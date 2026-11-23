İstanbul Şişli’deki Michelin yetkili servisi Emba Otomotiv’de araç kamerasına yansıyan bu sözler, Furkan Ünal’ın paylaşımıyla gündem oldu. Dört aylık, 7 bin kilometredeki aracını tek lastikteki sorun nedeniyle servise götüren Ünal, çalışanların “Takla atarsın” diyerek dört lastiği de değiştirmesini istediğini öne sürdü. Ünal, yalnızca sorunlu lastiği ücretini ödeyerek değiştirdiğini, rot ayarı sırasındaki konuşmayı ise iki gün sonra kamera kaydını izlediğinde fark ettiğini anlattı. Kayıt 4 saatte 10 milyondan fazla izlendi, 120 bini aşkın beğeni aldı. Tepkiler Google Haritalar’a da yansıdı. Servisin 430 değerlendirmede 4,3 olan puanı, değerlendirme sayısı 7 bin 580’e ulaşınca 1,2’ye düştü. Paylaşımın ardından Instagram hesabını kapatan işletmeden iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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Instagram fenomeni Furkan Ünal, tek lastik için gittiği İstanbul Şişli’deki Michelin yetkili servisinde dört lastiğin de değiştirilmesinin istendiğini öne sürdü. Ünal’ın paylaştığı araç kamerası kaydında “Ayarı ellemeden bozuk de” sözleri duyuldu. Video 4 saatte 10 milyon izlenmeyi aşarken servisin Google Haritalar puanı 4,3’ten 1,2’ye düştü.

Herkes bu videoyu konuşuyor! İstanbulda dünyaca ünlü firmanın yetkili servisindeki skandalı araç kamerası ortaya çıkardı

Furkan Ünal, lastik değişiminin ardından servisten aldığı aracı kullanırken bir terslik hissettiğini, iki gün sonra da araç kamerasının kayıtlarını açıp serviste neler yapıldığını izlediğini anlattı. Kayıtta rot ayarıyla ilgili konuşmaları duyduğunu söyleyen Ünal, görüntüleri önce Michelin’e gönderdiğini, cevap alamayınca da Instagram hesabından paylaştığını belirtti.

Ünal’ın sözünü ettiği Emba Otomotiv, internet sitesinde kendisini Michelin yetkili bayisi ve Euromaster servis noktası olarak tanıtıyor.

TEK LASTİK İÇİN GİTTİ, DÖRT LASTİĞİN DE DEĞİŞMESİ İSTENDİ

Ünal, henüz dört aylık ve 7 bin kilometredeki aracının bir lastiğinde sorun yaşayınca Şişli’deki servise başvurduğunu söyledi. Diğer lastiklerde sorun olmadığını savunan Ünal, çalışanların “Takla atarsın” diyerek dört lastiği de değiştirmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.

Bu öneriyi kabul etmediğini anlatan Ünal, sorunlu lastiğin garanti kapsamında değiştirilebileceğini düşündüğünü ancak talebi karşılanmayınca lastiği ücretini ödeyerek değiştirdiğini belirtti. Ünal’ın anlatımına göre, lastik değişiminden sonra servis çalışanları aracı rot balans kontrolüne almayı önerdi.

Herkes bu videoyu konuşuyor! İstanbulda dünyaca ünlü firmanın yetkili servisindeki skandalı araç kamerası ortaya çıkardı

“SEN BAĞLA BEN SÖYLERİM BOZUK OLDUĞUNU”

Ünal’ın yayımladığı araç kamerası kaydında, çalışanlardan birinin “Ayarı ellemeden bozuk de” dediği duyuluyor. Konuşmanın devamında bir başka çalışanın “Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu” dediği de kayda yansıdı.

Ünal, konuşmanın araç henüz rot ayarı cihazına bağlanmadan önce geçtiğini ve ayara müdahale edilmeden kendisine bozuk olduğunun söylenmek istendiğini ileri sürdü. Fatura talep ettiğinde aldığı cevabın da yapılan işlemle ilgili kuşkularını artırdığını söyledi.

Herkes bu videoyu konuşuyor! İstanbulda dünyaca ünlü firmanın yetkili servisindeki skandalı araç kamerası ortaya çıkardı

ÖNCE BAYİYİ ARADI, ARDINDAN KAYITLARI MICHELIN’E GÖNDERDİ

Görüntüleri izledikten sonra ilk olarak Şişli’deki bayiyi aradığını belirten Ünal, telefonda kendisine “İstediğinizi yapmakta özgürsünüz” denildiğini öne sürdü. Ardından Michelin müşteri hizmetlerine ulaştığını, görüntü ve ses kayıtlarını Michelin Türkiye ile Michelin Global’e ilettiğini söyledi. Ünal, videoyu paylaştığı sırada başvurusuna cevap alamadığını belirtti.

Paylaşımında Ticaret Bakanlığını da etiketleyen Ünal, benzer bir durumla karşılaşan sürücülere ikinci bir görüş almaları, yapılan işlemi sormaları ve faturalarını istemeleri çağrısında bulundu.

Herkes bu videoyu konuşuyor! İstanbulda dünyaca ünlü firmanın yetkili servisindeki skandalı araç kamerası ortaya çıkardı

4 SAATTE 10 MİLYON İZLENME, 120 BİNİ AŞKIN BEĞENİ

Ünal’ın Instagram’da yayımladığı video ilk dört saatte 10 milyondan fazla izlendi. Paylaşımın beğeni sayısı da 120 bini aştı. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler işletmenin Google Haritalar sayfasına taşındı.

Paylaşım öncesinde 430 değerlendirmeyle 4,3 yıldız alan servisin puanı, değerlendirme sayısı 7 bin 580’e ulaştığında 1,2’ye geriledi. Emba Otomotiv’in Instagram hesabı da tepkilerin ardından kapatıldı. İşletmeden iddialara ilişkin henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI Kaynak: HABER MERKEZİ

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