYLANLI 15, CEYLANLI 16, CEYLANLI 17, CEYLANLI 18, CEYLANLI 19, CEYLANLI 21, CEYLANLI 22, CEYLANLI 23, CEYLANLI 24, CEYLANLI 25, CEYLANLI 27, CEYLANLI 28, CEYLANLI 29, CEYLANLI 3, CEYLANLI 30, CEYLANLI 302, CEYLANLI 31, CEYLANLI 32, CEYLANLI 321, CEYLANLI 322, CEYLANLI 33, CEYLANLI 38, CEYLANLI 40, CEYLANLI 41, CEYLANLI 44, CEYLANLI 46, CEYLANLI 47, CEYLANLI 48, CEYLANLI 49, CEYLANLI 50, CEYLANLI 51, CEYLANLI 53, CEYLANLI 54, CEYLANLI 55, CEYLANLI 56, CEYLANLI 58, CEYLANLI 59, CEYLANLI 60, CEYLANLI 61, CEYLANLI 62, CEYLANLI 64, CEYLANLI 65, CEYLANLI 66, CEYLANLI 67, CEYLANLI 69, CEYLANLI 70, CEYLANLI 71, CEYLANLI 73, CEYLANLI 77, CEYLANLI 79, CEYLANLI 8, CEYLANLI 81, CEYLANLI 82, CEYLANLI 83, CEYLANLI 84, CEYLANLI 85, CEYLANLI 86, CEYLANLI 87, CEYLANLI 88, CEYLANLI 89, CEYLANLI 91, CEYLANLI 92, CEYLANLI 93, CEYLANLI 94, CEYLANLI 96, CEYLANLI 97, CEYLANLI 98, CEYLANLI 99, EMİRLER, EŞMİŞEK, KARATAŞ, KAŞ, KÖSELER 1, 9120, ÇEVRE YOLU, DAĞINIK EVLER, KARAMAĞARA 15, KARAMAĞARA 16, KIYI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2213, 2219., 2220., 2221., 2222., AVCILAR, ŞEHİT ŞAHİN ELİTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRKONAK, DEMİRKONAK 1, DEMİRKONAK 13, DEMİRKONAK 3, DEMİRKONAK 6, DEMİRKONAK 7, AYDINLI, YALANGOZ
KUMLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, KUMLU, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, BATUHAN, GÜL, İLKBAHAR, KIRIKHAN-ANTAKYA, SANAYİ, SARALAR, ŞHT.HARUN ÖZKAYA, ZÜBEYDE HANIM, CENGİZ HAN, İNÖNÜ, 1.MURAT, 13., 2, 28., 32., 34., 39., 42., ASLAN, BATTALGAZİ, BERAZİ, CEVDET SUNAY, ERLER, ERLER 1., ERLER 2., GÜNDÜZ, GÜRLER, HARUN REŞİT, HIDIR BAYTAR, KARADEMİR, KARADENİZ, KAZIM KARABEKİR, KORUTÜRK, MEVLANA, SAÇAR, ŞEHİT ALİ ENGÜR, ŞHT. MEHMET KURŞUN GEÇMEZ, VALİ MUAMMER PAŞA, YALÇIN, YAVUZ, ZANZALAK, 6605., 6608., ÇINAR, KARANFİL, YONCA, YAVUZ SULTAN SELİM, AFRİN, AKASYA, ATATÜRK 13, CAMİ 12, CUMHURİYET, FATİH SULTAN MEHMET, MEHMET AKİF ERSOY 10, OKUL 10
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104, ATATÜRK, BAHÇELİ, CAMİ, CENGİZ TOPEL, COŞTU, FATİH, GÜL, GÜLER, GÜNGÖR, İNÖNÜ, KOCAYUSUF, POYRAZ, SARALAR, ULUBATLI HASAN, BAHTİYAR, DURAN BAYTAR, MOLLA, SAMİ OYTUN, SIRMALI
PAYAS ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, PAYAS, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 305 NOLU, 316., AHİ EVRAN, CUMA SAKAR, DERE, EĞİTİM, HARUN ATA, KARATAŞ, KENAR, MUSTAFA EMEKSİZ, ÖZKUL ÇOLAK
REYHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, REYHANLI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.KARANFİL, 2859., 2860., 2861., 2863., 2864., 2866., 2867., 2868., 2872., 2878., 2880., 2881., 2882., 2895., 418., 419., 420., 421., 729, ALİ İSMAİL, DERE, ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, GECE KONDU, GÜL 11, LALE, PAPATYA, REYHAN, YAĞMUR, YAVUZ SULTAN SELİM 10, YAVUZ SULTAN SELİM 2, YILDIRIM BEYAZIT
SAMANDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, SAMANDAĞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OCAKLAR, AKBAYIR, OKUL, 1402., 1404., 1405., 1406., 1408., 1409., 1410., 1411., 1414., 1417., 1418.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEDİYE 1, DEFNE, DELİL, ERİK, ULUS 1, HARNUP, NERGİS 2, OKUL 2, SÜMBÜL, TEPE 3, ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU, ÇEVLİK, ÇINAR 2, ÜZÜM, NEHİR 1, PALAMUT, ZİYARET 2, SALKIM 1, ELVAN 3, ALTIN, NİLÜFER 1, UZUN, KARTAL, UĞUR 2, ÇAM 1, AY 1, ÇELİK, İSTİKLAL, ŞİRİN, CEVHER, MEŞE 1, MERCAN 2, BAHÇE, DOĞU, ÇOBAN, ŞERİF, ÇAĞLAYAN, ZEYTİN 1, FERAH, ELMAS, ESEN, ÇİMEN, SARAY, ŞEN 1, MERT, ORDU, KAMELYA, ULUS (YENİ), NURİ KIDDARA, BOLADİYE, 113-, 138/1, 158-, GAZİ-, GELİNCİK, İNÖNÜ-, KURTULUŞ-, MOZAİK, 308/1, 322-, HAYEK, ŞEYH MAHMUT RAMAZAN, 186-, DENİZ-, 254-, 2557., 2558., 2559., PALAMUT 1, 8121., 8120., DELİL 2, DELİL 1
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2021., 2003., 2010., 2007., 2006., 2008., 2012., ANTAKYA SAMANDAĞ 1, ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU, 2015., 2018., 2011., 2001., 2004., 2013., 2014., 2020., ATATÜRK 13, 2017., 1409., 1418., 1410., 1408., 1411., 1424., 1417., OCAKLAR, 1405., 1414., OKUL, 1404., 1402., AKBAYIR, ÖZDEMİR 1, 1419., 1406., 1422., 1559., 1563., 1557., 1561., CUMHURİYET 18, CUMHURİYET 11, HUZURLU 1, 1558., ATATÜRK 11, ÇAM 2, İSTİKLAL 1, DOĞRU, LAMİ, POLATLAR, AVCILAR, GAZİ, TOPAL, BURCU, BAKIR, YASİN, KAYALAR, DUYMAZ, UĞUR 3, SABRİ, AKSU, ASİLLER, ÖZ, MENEKŞE 3, ZABUN, GÜLERLER, ANLAR, YELİZ, HAYDAR 1, KARANFİL 4, GAZEL, GÜLER, TUTMAZ, NADİR, BARAJ, ÇİFTLİK, MANSURLAR, METİN, SONSUZ, AHMET, KARAMANLI (CUMHURİYET), MAHMUT, KARTALLAR, İNÖNÜ 5, DERİN, UĞUR MUMCU, BEDİ, ÇAMLAR, AKASYA, ALTUNLAR, AKASYA.1, SARSILMAZ, MİTHAT, MÜSLÜM, FEVZİ, MECİT, KARAMANLI, ŞEHİT HASAN, CABBURLAR, 7925., 7922., MERKEZ, 7937., 7926., 7929., 7938., 7935., 7933., 7928., 7934., 7932., 7923., 7921., ÜZENGİLİ, 7927., 7930.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 188., ADEM YAVUZ, 6133., ÇİFTE KASTAL, PLAJ, MEHMET ASLAN, MEVLÜT GÜMÜŞ, GAZİLER, 6135., 6169., 300., 6168., 196., 431, 432, 6134., 410, 6166., ANILAR, 400, SÜS
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124., ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, 6153., KIZIL, 186., ÇEVRE YOLU, 6139., 6143., 10., NEFŞİ, 410, 6146., YAŞAR KEMAL, SÜS, 6152., 6158., 197., 6156., 57., 6162., 6142., 6155., MEHMET ASLAN, 6145., 6163., 6150., ZAMBAK 2, PLAJ, 6144., 408, 431, 6154., ULUBATLI HASAN, 6147., 6140., 6157., 6164., 409., 6141., 6355., 18., 206., 6334., 6306., 6364., BAŞKAN, 6324., 6329., 6361., 6317., 6321., 414, 403, BULUT, 6447., 6344., 6320., 6444., 6304., 6327., 6448., 412, 417, 419, 6446., 6354., 6363., 6335., 6343., 6356., ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 6358., 6337., 6336., 413, 415, 318., UĞUR MUMCU, 209., 6313., GANİM CANBOLAT, 6339., 6323., 6445., 6341., 6338., 411, 6322., 6347., GANİM CANBOLAT 1, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU 1, 6359., 6352., 416, 7410., 7376., 7358., 7370., 7357., 7367., 7381., 7368., 7392., 7384., 7383., 7404., ATATÜRK 13, 7364., 7359., 7352., 7390., 7360., 7415., 7389., 7361., KAPISUYU 2, 7374., 7382., 7412., 7407., 7386., 7371., 7365., CUMHURİYET 12, KAPISUYU 3, 7366., 7369., 7379., 7377., 7375., GÜNEŞ SİTESİ, 7372., 7385., VALİ İSMET GÜRBÜZ CİVELEK, 7411., 7391., GÜL, YILDIRIM, 28., 7187., 6507., 6514., 6510., 6514.-, DERE 1, 6519., YAŞAR KEMAL (KURTDERESİ), 6513., 6511., 6508., 6318., SÖĞÜT, İSTİKLAL 2, 407, SAHİL 1, KUMSAL 1, 409, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU.1, YENİ 2, BARIŞ 2, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU, 160., 5826., YASEMİN, DİBEK, OVA, LİMAN-, 6160., 5816.
YAYLADAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
HATAY, YAYLADAĞI, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARSLANYAZI, KIZILGÖL MEVKİİ, AYIŞIĞI, HİSARCIK 6, HİSARCIK 3, HİSARCIK 9, HİSARCIK 5, HİSARCIK 7, HİSARCIK, HİSARCIK 2, HİSARCIK 8, HİSARCIK 14, HİSARCIK 1, HİSARCIK 10, KIŞLAK 6, KIŞLAK 10, KIŞLAK 21, KIŞLAK 16, KIŞLAK 3, İNCİ 1, MEZARLIK 11, KIŞLAK 5, YETİŞKİN 1, KIŞLAK 2, ÇERÇİ, GÜLTEPE, İNCİ, YETİŞKİN, KIŞLAK 8, KIŞLAK 14, YENİ CAMİİ 2, YENİ CAMİİ 3, MEZARLIK 3, CUMHURİYET (KURTULUŞ), YENİ CAMİ, ATATÜRK (KURTULUŞ)-, CUMHURİYET 1, AYLİN KAYA, SÜRÜTME MEVKİ, KIŞLAK 1, KIŞLAK 1., PINAR 3, CUMHURİYET 2, ÇUHADAR, ŞEHİT RAMAZAN, KARANFİL, MEHMET AKİF, ATATÜRK 14, KIŞLAK 11, KUYUBAŞI, YAVUZ SELİM, COŞKUN, PINAR 4, ATATÜRK 11, YENİ CAMİİ 1
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHASANLI 3, MERKEZ 19, MERKEZ 17, OVACIK 1, MERKEZ 6, MERKEZ 4, MERKEZ 7, PINAR 5, MERKEZ 1, KOCAOVA, ESENYURT, MERKEZ 2, OVACIK, ELEFENK 1, MERKEZ, ELEFENK, ARVEN, İSKAN EVLER, PINAR, YUKARIOKÇULAR 4, YUKARIOKÇULAR 2, YUKARIOKÇULAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSRELİK 3, KÖSRELİK 1, KÖSRELİK, KÖSRELİK 2, OLGUNLAR 4, YAKA 4, YAKA 2, OLGUNLAR 3, OLGUNLAR 1, YAKA, OLGUNLAR 2, AĞLICA, OLGUNLAR, SUNGUR 1, SUNGUR 2, SUNGUR 4, SUNGUR, SÜRÜTME, KÖKEN, ŞAKŞAK 5, ŞAKŞAK 14., ŞAKŞAK 6, ŞAKŞAK 4, ŞAKŞAK 7, ŞAKŞAK 2, ŞAKŞAK 1, ÇAKRAK, ŞAKŞAK, ŞAKŞAK 9, YENİCE 14, YENİCE 11, YENİCE 3, YENİCE 2, YENİCE 10, YENİCE 4, YAKA 1, YENİCE 8, HAMAM, YENİCE 6, GÜRLEN, YENİCE 1, YENİCE, YENİCE 12, YENİCE 5, YENİCE 9
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATBAŞI, DOKUZDAL 11, DOKUZDAL 2, DOKUZDAL, DOKUZDAL 6, DOKUZDAL 1, DOKUZDAL 3, HANYOLU 34, MERKEZ, HANYOLU, HANYOLU 17, ÇİFTLİK, TURFANDA 28, TURFANDA 27, TURFANDA 4, TURFANDA 15, TURFANDA 14, TURFANDA 2, TURFANDA 5, TURFANDA 22, TURFANDA 26, TURFANDA 3, TURFANDA 11, TURFANDA 21, TURFANDA 6, TURFANDA 7, TURFANDA 9, TURFANDA 20, TURFANDA 10, TURFANDA 1, TURFANDA, TURFANDA 13, TURFANDA 23, TURFANDA 8, YANIKPINAR, MAĞARA, KAPTAN, TANDIR, BATI, OKUL 1, ÜST, ESEN, ŞEYH SADIK, NAR, CEVHER, DERNEK 1, DAR, ANTAKYA 4, GÜZEL, OKUL, ESKİ DEĞİRMEN, BAHÇELER, YONCA, ZEYTİN, ANTAKYA, CAMİ, CENİYE, DERE, ZİYARET, DERNEK, TAHİR AĞA
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRENTAŞ 8, GÖRENTAŞ 17, GÖRENTAŞ 5, GÖRENTAŞ 15, GÖRENTAŞ 7, GÖRENTAŞ 6, GÖRENTAŞ 13, GÖRENTAŞ, GÖRENTAŞ 110, GÖRENTAŞ 9, GÖRENTAŞ 2, GÖRENTAŞ 4, GÖRENTAŞ 1, GÖRENTAŞ 120, KAYRAK 1, GÜVEÇÇİ 1, KAYRAK, GÜVEÇÇİ 2, GÜVEÇÇİ 3, KAYRAK 2, CEYLAN ÇİFTLİĞİ, GÜVEÇÇİ 5, GÜVEÇÇİ, ERMELES 1, KULAÇ 4, YANIKDAM 3, KULAÇ 1, YANIKDAM, KULAÇ 3, ERMELES, KULAÇ, ULUYOL 2, ULUYOL 7, ULUYOL 4, ULUYOL, ULUYOL 1, ULUYOL 8