Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Atamalarda en dikkat çeken detaylardan biri Karabük'e atanan isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana üst düzey görevlerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valisi oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ilin valisi değişti.

Yayımlanan kararnameden en dikkat çeken detaylardan birisi Karabük Valiliği için görevlendirilen isim oldu.

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden bu yana koruma teşkilatında üst düzey görevler üstlenen Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Karabük Valiliğine atandı.

Ramazan Bal

BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE GÖREVE GELDİ

Daha önce Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Ramazan Bal, 2012 yılında Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığına atanmıştı.

2014 yılında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görevini üstlenen Bal, 10 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ramazan Bal. (10 Nisan 2019)

14 YIL SONRA VALİLİK GÖREVİ

Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaklaşık 14 yıl boyunca koruma teşkilatında üst düzey görevler üstlenen Ramazan Bal, son kararnameyle Karabük Valisi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ramazan Bal. (10 Nisan 2019)

RAMAZAN BAL KİMDİR?

Ramazan Bal 1964 yılında Giresun ili Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. Bal, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayarak, 1988 yılında Polis Akademisinden mezuniyetini müteakip Komiser Yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğünde göreve başladı.



Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevinden sonra sırayla Ankara’da, Siirt’te, Amasya’da, Polis Akademisi Başkanlığında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Emniyet Teşkilatında çalıştığı süreç içerisinde 1995-1998 yılları arasında Gürcistan’da Misyon Koruma, 2009-2010 yılları arasında Afganistan’da ve 2011 yılında Erasmus için Çek Cumhuriyeti'nde bulundu. 2012 yılı Mayıs ayında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak atanmış, yine aynı yılın Eylül ayında görevlendirildiği Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığını iki yıl devam ettirdikten sonra, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.01.2019 tarihinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi üzerine Yüksek Lisans yapmış olan Bal'ın Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokullarında ders kitabı olarak okutulan iki adet yayımlanmış eseri bulunuyor.

Ramazan Bal evli ve üç çocuk babasıdır.

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