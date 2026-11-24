Sosyal medya fenomeni Furkan Ünal, tek lastik için gittiği Şişli Michelin yetkili bayisinde dolandırılmak istendi. Çalışanların “Ayarı ellemeden bozuk de” şeklindeki sözlerini araç kamerasından duyan Ünal, iletişime geçtiği bayiden cevap alamadı. Servis skandalı görüntüleri sosyal medyada gündeme otururken Michelin Türkiye'den beklenen açıklama geldi.

Özetle Kaydet a- | +A

Instagram fenomeni Furkan Ünal, tek lastik için gittiği İstanbul Şişli’deki Michelin yetkili servisi Emba Otomotiv’de dört lastiğin de değiştirilmesinin istendiğini iddia etmişti.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Ünal’ın paylaştığı araç kamerası kaydında da “Ayarı ellemeden bozuk de” sözleri duyulmuştu. Video 4 saatte 10 milyon izlenmeyi aşarken servisin Google Haritalar puanının ise 4,3’ten 1,2’ye düştüğü görüldü.

ŞİŞLİ BAYİİSİ İLGİLENMEDİ

Öte yandan kaydı izleyince hayatının şokunu yaşayan genç, hemen Şişli’deki bayiyi aradığını belirtti. Ancak yetkililerin kendisine “İstediğinizi yapmakta özgürsünüz” dediğini söyleyen Ünal, bu gelişmenin ardından Michelin müşteri hizmetlerine ulaştığını, görüntü ve ses kayıtlarını Michelin Türkiye ile Michelin Global’e iletti.

MICHELIN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Genç fenomen başvurusuna cevap beklerken, gözlerin çevrildiği Michelin Türkiye'den açıklama geldi. Firma, Furkan Ünal'la iletişime geçtiklerini ve yaşanan durumla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Araç servisindeki skandal kamerayla ortaya çıkmıştı! Dünyaca ünlü firmadan açıklama var

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yetkili servis noktamızda yaşandığı belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tarafımızca ciddiyetle ele alınmaktadır. Müşteri güvenliği, dürüstlük ve hizmet kalitesi şirketimizin temel ilkeleridir. Söz konusu hususlara ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatılmış olup ilgili servis noktasından gerekli bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

Müşterimizin yaşadığı sürecin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve muhtemel mağduriyetinin giderilmesi için kendisiyle iletişime geçilmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilecek ihlaller hakkında gerekli hukuki ve sözleşmesel tedbirler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala