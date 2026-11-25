Valiliklerde kapsamlı değişiklik: 41 yeni atama, 14 merkeze çekilme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla valiliklerde kapsamlı değişikliğe gidildi. 41 ilin valisi değişirken 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığına Önder Bozkurt, Polis Akademisi Başkanlığına ise Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatındaki bazı görevlere de yeni atamalar yapıldı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yayımlanan 2026/398 sayılı kararla, valiliklerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki bazı yönetim kadrolarında da değişikliğe gidildi.
14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI
Karar kapsamında Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
41 İLİN YENİ VALİLERİ BELLİ OLDU
Atama kararlarıyla 41 ilin valilik görevine getirilen isimler de açıklandı. Buna göre yapılan görevlendirmeler şöyle:
- Şanlıurfa: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek
- Kayseri: Tekirdağ Valisi Recep Soytürk
- Tekirdağ: Hatay Valisi Mustafa Masatlı
- Hatay: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan
- Balıkesir: Gaziantep Valisi Kemal Çeber
- Gaziantep: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun
- Mardin: İzmir Valisi Süleyman Elban
- İzmir: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu
- Kars: Tokat Valisi Abdullah Köklü
- Tokat: İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer
- Sakarya: Batman Valisi Ekrem Canalp
- Batman: Edirne Valisi Yunus Sezer
- Edirne: Bitlis Valisi Ahmet Karakaya
- Bitlis: İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz
- Sivas: Karabük Valisi Oktay Çağatay
- Iğdır: İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan
- Kütahya: Muş Valisi Avni Çakır
- Muş: Kastamonu Valisi Meftun Dallı
- Kastamonu: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır
- Bolu: Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen
- Malatya: Isparta Valisi Abdullah Erin
- Isparta: Bartın Valisi Nurtaç Arslan
- Bartın: Çorum Valisi Ali Çalgan
- Çorum: Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut
- Kırklareli: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan
- Yozgat: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş
- Şırnak: Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek
- Kırşehir: Artvin Valisi Turan Ergün
- Artvin: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç
- Elazığ: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan
- Bayburt: Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni
- Kahramanmaraş: Kütahya Valisi Musa Işın
- Çanakkale: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu
- Zonguldak: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk
- Burdur: İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız
- Amasya: İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş
- Karabük: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal
- Giresun: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak
- Muğla: Malatya Valisi Seddar Yavuz
- Ağrı: Kilis Valisi Ömer Kalaylı
- Kilis: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar
AFAD VE POLİS AKADEMİSİNİN YENİ BAŞKANLARI BELLİ OLDU
Atama kararları kapsamında AFAD Başkanlığı görevine Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.
İçişleri Bakanlığındaki diğer görevlendirmelerde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ise Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay atandı.
Öte yandan 2026/399 sayılı kararla Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.