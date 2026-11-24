Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacakları müsabaka öncesinde açıklamalar yaptı. Sarı lacivertlilerin güçlü kadrosuna dikkat çeken Turan, geri adım atmadan galibiyet için mücadele edeceklerini belirterek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak olduğunu söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşma öncesi konuştu.

"GERİ ADIM ATMAK İSTEMİYORUZ"

Sarı lacivertliler karşısında ümitli olduklarını ve geri adım atmadan sahadan galibiyetle ayrılacak oyunu sergilemek istediklerini kaydeden Türk çalıştırıcı, "Duygusal olarak önemli bir maç. Ama her şeyden önce önemli olan Shakhtar'ın geleceği. Ben bir hedef için buradayım. Bazen kendi duygularımızı böyle anlarda yönetmek lazım. Bizim için duygusal bir maç ama kaderimiz açısından önemli bir maç. Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz. Kolay bir maç olmayacak ama Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR TAKIMA KARŞI TETİKTE OLMALISINIZ"

Emre Belözoğlu'na övgüde bulunan ve Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan Turan, "Fenerbahçe'nin çok iyi bir hocası var, detaylara dikkat eden ve çok iyi bir takımı var. Bu anları daha önce oynamış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular var. Böyle oyunculara karşı oynarken her zaman tetikte olmalısınız. Çünkü en ufak bir fırsatı da değerlendireceklerdir. Bu arada her atılan, yenilen gol, her puan çok önemli. O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Arda Turan: "Fenerbahçe maçı için ümitliyiz"

"İLK 24'E GİREBİLİRSEK, BU BİR HAYAL OLACAK"

Hedeflerinin ilk 24'e girmek olduğunu belirten Arda Turan, "Tek tek gideceğiz ama hayal ettiğimiz oyunu oynuyoruz, hayal ettiğimiz şansları yakalıyoruz. İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak. Gerçekten çok zor bir şey yaptığımız. Bu çocukların yaptıklarıyla gurur duyuyorum. 24'e kalır mıyız, bilmiyorum ama Ukrayna halkının savunduğu değerleri, saha içinde futbol ne kadar savunursa o kadar savunacağız. Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş. Kendi kültürümüzde de misafir en iyi şekilde ağırlanıyor. Güzel bir maç, güzel bir mücadele. İnsanlar için seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz." diye konuştu.

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