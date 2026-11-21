Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla bazı bakanlıklarda görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Üç isim görevden alınırken boşalan genel müdürlük görevlerine yeni atamalar yapıldı.

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Bazı bakanlıklar ile kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan da görevinden alınan isimler arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan'ın görevine son verildi. Alan'ın yerine Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'nın yerine ise Dursun Baştürk getirildi.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya'nın ataması yapıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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