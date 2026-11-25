Kolombiya’daki rehine kabusu! Cumhurbaşkanı devreye girdi, 20 kişi için kritik bekleyiş
Kolombiya'da başarısız soygun girişiminin ardından süpermarkette 30 kişiyi rehin alan silahlı saldırganlar, 5 kişiyi daha serbest bıraktı. Böylece kurtarılanların sayısı 10'a yükselirken, içerideki 20 kişinin rehin tutulduğu bildirildi.
Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde yaşanan rehine krizi sürüyor.
10 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı’ndan yapılan son açıklamada, Exito adlı süpermarkette silahlı saldırganlar tarafından rehin alınan 30 kişiden 5'inin daha serbest bırakıldığı ve serbest kalanların toplam sayısının 10'a ulaştığı bildirildi.
"TÜM KAPASİTEMİZ SEFERBER EDİLDİ"
Bu kişilere gerekli yardımın sağlandığı aktarılarak, "Söz konusu ticari işletmede hâlâ bulunan vatandaşları korumak ve güvenli koşullarda serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla, tüm insan, teknoloji ve uzmanlık kapasitemiz kurumlar arası koordinasyon altında seferber edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Halka ilgili gelişmeleri resmi kanallardan ve güvenilir kaynaklardan takip etme çağrısında bulunulan açıklamada, "Bu süreçte bilgi paylaşımı konusunda sorumlu davranmak büyük önem taşımaktadır" denildi.
CUMHURBAŞKANI, SOYGUNCULARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Öte yandan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ve Savunma Bakanı Jorge Mora, operasyonları yerinden takip etmek üzere Cartagena'daki Komuta Merkezi'ne geçti.
Soyguncularla iletişime geçerek içeridekileri serbest bırakmaları için ikna etmeye çalışan Cumhurbaşkanı De la Espriella, konuya ilişkin X platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Cartagena'daki rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirten De la Espriella, "Güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti, operatörler panik butonlarına bastı ve polis hemen olay yerine geldi. Kaçacak yer bulamayınca bir iş yerine sığınarak 5'i yaşlı 30 kişiyi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.
Devletin tüm imkanlarının ve güvenlik birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:
"Bu durum alıkonulanlar için iyi sonuçlanacak ancak saldırganlar için aynı şeyi söyleyemem. Ordu ve polisin özel kuvvetleriyle oradayız."
2 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER
Kolombiya'nın Cartagena kentinde rehine krizi yaşanmıştı. Silahlı saldırganlar, Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkete girerek içeridekileri rehin almıştı. Kolombiya basını, saldırganların rehineleri serbest bırakmak için 7 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 2 milyon dolar) talep ettiğini bildirmişti.