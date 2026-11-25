ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Günü töreninde Freedom ve Feathers adlı iki hindiyi affetti. Feathers adlı hindinin tören sırasında çalıların arasına kaçması renkli anlara sahne olurken Trump'ın, "Feathers çalılara kaçtı. Feathers'ı da affediyoruz" sözleri katılımcıları kahkahaya boğdu. Trump, törende yaptığı konuşmada İran'a yönelik saldırılara ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ABD'de her yıl Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel hindi affetme töreni bu yıl da Beyaz Saray'da gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, törende iki hindiyi kesilmekten kurtarırken, hindilerden birinin tören esnasında kaçması renkli anlara sahne oldu.

HİNDİLERDEN BİRİ ÇALILARA KAÇTI

Beyaz Saray'daki törende Batı Virginia'da yetiştirilen "Freedom" ve "Feathers" adlı iki hindiyi affeden Trump, hindilerden birini göremeyince yanındaki görevliye nerede olduğunu sordu. Feathers'ın çalılıkların arasına kaçtığını öğrenen ABD Başkanı, "Feathers çalılara kaçtı. Feathers'ı da affediyoruz" diyerek katılımcıları güldürdü.

Geleneksel törende renkli anlar! Trump’ın affedeceği hindi çalılara kaçtı

"TAHRAN NÜKLEER SİLAH ELDE EDEMEYECEK"

Şükran Günü dolayısıyla Amerikan halkına ve özellikle ABD askerlerine seslenen Trump, ülkenin tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını savundu. İran'la yaşanan savaş hakkında da konuşan Trump, ABD'nin operasyonlarda çok başarılı olduğunu öne sürerek Tahran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini söyledi.

Geleneksel törende renkli anlar! Trump’ın affedeceği hindi çalılara kaçtı

İran'ın askeri gücünün büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını iddia eden Trump, "Onların artık ne ordusu ne de donanması kaldı. Onları tamamen yok ettik. Çok az füze kapasiteleri kaldı" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin ABD ablukasını izinsiz geçemediğini de savundu.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın Oleşki kentinde sivillerin bölgeden çıkarılması amacıyla sağlanan geçici ateşkes sürecine katkılarından dolayı eşi Melania Trump'a teşekkür etti.

Geleneksel törende renkli anlar! Trump’ın affedeceği hindi çalılara kaçtı

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi kutlanan Şükran Günü kapsamında Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği sürdürülüyor. Geleneğin geçmişi, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963 yılında bir hindiyi affetmesine dayanıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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