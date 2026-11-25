Ters şeritte korkunç kaza: 15 metre savruldu, hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafede kahve içtikten dakikalar sonra motosikletiyle otomobille çarpışan 30 yaşındaki Zeynep Asan hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 15 metre savrulurken kontrolden çıkan otomobil ise yaklaşık 90 metre ileride elektrik direğine çarptı. Genç kadının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafede kahve içtikten dakikalar sonra motosikletli kadının feci şekilde can verdiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sahil yolu Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi.
32 Evler istikametinden Akkum yönüne seyreden T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen Zeynep Asan'ın (30) kullandığı motosikletle çarpıştı.
MOTOSİKLET 15 METRE SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bir zincir markette çalıştığı öğrenilen Asan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen genç kadının cenazesi, Karasu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan Zeynep Asan'ın kafede kahve içtikten dakikalar sonra hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosikletiyle caddeye doğru ilerleyen Asan'ın ters şeride girdiği sırada otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.