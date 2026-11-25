Kadına şiddete yönelik düzenlenen program nedeniyle Beyoğlu’nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar yollar kullanılamayacak. Öte yandan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattının da kapalı olacağı duyuruldu.

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Beyoğlu'nda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek program dolayısıyla bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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SAAT 14.00’DAN İTİBAREN

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında saat 14.00'ten etkinlik bitimine kadar bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

Bu kapsamda, Sıraselviler Caddesi'nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölümü, Taksim Meydanı'nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar, Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.

Emniyet saat verdi, Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak! Metro İstanbul açıkladı: Taksim İstasyonu da hizmet vermeyecek

İşte kapanan yollar:

Sıra No Kapanan/Düzenlenen Yol ve Güzergah Detay / Kesişim 1 Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikametine giden bölüm 2 Taksim Meydanı - İstiklal Caddesi Bağlantısı Büfelerin önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol 3 Refik Saydam Caddesi Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar 4 Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi 5 Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi 6 Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

Emniyet saat verdi, Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak! Metro İstanbul açıkladı: Taksim İstasyonu da hizmet vermeyecek

Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar, Yeni Çarşı Caddesi'nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi istikametine giden yol, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol, Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi'nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü de ulaşıma kapalı olacak.

Yol / Cadde / Sokak Adı Kapsam / İlgili Bölüm İstikamet / Yön Yeni Çarşı Caddesi Geneli İstiklal Caddesi yönü Kumbaracı Yokuşu Geneli İstiklal Caddesi yönü Turnacıbaşı Caddesi Geneli İstiklal Caddesi yönü Meşelik Sokak Geneli İstiklal Caddesi yönü Sadri Alışık Sokak Geneli İstiklal Caddesi yönü Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişiminden itibaren İstiklal Caddesi istikameti Taksim Tünel Girişi Tünel girişinden itibaren İstiklal Caddesi yönü Tak-ı Zafer Caddesi Tüm cadde - Mete Caddesi İnönü Caddesi kesişiminden itibaren -

Emniyet saat verdi, Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak! Metro İstanbul açıkladı: Taksim İstasyonu da hizmet vermeyecek

ALTERNATİF GÜZERHAGLAR NERELERİ?

Sürücülerden alternatif güzergah olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi'ni kullanmaları istendi.

Emniyet saat verdi, Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak! Metro İstanbul açıkladı: Taksim İstasyonu da hizmet vermeyecek

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Metro İstanbul tarafından da bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

• M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın taksim istasyonu ve

• F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

• Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Beyoğlu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIBeyoğlu

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