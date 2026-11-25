Yüksek hızlı tren (YHT) ağı, Türkiye genelinde devam eden demir yolu yatırımlarıyla genişletiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2030 yılı hedefleri kapsamında yüksek hızlı trenle doğrudan ulaşım sağlanması planlanan illeri açıkladı.

Kaydet a- | +A

Türkiye'de şehirler arası demir yolu ulaşımının geliştirilmesi amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor. Mevcut hatların yanı sıra yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden güzergahlarla yüksek hızlı trenin daha fazla şehre ulaşması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde de demir yolu yatırımlarına ilişkin yeni hedefler paylaşıldı.

YÜKSEK HIZLI TREN HANGİ İLLERE GİDECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2030 yılına yönelik demir yolu yatırımları kapsamında Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi planlanıyor. Halihazırda 14 şehre doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşım sağlanırken bu sayının 2030 yılında 32'ye çıkarılması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır ve Kars'ın YHT ağına dahil edilecek.

Yüksek hızlı tren hangi illere gidecek? YHT ağına katılması planlanan 18 il

Türkiye genelinde 4 bin 724 kilometrelik demir yolu hattında yapım çalışmaları devam ederken 8 bin 458 kilometrelik hattın projelendirme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 3 bin 985 kilometrelik güzergahta proje hazırlıkları sürüyor. 2026 yılı itibarıyla 14 bin 272 kilometreye ulaşan toplam demir yolu ağının 2 bin 604 kilometresini hızlı tren hatları oluşturuyor. Devam eden ve planlanan yatırımların tamamlanmasıyla Türkiye'nin toplam demir yolu ağının 31 bin 439 kilometreye ulaşması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM 18 kente yüksek hızlı tren müjdesi: Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala