Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla valiliklerde kapsamlı değişikliğe gidildi. 41 ilin valisi değişirken 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığına Önder Bozkurt, Polis Akademisi Başkanlığına ise Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında 41 ilin valisi değişirken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatındaki bazı görevlere de yeni atamalar yapıldı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri doğrultusunda yayımlanan 2026/398 sayılı kararla, valiliklerin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki bazı yönetim kadrolarında da değişikliğe gidildi.

14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI

Karar kapsamında Kars Valisi Ziya Polat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amasya Valisi Önder Bakan, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Giresun Valisi Mustafa Koç ve Muğla Valisi İdris Akbıyık İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

41 İLİN YENİ VALİLERİ BELLİ OLDU

Atama kararlarıyla 41 ilin valilik görevine getirilen isimler de açıklandı. Buna göre yapılan görevlendirmeler şöyle:

Şanlıurfa: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek

Kayseri: Tekirdağ Valisi Recep Soytürk

Tekirdağ: Hatay Valisi Mustafa Masatlı

Hatay: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan

Balıkesir: Gaziantep Valisi Kemal Çeber

Gaziantep: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun

Mardin: İzmir Valisi Süleyman Elban

İzmir: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu

Kars: Tokat Valisi Abdullah Köklü

Tokat: İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer

Sakarya: Batman Valisi Ekrem Canalp

Batman: Edirne Valisi Yunus Sezer

Edirne: Bitlis Valisi Ahmet Karakaya

Bitlis: İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz

Sivas: Karabük Valisi Oktay Çağatay

Iğdır: İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan

Kütahya: Muş Valisi Avni Çakır

Muş: Kastamonu Valisi Meftun Dallı

Kastamonu: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır

Bolu: Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen

Malatya: Isparta Valisi Abdullah Erin

Isparta: Bartın Valisi Nurtaç Arslan

Bartın: Çorum Valisi Ali Çalgan

Çorum: Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut

Kırklareli: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan

Yozgat: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş

Şırnak: Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek

Kırşehir: Artvin Valisi Turan Ergün

Artvin: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç

Elazığ: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan

Bayburt: Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni

Kahramanmaraş: Kütahya Valisi Musa Işın

Çanakkale: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu

Zonguldak: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk

Burdur: İstanbul-Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız

Amasya: İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş

Karabük: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal

Giresun: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak

Muğla: Malatya Valisi Seddar Yavuz

Ağrı: Kilis Valisi Ömer Kalaylı

Kilis: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar

AFAD VE POLİS AKADEMİSİNİN YENİ BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Atama kararları kapsamında AFAD Başkanlığı görevine Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

İçişleri Bakanlığındaki diğer görevlendirmelerde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ise Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay atandı.

Öte yandan 2026/399 sayılı kararla Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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