İŞTE 18 İLİN İSİMLERİ

Mevcutta YHT hattı olan ve YHT ile ulaşılacak illere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yozgat, Kırklareli, Ankara, Konya, Karaman, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Edirne'de doğrudan YHT'lerimizle yolcularımızın ulaşımını sağlıyoruz. 2030'da da bu şehirlerimize Bursa, Çorum, Kayseri, Niğde, İzmir, Uşak, Balıkesir, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Iğdır, Kars olmak üzere 18 şehir daha ekleyeceğiz ve 32 şehrimize direkt YHT ile yolcu taşınabilecek. Bursa'dan Kars'a 18 şehir daha YHT ile buluşacak."