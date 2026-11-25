Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesiyle Kilis Valiliğine atanan Yusuf Alperen Ayar'ın çocukluk yıllarında Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf gündem oldu. İlk kez vali olarak atanan Ayar'ın, eski AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

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Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar, Kilis Valiliğine atandı.

Çocukken Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti! Yusuf Alperen Ayar Kilis Valisi oldu

ERDOĞAN İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

İlk kez valilik görevine getirilen Ayar'ın, çocukluk yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf yeniden gündem oldu.

Ayar söz konusu fotoğrafı 2022 yılınca sosyal medya hesabından paylaşmış ve o günkü heyecanının kaybolmadığını belirtmişti.

Çocukken Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti! Yusuf Alperen Ayar Kilis Valisi oldu

CUMHURBAŞKANLIĞINDA GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ayar, Temmuz 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına getirildi.

Bakanlığın mali yönetim, bütçe ve stratejik planlama çalışmalarında görev alan Ayar, COP31 hazırlıklarında ve "Ev Sahibi Türkiye" kampanyasının kura ve anahtar teslim süreçlerinde de rol üstlendi.

Çocukken Erdoğan ile fotoğraf çektirmişti! Yusuf Alperen Ayar Kilis Valisi oldu

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU

Yusuf Alperen Ayar'ın, AK Parti eski Rize Milletvekili ve eski Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Bir dönem özel sektörde muhasebecilik yapan Ayar, 2011 yılında Sebile Uslu ile evlendi. Üç çocuk babası olan Ayar'ın ilk valilik görev yeri Kilis oldu.

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