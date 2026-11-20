Mersin elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım (Erdemli, Tarsus, Toroslar, Silifke, Gülnar, Bozyazı, Akdeniz, Anamur, Mezitli, Mut, Yenişehir, Çamlıyayla, Aydıncık) Toroslar Elektrik
Mersin elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlara duyuruldu. Erdemli, Tarsus, Toroslar, Silifke, Gülnar, Bozyazı, Akdeniz, Anamur, Mezitli, Mut, Yenişehir, Çamlıyayla, Aydıncık ilçelerinde gerçekleştirilecek elektrik altyapısı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı kesintiler uygulanacak. İşte Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi...
Mersin elektrik kesintisi 21-22-23 Kasım listesi Toroslar EDAŞ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Erdemli, Tarsus, Toroslar, Silifke, Gülnar, Bozyazı, Akdeniz, Anamur, Mezitli, Mut, Yenişehir, Çamlıyayla, Aydıncık ilçelerinde şebeke iyileştirme, bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintilerin süresi ilçelere ve çalışma noktalarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22-23 KASIM
AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, AKDENİZ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 64100, 64108, 6481, 6488, 6492, 6494, 6496, 6498
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 32435, 32960, 32975, KERVAN YOLU
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ TOKER, BEGONYA, FADIL SIDALI, HAL İÇİ KÜME EVLER, HALİÇİKÜMEEVLER, LEYLAK, NİLÜFER, ORKİDE, REFİK CANATAN, TURGUT ÖZAL BULVARI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 59115, 59113, 144, 102017, 102083, 102062, 102085, 102092
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SODA BEKİRDE, 102113, 102119, 4005
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110077, 22219, 4001
ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ANAMUR, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 08:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2908, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2934, 2935, 2937, 2939, 2940, EMİRŞAH, MERKEZ_13, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, AHMET NECDET SEZER, BÜLENT ECEVİT
Bakım Çalışması
21.11.2026 07:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCA ŞEVKET, TEKELİLER
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, CAHİT ASLAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, 501, 508, 509, 510, 512, 513, 522, 523, 526, KAZIM KARABEKİR CADDESİ, ŞEHİT POLİS YÜKSEL ALÇIN
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_5
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2801, 2802, 2805, 2806, 2807, 2808, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2831, 2832, 2833, 2844, 2847, 2848, 2850, 2851, 2852, ALANOBA, EMİREGE, KAMIŞLI, KOYAK
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIPINARALANI, ALAN, BOĞUK, İMAMLAR-ESKİKÖY
Bakım Çalışması
23.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURCAK
AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, AYDINCIK, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKER/1, TAŞÖNÜ, SOLAKLAR, GÖZMENLER, KÖŞK, KIYMAÇ, ŞEKER, KALİT, KAMAŞ, UÇAR, AKDAM
BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, BOZYAZI, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1020, MUHTAR MEHMET KARA, 1019, 1001, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BOZKURT, HİLAL
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 925, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 926, GÜN SAZAK
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRLILAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, MEVLANA, EVREN, SİLİFKE-ANTALYA
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA, FEVZİ ÇAKMAK, FATİH
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKEDÜZÜ, GÖLGELİ, KISALI, MERKEZ, ÇİRKİN, DEREBAŞI, 910, EMİR ALİ ÇAVUŞ, GÜN SAZAK, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, 911, 901
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 806, 803, 810, 812, 805, 901, 906, 909, 903, 902, ŞEHİT CEMAL TÜREDİ, HALİL EROL, 907
ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ÇAMLIYAYLA, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARMUTLU, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, ÇUVALGI/2, ÇUVALGI/3, ELMALI, HAPKAPAN, KANUNİ, KATRANLI, KIZILOLUK, SÜRMELİ, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, UZUN, ZEVZEK, DEMİRTAŞ, EĞRİCE OLUK, ERENLER TEPESİ, GÜNEŞLİ, KEMAL EROĞLU, TEPENSESİ, TEPENSESİ1, UCARI, UCARI/1
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, CANDERE, SARIKOYAK, TOPAKLI
ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, ERDEMLİ, İlçesi'nde planlanan 22 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:45 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYPINARI_1
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ILDIRIM, KAYRAK, KOÇAKPINARI CACIK, KÖYMERKEZİ YOL ALTI, MALUPINAR GÖKKAYRAK, ÜST KÖY_1, YUKARI CEVİZLİ, ZİNDAN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERSİN_1, 50, 54, 51, 55
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ_6
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:15 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESER KUYU
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEKOKLU, MERKEZ_14, HACI HOCALI
Bakım Çalışması
21.11.2026 15:45 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI HOCALI
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:15 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI HOCALI, MERKEZ_14
Bakım Çalışması
21.11.2026 14:00 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI HOCALI
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALI ÇEŞME
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.İSTİKLAL, 100.YIL, 40001, 40013, 40014, 40022, 40028, 40030, 40032, 40033, 40036, 40039, 40040, 40045, 40046, 40047, 40051, 40053, 40054, 40057, 40058, 40063, 40065, 40076, 40080, 40087, 40089, 40091, 40093, 40101, 40666, BALKAROĞLU, BURAK GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, GURBETÇİLER, KAMER, KANAL, KURTULUŞ, LİSE, MİMAR SİNAN, ÖZSARAY, SAĞLIK, ZAFER, 39784, 39804, 39808, 39811, 39817, 39827, 39874, 2.KANAL, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025, 43026, 43213, 43215, BARBAROS, KAVİLTEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, URAL, YANBAZ, YILDIZ, 2. İSTİKLAL, 44001, 44002, 44006, 44007, 44008, 44009, 44010, KOYTÜR 2, MEHMET AKİF ERSOY, MESKOKENT, NAMIK KEMAL, OSMAN GAZİ, PALMA, PALMİYE, ŞİRİNLER, 308_1, GÖKZEYTİNLİK, KANAL (FATİH), MERSİN (FATİH), NARKO, PELİTLİ KUYU, SAHİL_1, SAYARPALIK, 42001, 42007, 42008, 42009, 42011, 42012, 42013, 42015, 42017, 42018, 42020, 42023, 42025, 42027, 42029, 42070, 42071, ABDURRAHMAN SOYDAN, BELEDİYE, DAVULTEPE, FATİH SULTAN MEHMET_1, KAZIM KARABEKİR, ORMAN KAMPI, ŞEHİT ÖZSAN VURAL, 49221, 49228, 49229, 49232, 49234, 49235, 49236, 49237, 49238, 49239, 49243, 49245, 49248, 49249, 49250, 49253, 49254, 49257, 49259, 49260, 49262, 49264, 49265, 49267, 49268, 49271, 49272, 49273, 49274, 49275, 49278, 49279, 49280, 49281, 49282, 49283, 49284, 49286, 49287, 49289, 49290, 49292, 49293, 49294, 49300, 49301, 49305, 49308, 49310, 49311, 49313, 49314, 49319, 49322, 49323, 49339, 49342, 49344, 49348, 49364, 49377, BALABAN, BATI KANAL, DENİZ, GAZİ PAŞA, HALİL GİRAN, KARAOĞLANLI, KIBRIS, KOCASİNAN, KUMHARMANI, MEHMET KÖNTE, MELTEM, ORHUN, PLAJ, PORTAKAL, SAHİL, SAHİL YOLU, SEYMENLİ, UYGUR, ÜNİVERSİTE, ZEYTİNLİK, ZİYA GÖKALP, ARICI, DOĞLU MERKEZ, KÖSELER, 71001, 71008, 71009, 71018, 71028, 71046, 71061, ESKİKÖY, ZEYTİNLİ BAHÇE, 48436, 48439, 48440, 48441, 48442, 48445, 48448, 48456, 48464, 41009, 41011, 41012, 41013, 41015, 41021, 41022, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERCİYES, ERKAL, PLAJ YOLU, VİVALDİ, 45100, 45101, 45102, 45109, 45115, 45117, 45118, 45119, 45124, 45127, 45129, 45130, 45131, 45132, 45133, 45138, 45141, 45144, 45150, 45165, 45168, 45195, 45196, 45197, 45198, 45199, 45200, 45202, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45212, 45213, 45214, 45215, ARİF NİHAT ASYA, ARTEZYEN, CENNET, ÇALTANA, ÇAMLIK, DOĞLU, DOĞU KANAL, HÜSNÜ TAŞ, KARANFİL, KÖÇEKBELENİ, SÖĞÜTLÜPINAR, YAHYA KEMAL BEYATLI, YENİ YOL, 47475, 47476, 47477, 47481, 47482, 47483, 47486, 47487, 47488, 47489, 47491, 47493, 47494, 47495, 47496, 47497, 47498, 47499, 47502, 47503, 47504, 47506, 47507, 47508, 47509, 47513, 47514, 47517, HACI SÜLEYMAN, MEHMET ASLAN, TECE, 46386, 46387, 46388, 46389, 46391, 46392, 46393, 46394, 46396, 46397, 46398, 46400, 46401, 46417, 46418, 46427, 46429, 46430, 46432, 46433, 46434, FEVZİ ÇAKMAK
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET USLU, HÜRRİYET, 9004, 10007, ERDEM_1, 10001, 9023, 9007, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 9003, 9019, SAYIM ERSÖZ, 3041, 3040, 3038, YAVUZ SULTAN SELİM, 3039, 9022, 9008, 3034, 3042, HASTANE, 9013, 3011, 9011, AKBIYIK, CENGİZ TOPEL, 9009, 9012, 3035, KAMBER, 9001, 3037, 9010, 3033, 3036, BAĞYOLU, HACI ÖMER VAR, 9028, ŞEHİT POLİS ÖMER GÜRSOY, 10002, KARDELEN_2, 9006, NECİP FAZIL_1, ERDEMOĞLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜHLÜ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYRAT-, YASEMİN, TİPİ ALİ, YÜCELER, KAMİL CIRIK, YÜCELER (MERKEZ), ULAK, ÜSTÜL, AVŞAR, HÜRRİYET_1, ÇATIRIK, ÇAY, VADİ, ESEN, HİSAR, SERİNLER_1, MENEKŞE_1, TUZLA, DOKTOR, SEVİNDİK, KARAAHMETLİ, RANA, PORTAKAL, MEHMET AKİF, NAZ, YAYLA_2, YAMAÇ, OĞUZ, TEPE_2, KIRIŞLI, 2. BATI KANAL, YAPISIGÜZEL, KERİM KİYA, GÜL, BAYRAMOĞLU, GÜLTEPE
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURİ KANTER, PELİTPINARI, NURİ KATER, MERKEZ_12
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 410_1, 215, 412, 411, 407, 201_2, 408, 413_1, AKDENİZ_1, HOCA AHMET YESEVİ, KALE
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAL, YAVUZ SULTAN SELİM, BÜK
Bakım Çalışması
22.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9027, AYYILDIZ, 9026, 9025, YAVUZ SULTAN SELİM, YILDIRIM, 9024, 9005
Bakım Çalışması
23.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 304_1, 203 (YENİ), 211, 308, DOĞAN YİĞİT, 309_1, 301, 307_1, DEMİRLER, 306, DOĞRULAR, 302
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1. DOĞU KANAL, MEHMET EMİN YAZAR, YAVUZ SULTAN SELİM, TÜRBE, 2008, 2017, 5014, 5004, 5010, 5011, BÜK, 5008, GÜL_2, 5012, 5016, 5007, 5005, ZAFER_5, 5002, SOLMAZLAR, DESTAN, HACELİLER, 5015, 5001, ERGİNLER, ÖZLER, 5003, SARILAR_2, HÜSNÜLER, 5013, KARACALAR, HUTBETAŞI, SÜMEKLİLER, ÇİÇEK YURDU, 5009, AHMET BEY, KESKİNLER, OYMALAR, MUSTAFA ŞEN, YAYLALAR, HALİL KİYA_1, GÜRGENÇLER, OĞUZLAR_1, ERCANLAR, 1. DSİ KANAL, SİVRİLER, KOZALIK, GÜRGAHLAR, AKÇAALAN
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 229_1, 610, 222_1, SARIBEYLİ (YEŞİLYURT), 228, KALE, MERSİN, 224, 219_1, 225_1, 233, 208_1, 226_1, SARIBEYLİ, 413_1, ATATÜRK_2, MENDERES_4, 218, 221, 203_1, 236, ALATAŞ, 19, 409_1, 206, 201_2, 406, AKDENİZ_1, 212, 211_1, 237, 204, 202, ALATAŞ (YEŞİLYURT), 213_1, 408, 205, BIYIK, 223, 209, 215, ŞEHİT YÜKSEL ULAK_2, 407, YUNUS EMRE_2, HOCA AHMET YESEVİ, 207, MERSİN BULVARI, 214_1, 227, KÖMÜRCÜ, 210_1, 238
GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, GÜLNAR, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALİFELER
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BULGARA
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKCAYAYLA AYDINCIK, PROF.DR.HALİL CİN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI DAM/6, KAVAKLI DAM, KAVAKLI DAM/8, 100.YIL
Bakım Çalışması
21.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖGE/1, DEMİROLUK, MEZBAHANE, MERVE, SİLİFKE, ERGENEKON
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI
MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MEZİTLİ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 39600, 39610, 39611, 39613, 39615, 39617, 39619, 39654, 39656, 39660, 39664, 39666, 39668, 39674, 39676, 39678, 39703, 39704, 39705, 39706, 39708, 39709, 39710, 39711, 39713, 39716, 39717, 39723, 39725, 39726, 39727, 39728, 39732, 39739, 39741, 39752, 39753, 39755, 39757, 39759, 39760, 39761, 39762, 39763, 39766, 39767, 39768, 39771, 39772, 39773, 39775, 39776, 39779, 39780, 39781, 39783, 39785, 39786, 39787, 39788, 39792, 39793, 39794, 39796, 39799, 39800, 39801, 39803, 39805, 39807, 39809, 39811, 39813, 39815, 39819, 39823, 39825, 39877, AKDENİZ, AKIN, CUMHURİYET, ESKİKÖY, FATİH, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, İSMET İNÖNÜ_1, YAŞAR DOĞU, ZEYTİNLİ, 71007, 71008, 71010, 71019, 71025, 71035, 71037, 71039, 71043, 71046, 71048, 71049, 71050, 71052, 71054, 71055, 71056, 71057, 71058, 71060, 71064, ESEN KÜME, KOCA ÖREN, 18, 61005, 61006, 61010, 61403, 61404, 61405, 61408, 61410, 61412, 61414, 61425, 61429, 61430, 61434, 61439, 61448, 61450, 61452, 61456, 61458, 61460, 61465, 61466, 61467, 61468, 61469, 61470, 61471, 61474, 61475, 61476, 61480, 61481, 61482, 61483, 61484, 61485, 61486, 61487, 61489, 61491, 61492, 61494, 61495, 61500, 61505, 61511, 61521, 61522, 61524, 61525, 61527, 61529, 61530, 61532, 61533, 61537, 61539, 61541, 61542, 61544, 61549, 61550, 61551, 61552, 61553, 61554, 61555, 61556, 61557, 61559, 61560, 61564, 61570, 61574, 61576, KARABOYNUZ, PİSİLİK, TEKELİ, ZEYTİNLİ BAHÇE, 36179, 36180, 36187, 36190, 36194, KARACAOĞLAN, 35388, 35401, 35408, 35409, 35411, 35412, 35417, 35418, 35419, 35420, 35422, 35424, 35434, 35436, 35437, 35438, BAKANLIK, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CEVAT KUTLU, TURUNÇ, 52112, 52116, 52120, 52128, 52130, 52132, 52134, 52136, 52138, 52140, 52145, 52146, 52149, 52152, 52154, 52157, 52159, 52160, 52161, 52162, 52163, 52164, 52165, 52167, 52171, 52173, 52175, 52177, 52181, 52183, VATAN, 34301, 34388
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.İSTİKLAL, 100.YIL, 40001, 40013, 40014, 40022, 40028, 40030, 40032, 40033, 40036, 40039, 40040, 40045, 40046, 40047, 40051, 40053, 40054, 40057, 40058, 40063, 40065, 40076, 40080, 40087, 40089, 40091, 40093, 40101, 40666, BALKAROĞLU, BURAK GAZİ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, GURBETÇİLER, KAMER, KANAL, KURTULUŞ, LİSE, MİMAR SİNAN, ÖZSARAY, SAĞLIK, ZAFER, 39784, 39804, 39808, 39811, 39817, 39827, 39874, 2.KANAL, 43016, 43017, 43018, 43019, 43020, 43021, 43022, 43023, 43024, 43025, 43026, 43213, 43215, BARBAROS, KAVİLTEPE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, URAL, YANBAZ, YILDIZ, 2. İSTİKLAL, 44001, 44002, 44006, 44007, 44008, 44009, 44010, KOYTÜR 2, MEHMET AKİF ERSOY, MESKOKENT, NAMIK KEMAL, OSMAN GAZİ, PALMA, PALMİYE, ŞİRİNLER, 308_1, GÖKZEYTİNLİK, KANAL (FATİH), MERSİN (FATİH), NARKO, PELİTLİ KUYU, SAHİL_1, SAYARPALIK, 42001, 42007, 42008, 42009, 42011, 42012, 42013, 42015, 42017, 42018, 42020, 42023, 42025, 42027, 42029, 42070, 42071, ABDURRAHMAN SOYDAN, BELEDİYE, DAVULTEPE, FATİH SULTAN MEHMET_1, KAZIM KARABEKİR, ORMAN KAMPI, ŞEHİT ÖZSAN VURAL, 49221, 49228, 49229, 49232, 49234, 49235, 49236, 49237, 49238, 49239, 49243, 49245, 49248, 49249, 49250, 49253, 49254, 49257, 49259, 49260, 49262, 49264, 49265, 49267, 49268, 49271, 49272, 49273, 49274, 49275, 49278, 49279, 49280, 49281, 49282, 49283, 49284, 49286, 49287, 49289, 49290, 49292, 49293, 49294, 49300, 49301, 49305, 49308, 49310, 49311, 49313, 49314, 49319, 49322, 49323, 49339, 49342, 49344, 49348, 49364, 49377, BALABAN, BATI KANAL, DENİZ, GAZİ PAŞA, HALİL GİRAN, KARAOĞLANLI, KIBRIS, KOCASİNAN, KUMHARMANI, MEHMET KÖNTE, MELTEM, ORHUN, PLAJ, PORTAKAL, SAHİL, SAHİL YOLU, SEYMENLİ, UYGUR, ÜNİVERSİTE, ZEYTİNLİK, ZİYA GÖKALP, ARICI, DOĞLU MERKEZ, KÖSELER, 71001, 71008, 71009, 71018, 71028, 71046, 71061, ESKİKÖY, ZEYTİNLİ BAHÇE, 48436, 48439, 48440, 48441, 48442, 48445, 48448, 48456, 48464, 41009, 41011, 41012, 41013, 41015, 41021, 41022, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERCİYES, ERKAL, PLAJ YOLU, VİVALDİ, 45100, 45101, 45102, 45109, 45115, 45117, 45118, 45119, 45124, 45127, 45129, 45130, 45131, 45132, 45133, 45138, 45141, 45144, 45150, 45165, 45168, 45195, 45196, 45197, 45198, 45199, 45200, 45202, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45212, 45213, 45214, 45215, ARİF NİHAT ASYA, ARTEZYEN, CENNET, ÇALTANA, ÇAMLIK, DOĞLU, DOĞU KANAL, HÜSNÜ TAŞ, KARANFİL, KÖÇEKBELENİ, SÖĞÜTLÜPINAR, YAHYA KEMAL BEYATLI, YENİ YOL, 47475, 47476, 47477, 47481, 47482, 47483, 47486, 47487, 47488, 47489, 47491, 47493, 47494, 47495, 47496, 47497, 47498, 47499, 47502, 47503, 47504, 47506, 47507, 47508, 47509, 47513, 47514, 47517, HACI SÜLEYMAN, MEHMET ASLAN, TECE, 46386, 46387, 46388, 46389, 46391, 46392, 46393, 46394, 46396, 46397, 46398, 46400, 46401, 46417, 46418, 46427, 46429, 46430, 46432, 46433, 46434, FEVZİ ÇAKMAK
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38301, 38303, 38304, 38305, 38335, KORU, ŞAHMURLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38300, 38301, 38302, 38303, 38304, 38318, ATATÜRK_1, İNÖNÜ, KORU, ŞAHMURLU, VATAN, KARACAOĞLAN
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, 38328
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38418, DADALOĞLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 451, 452, 453, 456, 458, 460, 461, 466, 467, ATATÜRK
MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, MUT, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUCUK
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADIKÖY
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İŞEMİK, KUMRU MEVKİİ, KAYMERİ, KOZLAR
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUCUK
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURUNKÖY, ÇAMPINAR, DİŞTAŞ, GEÇİMLİ, KARACAAĞAÇ, ALAHAN MEVKİİ, YAYLA, KURUKAPIZ, BAYAT, TOPRAKLI, ALIÇLI, GÖKÇETAŞ, KATIRARDIÇ, KORE GAZİSİ OSMAN GEZER, MUT/8, ATATÜRK/1, HASAN ÇAVUŞ/2, HASAN ÇAVUŞ/1, ÖZLÜ-1, ŞHT.ADEM ŞAHİN/1, MUT/2, SELAATTİN ARSLAN/1, ŞİRVANI, İBİŞLER, ATATÜRK/4, ŞHT.ADEM ŞAHİN/2, TEKELİ AHMET HOCA, HACI İSMAİL, SAYBAŞI, MUT/1, ŞEHİT ABİT ÜNNÜ/2, ATATÜRK/3, SUSAMA, MUT/5, İNÖNÜ /1, SUSAMA (KIRAVGA)/1, İNÖNÜ_1, EROĞLU, BEŞKAVAK, HACI ÇAVUŞ, BALIKCILAR, KÜLTÜR, KODAMAN, SELEATTİN ARSLAN, ŞHT.ADEM ŞAHİN, İBİŞLER/1, ŞAHİNTEPESİ, YAHYABEY/3, HASAN ÇAVUŞ, MUT, MUHTAR MAHMUT BEY, YAHYABEY, YAHYABEY/4, ATATÜRK_1, SUSAMA (KIRAVGA), İSTİKLAL_1, YEREBAKAN, KÜKÜR, IŞIKLAR MERKEZ, AKGEDİK MEVKİİ, KAYAÖNÜ, KIZILALAN MERKEZ, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, GÜLDÜR MEVKİİ/3, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, NARLIDERE/4, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, ARMUT ALANI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, ARMUT ALANI MEVKİ/3, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/3, ARMUT ALANI MEVKİ/6, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, NARLIDERE/5, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, NARLIDERE/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, ARMUT ALANI MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12, TOPKAYA, KAVAKLI MEVKİİ
SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, SİLİFKE, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 359_1, 290_1, 451, 73_1, HACI KAHYA, 395_1, 393_1, 410_1, 384_1, 301/4, 442_2, 291_1, 400_1, 389_1, 376/1, 448_3, 498_1, ŞEHİT RASİM UYGUN, 376_2, 380_1, 301_1, 310_1, 476, 82_1, 209_1, 408_1, 491_1, 215_2, 319, 463_1, 506/1, 425_1, 244_1, 417, 483_1, 219_1, 447_1, 445_1, 355, 75, 396_1, 483/2, 216, 50_2, 351, ÇAVUŞ BUCAĞI, 379_1, 213_1, 134, 44/3, 409_1, 298_1, 53_2, 87_2, YENİKENT, 122, 470/1, 78_2, 63_1, 49_2, 11, 512_1, SEKA KAĞIT FAB., 207, 236, MEHMET ALİ ÇAVUŞ, 404_1, 139/1, EMİN DURSUN KAYA, 77_1, 497_2, 232_1, 452_1, YENİ KENT, 131_1, 401_5, 373_1, 76_1, 62_1, 385/1, 414_1, 399_1, 64/1_1, 454_1, ATATÜRK_15, 114, 125, 481_1, SU YOLU, 470_2, 353, 460_2, 486_2, 461_1, 391_1, 496_4, ABDİ İPEKÇİ_1, 255, 419_1, 224_1, 510_2, GÖKBOYUN, 211, 112, FEVZİ PAŞA, 407_1, 446_1, 418_3, 439_1, 385_2, 503, STADT BERGKAMEN, ATATÜRK BULVARI, YUSUF ÖZLEN, 441_1, 506, 85_1, ATATÜRK, ABDİ İPEKÇİ_2, 504, 505_1, 455_1, 462_1, 354, 484_1, 501, KAZIM KARABEKİR_2, 488_1, 493_1, 411_1, 388_2, 369, 147_1, 508_1, 55_1, 250_1, 69_1, 386_3, 208_1, 423_2, 495_2, 231_1, 65_1, 350_1, 422_1, 357, 294_1, 358_2, 368_1, 218, 155_2, 458_1, 67, 494_1, 394_1, 210_1, 415_1, 214, 370_1, 502, 444_2, 223_1, PALMİYE_1, 352, 367, 296_1, 395/2, 10_1, SAHİL, 261, 405_2, 485_2, 56_1, 140_1, 402_1, 440_1, 456, 507_1, 492_1, 372_2, 364_2, 390_1, 457_1, 297_1, 305_1, 205_1, 84_1, SİVRİ KUYU, 191_1, 270-, 129-, 14_1, 264_1, 231/4, 235_6, 149_1, 237_1, BARBAROS, 254, 293_2, 196_1, 259/3, 228_1, 150, 193_1, KÖYİÇİ, 217_1, 220_1, 60_1, 54-, 204, 378_2, ATATÜRK (YENİ), 412_1, 194_1, 321_1, 195_1, 47/4, 372/1, 5_1, 120_3, 303_1, 304_1, 136, EMİN KAHYA, 201_1, 202_1, FEVZİ PAŞA/1, 318_1, 241_1, 2-, ATATÜRK_21, 375/1, 371-, 302_1, 257-, 4-, 398/1, 199_1, 110_2, 39_1, 80_1, 81_1, 299_1, 225_1, 243_1, 46_1, 356, 48-, SÜMBÜL, MEHMET ALİ ÇAVUŞ/1, 119_2, 129/1, 511-, 258_1, 292-, 138_1, 397_1, 374_2, 111-, 139-, 38_1, 367/1, KUMANDAN/1, 320_1, 443_1, 382_1, 233, 64_1, GÜLÜMPAŞALI_1, 156, 221_1, 159_1, 51_1, TAŞUCU 1, 52_1, 256_1, 406_2, 516-, 229_2, 259_1, 234_1, 222_1, 57_1, 239_1, 361_1, 86_1, 459_1, 490_1, 514_3, 360_1, 416_1, 438_2, 68_1, 47_1, HACI VELİ, FEVZİ PAŞA (YENİ), 421_2, 386/1, 392_1, 61_1, 420_2, 43/4, 466_1, 398_2, 482-, 413_1, 395/3, 58_2, ALİ KOÇAK, 375_2, 89-, 227_1, CAMİ, MEHMET ALİ ÇAVUŞ/2, UYSAL, 249_1, 353/1, İSMET İNÖNÜ (REŞADİYE)-, KUMLULAR, 226, 72-, 83_1, KOZANOĞLU, 262_1, 245-, 88_1, 126-, 124, 381_2, 66-, 377_1, 295_1, KUMANDAN, 263_1, GÜLÜM PAŞALI-, 145-, 352/3, 362_1, 212_1, 123_1, 353/2, 113, 452/3, 383_1, 313_5, 314_1, 260_1, BOLACALIKOYUNCU, GÜLÜMPAŞALI
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK_1, BOZKOYAK_2
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 240, 246, 249, ALP, İNCE MEHMET, İNCİ, MANZARA, SİTE, YAMAÇ, 274, 286, 289_1, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 308, ASLI, MİNYATÜR, VATAN
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EKŞİLER
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOLACALIKOYUNCU, 6004, 6014, 6014/2, GÜLÜMPAŞALI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKUR, DEREKÖY, KORUKLU, MALIR, SİNA, YENİÇIKTI, YENİÇIKTI 2
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞTÜRKMENLİ, SÖĞÜT_1, MERKEZ_4, ÖZ, BAĞCAĞIZ, KAVAK_1, DÜLBEĞİ, BOZKOYAK_2, FEVZİ ÇAKMAK_1, HOTAMIŞ, KARAPINAR, TIKILITAŞ, YENİ_3, ÖZBOYNUİNCELİ, YENİMAHALLE, TOPBAŞI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE_3, KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILGEÇİT 1, HIDIRFAKILILAR, KULCAALİ, MERKEZ_11, ÇUKURBAĞ, GÖPER, ŞAHMURLU, DURAKLI, KEKEÇ
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIR, KURTULUŞ_1
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TARSUS, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2312., 2301., 2310., 2304., 2314., 2311., İSMET PAŞA, CUMHURİYET.3, RASİM DOKUR
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİFTLİK, EREZE, YENİHAN
Bakım Çalışması
21.11.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0108, 0132., KASIM EKENLER BLV., 0107., SADUN BORO
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KERİMLER
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16., 17., 18., 28 MAYIS KURTULUŞ, 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), ATATÜRK (YENİ CAMİİ), FEVZİ ÇAKMAK, GELGEZ, HACI FERİZOĞLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 2., 28 MAYIS KURTULUŞ, 6., 9., ATATÜRK (ÇELİKLİ), ATATÜRK (YENİ CAMİİ), ATATÜRK., FEVZİ ÇAKMAK, GELGEZ, HACI FERİZOĞLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÇERÇİLİ, ÇAĞBAŞI, VERİMLİ, ÇİÇEKLİ., BALTALI
Bakım Çalışması
22.11.2026 07:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARIKLI, AVADAN, BALLICA, BALTALI, CAMİLİMANDA, MANDA, ÇELEBİ, CIRBIKLAR, ESENLER, ADANA, SAİT POLAT, ATGİRMEZ, BAHÇE, GÜNYURDU MERKEZ, 16809, 16808, 16803, 16813, 16807, 16806, 168, 16801, 16804, 16802, 16805, 16811, HACIBOZAN, KANBERHÜYÜĞÜ MÜCAVİR, KANBERHÜYÜĞÜ, KARAYAYLA, KOCAKÖY, KONAKLAR, KUMDERE MERKEZ, AFET EVLERİ, KÜTÜKLÜ, MÜDÜRLÜ, MURATLI, NEMİROĞLU, ÖZLÜCE, TEKELİÖREN, TEPEÇAYLAK, TOPÇU, GÖRKEM, GÖZDE, GÜVEN, GÜVERCİN, HACI BEKTAŞ (YİĞİTBAŞI), HAKİM, HELEKLER, HÜNKAR, ILGAZLAR, KAMELYA, KANARYA, KARANFİL, KARDELEN, KONUK, KUTLU, KUŞAK, MENEKŞE, PAPATYA, SARMAŞIK, SAĞLIK, STADYUM, SÜMBÜL, TATLILAR, TAPANLAR, UYSAL, UĞUR MUMCU (YİĞİTBAŞI), ÖZLÜCE., İNÖNÜ, ATLAS, AYDINLIK, BOSTANCI, CUMHURİYET (YİĞİTBAŞI), DALGAN, DEVRAN, BAHÇELİ, KIŞLA, YEŞİLCE, ÇAMLI, AKARSU., ALTIN, ARMUTLU, BARIŞ, CEMAL GÜRSEL, DOSTLAR, ELMAS, FIRAT, GÜMÜŞ, GÜNEŞLİ, HÜRRİYET_1, NARLI, NİLÜFER, PIRLANTA, RÜZGARLI, SAMANYOLU, SAYDAM, SEVGİ, UĞUR MUMCU, YAKUT, YAĞMUR, YÜKSEK, ÇİÇEKLİ, ÖZLER, ABDİ İPEKCİ_1, AKASYA, ANIT, AYGÜNLER -, BAHAR, BAŞAK, BESTE, CUMHURİYET., DENİZ, ELVAN, FİLİZ, GAZİ, GÜLERYÜZ, HACI BEKTAŞ, HÜRRİYET (FATİH), IŞIKLI, KELEŞLER, MEŞE, MUTLU, ONUR, SITKI BABA, MENDERES BULUT, ÇINAR, ÇİĞDEM, İNÖNÜ-ÇÖRÇİL, İSLİ HÜSEYİN, DİKMEN, EBE SABIR, EVLİYA, EZGİ, SADIÇ, ÇAĞLAYAN., DOĞAN, ERCİYES, ADALET, ATATÜRK_3, DEĞİRMEN, GENÇLİK, HANIMELİ, OKUL., SALKIM, UYGAR, YASEMİN, ÇAĞDAŞ, ATA, BAHÇELİEVLER, DEMİR, EREN BABA, GÜL, HARRAN, MERCAN, NERGİS, UĞUR MUMCU (FATİH), ÖZGÜR, DUYGU, ESEN, YAŞAM, İSLİ HÜSEYİN (YİĞİTBAŞI), BADEM, DEVA, HARMAN, İNÖNÜ (YUNACIK), SITKI BABA MEVKİİ, ÇÖRÇİL-, YÜKSEK S. KANAL ÜZERİ, KIŞLA DEREYETAĞI YANI, ADA, ÖZLÜCE CADDESİ KÜME EVLERİ, KAYA, EREN, YUNUSOĞLU, YÜKSEK.
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1202., 1204., 1206., ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1809., 1811., 18124, 1813., 1821., 1828., 1833., 1842., 1844., 1846., 1848., 1850., 1852., 1869, 1871, 1873, 1875, PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 3602., 3604., 3606., 36101, KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, 4004., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40101., 40102., 40103., 40104., 40105., 40106., 40107., 40109., 4011., 40111., 40112, 40113., 40114, 40115., 4012., 40121, 4013., 4015., 4016., 4017., 4018., 4019., 4020., 4021., 4022., 4023., 4024., 4025., 4026., 4027., 4028., 4029., 4031., 4032., 4033., 4034., 4036., 4040., 4042., 4044., 4045., 4046., 4047., 4048., 4049., 4051., 4052., 4053., 4054., 4055., 4056., 4057., 4058., 4059., 4060., 4061., 4062., 4064., 4066., 4067., 4068., 4069., 4070., 4071., 4072., 4073., 4074., 4075., 4076., 4077., 4078., 4079., 4080., 4081., 4083., 4084., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., 4095., 4096., 4097., 4098., 4099., DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035)
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOĞAZPINAR, GÜZELOLUK, ÇAMLIKENT SİTESİ, DOĞUŞ SİTESİ, EDİP ÖZALTIN SİTESİ, KABURGEDİĞİ MERKEZ, SÖĞÜTLÜ OLUK SİTESİ, ŞİRİNKENT SİTESİ, KURTÇUKURU, ANADOLU, BAHÇECİK, SANDAL MERKEZ
Bakım Çalışması
22.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak .17, 101, 102, 102_1, 103, 104, 104-, 105, 106, 107, 108, 11, 110, 116-, 117, 12, 126, 126 (YEŞİLOVA), 13, 13_1, 14, 16, 17, 18, 19, 19_1, 20., 21, 22, 22_1, 23, 24, 25, 26, 26_1, 27, 28, 28_1, 29, 3, 30, 30_1, 31, 32, 32-, 34, 37, 37_1, 38, 39, 4, 40, 41, 41., 42, 43, 43., 4501., 4502, 4503, 4504., 4505., 4506., 4507., 4508., 4509, 4510., 4512., 4514., 4516., 4518., 4520., 4522., 4524., 4526., 4528., 4530., 4532., 48, 49, 50, 50., 51, 51-, 52., 53, 54, 54., 55, 55_1, 56, 57, 57_1, 58_1, 59, 59_1, 63, 66, 68, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 83-, 84, 86, 87, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 96, 96_1, 97, 98, AHMET NECDET SEZER, ALİAĞA, ATATÜRK (FATİH), ATATÜRK (YEŞİLKUYU), ATATÜRK_1, ATATÜRK_4, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), BATI ÇEVRE YOLU (YEŞİLOVA), CUMHURİYET, CUMHURİYET (FATİH), CUMHURİYET (YEŞİLOVA), CUMHURİYET_1, ÇADIR KÜME EVLER, DOĞU ÇEVRE YOLU, GAZİ DURAN, GAZİ DURAN (YEŞİLOVA), GAZİ HALİL, GAZİ HALİL (FATİH), GAZİ OSMAN, HASAN AĞA KÖY YOLU, HASANAĞA, İSMET İNÖNÜ, KARABUCAK, KARABUCAK., KÖSELERLİ, KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH, KUYU, MALAZ YOLU, MERKEZ, OKUL, SAİT POLAT, UĞUR MUMCU_1, ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN., YENİÇAY, YEŞİL YOL
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE, CANDERE, SARIKOYAK, TOPAKLI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEŞELİK MERKEZ
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, TOROSLAR, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.11.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 143031, 143032, 143033, 143034, 143036, 143038, ÇAĞLAYAN, FINDIKLI
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 128005, 128008, 128015, 128053, MERKEZ_12, YARIKPINAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 128015, YARIKPINAR
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133001, 133006, 133009, ÇANDIR.
Bakım Çalışması
21.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133007, 133009, 133013, ŞAHİNPINARI
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 112001, 112004, 112005, 112009, 112011, 112014, 112018, HAMZABEYLİ, ŞELALE
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84003, 84009, 84020, 84030, 84032, 84034, 84036, 84042, 84044, 84046, 84048, 84050, 84052, 84054, AKBELEN, ATA, MİLLİ MÜCAHİT RIFAT USLU, TOROSLAR, ZİYA PAŞA
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84031, 84034, 84035, 84042, 84048, 84050, 84052, 84066, 84068, 84070, 84072, ATA, BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100002, 100004, 100005, 100006, 100008, 100009, 100011, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100027, 100028, 100029, 100030, 100031, 100035, 100043, 100046, 100055, 212
Bakım Çalışması
23.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 59115, 59113, 144, 102017, 102083, 102062, 102085, 102092
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110020, 110029, 102001, 102099, 102100, 102105, 102119, ATATÜRK_1
Bakım Çalışması
23.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SODA BEKİRDE, 102113, 102119, 4005
Bakım Çalışması
23.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 110077, 22219, 4001
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
MERSİN, YENİŞEHİR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1626, 1639, 1624, 1., 1665, GAZİ MUSTAFA KEMAL, 1601, 1611, 1631, 1610, 1614, 1635, 1607, 1604, 1603, 1637, 1633, 1609, 1612, 1608, 1602, 1628, 1658, 1656, 1736, 1718, 1755, 1707, 1740, 1709, 1739, HÜSEYİN OKAN MERZECİ, 1745, 1704, 1703, 1705, 1719, 1702, 1713, 1711, 1717, 1715, 1723, 1714, 1708, 1706, 1751, 1722, 1720, 1710, 1712, 1753, 1731, 1767, 1716, 1726, 1742, 1796
Bakım Çalışması
23.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2569, 9.1, 2701, 2723, 2728, 2732, İSTEMİHAN TALAY, 2719, 2721, 2726, 2717, 2709, 2730, 2734