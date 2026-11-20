Belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin boşalması halinde mecliste yapılacak seçimlerin kuralları değişti. Adaylık başvurusu, gizli oy kullanımı ve geçersiz oyların belirlenmesine ilişkin yeni usuller Resmî Gazete'de yayımlandı.

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Belediye başkanlığı veya başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde belediye meclisinde yapılacak seçimlerin kuralları değişti. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ne eklenen yeni maddeyle adaylık başvurusu, oy kullanma, sayım ve itiraz süreçleri ayrıntılı şekilde düzenlendi.

Değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADAYLIK İÇİN İLK OTURUM ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre belediye başkanlığı veya başkan vekilliği makamının boşalması halinde vali, 10 gün içinde seçim toplantısının tarihini belirleyecek. Aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları, ilk oturumun ilk birleşiminde başvurularını meclis başkanlık divanına bildirecek.

İlk oturumun ardından yeni adaylık başvurusu yapılamayacak. Ancak adaylar her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek. Oylamaya geçilmeden önce adayların isimleri meclise duyurularak tutanağa işlenecek.

TERCİH MÜHRÜNÜ BASACAKLAR

Belediye başkanı ve başkan vekili seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılacak. Adayların isim ve soy isimleri alfabetik sırayla pusulada yer alacak. Meclis üyeleri, tercih ettikleri adayın bulunduğu alana mühür basarak oylarını kullanacak.

Belediye başkanı ve vekil seçiminde yeni dönem! Kurallar değişti: Karar Resmi Gazetede

Oy gizliliğinin sağlanması için en az iki kapalı oy verme kabini hazırlanacak. Oy sandığı ise mecliste herkesin görebileceği bir noktaya yerleştirilecek.

Seçimin yönetiminden ve düzeninden başkanlık divanı sorumlu olacak. Aday olan meclis üyeleri oy kullanabilecek ancak seçim oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.

HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK?

Yönetmelikle geçersiz oyların kapsamı da açıkça belirlendi. Başkanlık mührü bulunmayan, üzerinde tanıtıcı işaret yer alan veya birden fazla adaya tercih mührü basılan pusulalar geçersiz kabul edilecek.

Buna karşılık basım hatası, leke veya kırışıklık gibi üretimden kaynaklanan kusurlar pusulayı geçersiz kılmayacak. Tercih mührünün adayın bulunduğu alanın sınırlarını aşması da hangi adayın seçildiği anlaşılabiliyorsa geçerliliği etkilemeyecek.

Belediye başkanı ve vekil seçiminde yeni dönem! Kurallar değişti: Karar Resmi Gazetede

OY PUSULALARI DAVA SÜRESİ BİTENE KADAR SAKLANACAK

Düzenlemeye göre her oylama turunda kullanılan oy pusulaları ve zarflar, seçim sonucu açıklandıktan sonra başkanlık divanı üyelerince imzalanıp mühürlenecek. Belgeler, dava açma süresinin sonuna kadar, dava açılması halinde ise karar kesinleşinceye kadar muhafaza edilecek.

Böylece belediye başkanlığı ve başkan vekilliği seçimlerinde adaylık, oy kullanma ve seçim güvenliğine ilişkin süreçler yeni kurallara bağlanmış oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, şu ifadeler kullanıldı:

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Belediye başkanı ve başkan vekilinin seçimi

Madde 19/A- Kanun kapsamında belediye başkanlığının veya belediye başkan vekilliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde belediye başkanlığı veya belediye başkan vekilliği seçimi için vali tarafından on gün içinde kararlaştırılan oylama toplantısının ilk birleşiminin ilk oturumunda, aday olmak isteyen belediye meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları meclis başkanlık divanına adaylık başvurusunu bildirir. İlk oturumdan sonra adaylık başvurusu yapılamaz ancak adaylıktan çekilme her oylama oturumu öncesinde yapılabilir. Adaylar oylama başlamadan önce meclise duyurulur ve tutanağa geçirilir.

Seçimde kullanılacak oy pusulaları, EK-1'de yer alan birleşik oy pusulası formuna uygun olarak başkanlık divanınca yeterli sayıda bastırılır. Seçim oturumuna geçilmeden önce başkanlık divanı, oylamada kullanılacak pusulaların arka yüzünü mühürler.

Başkanlık divanı, seçimin yönetiminden ve düzeninden sorumludur. Seçimde aday olan kişiler, oylamaya katılabilir ancak seçimin yapıldığı oturumları yönetemez ve başkanlık divanında görev alamaz. Seçimin yürütülmesi hususunda başkanlık divanına yardımcı olmak ve siyasi parti gruplarının ve bağımsız üyelerin seçimle ilgili itiraz, öneri ve tekliflerini başkanlık divanına iletmek üzere talep eden her siyasi parti grubu ile bağımsız üyeler adına birer kişi gözlemci olarak görev alır. Başkanlık divanı, seçimle ilgili itiraz, öneri ve teklifler hakkında karar vermeden önce gözlemcilerin görüşlerini dinler ve tutanağa geçirir.

Belediye başkanı ve vekil seçiminde yeni dönem! Kurallar değişti: Karar Resmi Gazetede

Meclis tarafından yapılacak belediye başkanı ile belediye başkan vekili seçimi; gizli oyla, üzerinde oylanacak kişilerin adlarının ve soyadlarının alfabetik sırayla basılı olduğu birleşik oy pusulasında, meclis üyelerinin seçeceği kişinin adının ve soyadının bulunduğu alana tercih mührü basması suretiyle, gerekiyorsa katlayarak her iki tarafında tanıtıcı hiçbir işaret koymadan zarfa koyması ve şeffaf oy sandığına atmasıyla yapılır. Başkanlık divanı, oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde, en az iki kapalı oy verme kabini hazırlatır. Oy sandığı, mecliste herkesin rahatça görebileceği bir alana konulur.

Başkanlık mührü bulunmayan veya üzerine tanıtıcı işaret konulan oy pusulaları ile birden fazla kişiye tercih mührü basılmış oy pusulaları geçersiz sayılır. Ancak tanıtıcı işaret niteliğinde olmayan ve oy pusulası olarak kullanılan kâğıdın üretiminden veya basımından kaynaklanan basım hatası, leke veya kırışıklık içeren oy pusulaları geçerli sayılır. Aynı alan içine birden fazla tercih mührü basılması ile hangi aday lehine olduğu anlaşılmak kaydıyla tercih mührünün tercih edilecek kişiye ait alanı ayıran çizgilerin dışına taşması oy pusulasını geçersiz kılmaz. Sandıktan, oy kullanan üye sayısından fazla mühürlü zarf çıkması durumunda hiçbir zarf açılmadan ilgili turun seçimi yenilenir. Sandıktan çıkan mühürsüz zarflar açılmadan imha edilmek üzere ayrı bir alanda saklanır ve mühürlü zarfların sayımına ve açılmasına devam edilir.

Oylamada kullanılan her bir tura ait oy pusulaları ve zarflar, nihai seçim sonucu açıklandıktan sonra başkanlık divanı üyeleri tarafından imzalanan bir zarfa konularak mühürlenir ve dava açma süresi sonuna veya dava açılması durumunda karar kesinleşinceye kadar saklanır.

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 13 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekteki ek eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

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