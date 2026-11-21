Hakkari elektrik kesintisi programı kapsamında gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. VEDAŞ tarafından duyurulan planlı kesintiler kapsamında Hakkari Merkez, Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İşte, VEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

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Hakkari elektrik kesintisi 22-23 Kasım programına göre bazı bölgelerde kesinti sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam ederken, belirli mahalle ve sokaklarda daha kısa süreli elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı kesintiler ise Hakkari Merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde meydana gelecek. İşte, VEDAŞ elektrik kesintisi listesi...

HAKKARİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22-23 KASIM

Hakkari elektrik kesintisi 22-23 Kasım VEDAŞ (Hakkari Merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli)

HAKKARİ MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Kasım 2026

•⁠ ⁠08.00-17.00: Medrese, Halife Derviş, Bayındırlık, Bağlar, Merzan, Keklikpınar, Dağgöl mahalleleri, Pehlivan Mahallesi'nin bir kısmı, Akbulut, Kolbaşı, Armutdüzü, Yukarı Topraklı, Arpalı, Rezan, Demirli, Eğercik, Akçalı, Yeniyol, Budaklı, Yağmurlu, Demirtaş, Oluklu, Doğayurt, Işıklar, Çavuşlu, Çaltıkoru, Koçlu, Kaymaklı, Doğanca, İlik, Sütlüce ve Ördekli köyleri.

•⁠ ⁠10.00-13.30: Gupsi Yeni Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Pehlivan Mahallesi 810 ve 813 sokaklar.

•⁠ ⁠12.00-17.00: Toprak Saha TR 176.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Akbulut köyü.

23 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Kıran Mahallesi TR 55.

ÇUKURCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Kasım 2026

•⁠ ⁠08.00-17.00: Çukurca ilçesinin tamamı ve bağlı yerleşim yerleri, Durankaya Beldesi, Geçitli, Köyceğiz, Kamışlı, Elmacık, Kaval, Cevizdibi, Işık, Akkuş, Pınarca, Yapraklı, Hendek, Çiçekli, Göngören, Depin, Çanaklı, Kırıkdağ, Seranüs, Aşağı Kırbaşı, Trafik, Dereşaban, Ağaçdibi, Oğul, Ceylanlı, Üzümcü, Çimenli, Olgunlar, Meskan, Çeltik, Yoncalı, Kavaklı, Taşbaşı, Geçimli, Akkaya köyleri ve askeri birlikler.



Hakkari elektrik kesintisi 22-23 Kasım VEDAŞ (Hakkari Merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli)

YÜKSEKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Cumhuriyet Mahallesi TR 71.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Dize ve İpek mahalleleri, Güllüce, Bulgurlu, Bölük ve Çatalkaya köyleri, Sanayi Sitesi ve Tümen Komutanlığı.

23 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Esentepe Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Pirinçeyin köyü.



ŞEMDİNLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Güzelkaya köyü ve baz istasyonu.

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