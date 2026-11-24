İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiği ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumu belli oldu.

Inter'in Atalanta ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan Çalhanoğlu, karşılaşmanın 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan kontrollerin ardından milli futbolcunun sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma meydana geldiği belirlendi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Hakan Çalhanoğlu, Inter'in kritik karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve Borussia Dortmund maçlarında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu, Serie A'da ise Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce karşılaşmalarını kaçıracak.

Hakan Çalhanoğlu

INTER'İN HEDEFİ SÜPER KUPA FİNALİ

İtalyan ekibinin, yıldız orta saha oyuncusunu Lazio ile oynanması planlanan İtalya Süper Kupası finaline yetiştirmeyi umut ettiği belirtildi.

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