Emniyet saat verdi, Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak! Metro İstanbul açıkladı: Taksim İstasyonu da hizmet vermeyecek
Kadına şiddete yönelik düzenlenen program nedeniyle Beyoğlu’nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar yollar kullanılamayacak. Öte yandan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattının da kapalı olacağı duyuruldu.
Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
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SAAT 14.00’DAN İTİBAREN
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
İşte kapanan yollar:
|Sıra No
|Kapanan/Düzenlenen Yol ve Güzergah
|Detay / Kesişim
|1
|Sıraselviler Caddesi
|Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölüm
|2
|Taksim Meydanı - İstiklal Caddesi Bağlantısı
|Büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol
|3
|Refik Saydam Caddesi
|Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar
|4
|Ensiz Sokak
|İlk Belediye Caddesi kesişimi
|5
|Balo Sokak
|Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
|6
|Sadri Alışık Sokak
|Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.
|Yol / Cadde / Sokak Adı
|Kapsam / İlgili Bölüm
|İstikamet / Yön
|Yeni Çarşı Caddesi
|Geneli
|İstiklal Caddesi yönü
|Kumbaracı Yokuşu
|Geneli
|İstiklal Caddesi yönü
|Turnacıbaşı Caddesi
|Geneli
|İstiklal Caddesi yönü
|Meşelik Sokak
|Geneli
|İstiklal Caddesi yönü
|Sadri Alışık Sokak
|Geneli
|İstiklal Caddesi yönü
|Yeni Çarşı Caddesi
|İstiklal Caddesi kesişiminden itibaren
|İstiklal Caddesi istikameti
|Taksim Tünel Girişi
|Tünel girişinden itibaren
|İstiklal Caddesi yönü
|Tak-ı Zafer Caddesi
|Tüm cadde
|-
|Mete Caddesi
|İnönü Caddesi kesişiminden itibaren
|-
ALTERNATİF GÜZERHAGLAR NERELERİ?
Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.
METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Metro İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
• M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın taksim istasyonu ve
• F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
• Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.