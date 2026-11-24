6,8 büyüklüğündeki Elazığ, 7,5 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin Trabzon'a kadar uzanan etki alanlarını hatırlatan Prof. Dr. Osman Bektaş, risk için uyardı. Bektaş “Trabzon uzak depremlerin hedefinde. Asıl risk kıyı dolguları ve sahil kumulları, depremi 4-5 kat daha büyütebilir” dedi.

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Trabzon için daha önce çok kez uyarılar yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bir uyarı daha yaptı.

“KARA ÇÖKÜYOR”

Bektaş, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Trabzon kıyısındaki normal fay bloklarının farklı yönlerde düşey hareket etmesine neden olduğunu belirtmişTİ. Bektaş “Fayların taban bloklarında kara yükseliyor, eski denizel taraçalar deniz seviyesinin üzerinde kalıyor. Tavan bloklarında ise kara çöküyor, deniz karaya doğru ilerliyor” diyerek uyarmıştı.

Trabzon için korkutan uyarı! Uzman isim ‘Uzak depremlerin hedefinde’ dedi: Kıyı dolguları depremi 5 kat büyütebilir

Bektaş, bugün bir uyarı daha yaptı. “Trabzon uzak depremlerin hedefinde” diye vurgulayan Bektaş, sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak, önemli noktalara değindi.

Trabzon için korkutan uyarı! Uzman isim ‘Uzak depremlerin hedefinde’ dedi: Kıyı dolguları depremi 5 kat büyütebilir

ETKİ TRABZON’A KADAR UZANIYOR

Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çakır ve Erduran (2004), Trabzon TBZ istasyonunda 200–1000 km uzaklıktaki 33 orta büyüklükteki depremin Rayleigh ve Love yüzey dalgalarını kaydetti ve inceledi. 2020 Elazığ (M6,8) ve 2023 Kahramanmaraş (M7,8 ve M7,5) depremlerinin Trabzon'da hissedilmesi bu bölgesel sismik etkileşimin güncel örnekleridir. 23 Kasım 2026 Erzurum-Çat (AFAD M3,9) depremi de EMSC hissedilme haritasında Trabzon'a kadar uzanan etki alanıyla dikkat çekiyor.

“DEPREMİ KAT DAHA BÜYÜTEBİLİR”

Bektaş “Asıl risk kıyı dolguları ve sahil kumulları, depremi 4-5 kat daha büyütebilir” diyerek uyardı.

Trabzon için korkutan uyarı! Uzman isim ‘Uzak depremlerin hedefinde’ dedi: Kıyı dolguları depremi 5 kat büyütebilir

‘KIYI ÇÖKÜYOR’ DİYEREK UYARMIŞTI

Bektaş, önceki açıklamalarında da kıyı dolgularının tehlike altında olduğunu belirtmiş, “Deniz yükseliyor, kıyı çöküyor, dolgular oturuyor! Erkoç vd. (2025), 1993–2022 döneminde Trabzon ve Poti mareograf istasyonlarında çökme eğilimi belirledi. Karadeniz'de mutlak deniz seviyesi yükselmesi ise 1,3 ± 0,6 mm/yıl olarak verildi. Deprem sırasında sıvılaşma ve farklı oturma riski de unutulmamalı” demişti.

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